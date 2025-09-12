https://sarabic.ae/20250912/مختبر-ميداني-كيف-يمكن-أن-يؤثر-تجنيد-المرتزقة-في-أوكرانيا-على-أمن-أمريكا-اللاتينية-1104800474.html

"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟

"مختبر ميداني"... كيف يؤثر تجنيد المرتزقة في أوكرانيا على أمن أمريكا اللاتينية؟

سبوتنيك عربي

تتزايد التقارير حول مرتزقة من أمريكا اللاتينية يعودون من أوكرانيا إلى بلدانهم، وسط مخاوف من إمكانية استخدام تقنيات الحرب التي اكتسبوها هناك في بعض دول المنطقة،... 12.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-12T22:21+0000

2025-09-12T22:21+0000

2025-09-12T23:11+0000

أخبار أوكرانيا

أمريكا اللاتينية

اخبار أمريكا اللاتينية

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg

وأجرت وكالة "سبوتنيك" تحقيقاً حول كيفية استغلال بعض الخلايا الإجرامية في أمريكا اللاتينية للأزمة في أوروبا الشرقية، في وقت تواصل فيه الحكومة الأمريكية نهجاً متشدداً ضد كارتلات المخدرات التي صنفتها منذ فبراير الماضي "منظمات إرهابية أجنبية".المكسيك: تدريب على الطائرات المسيّرةأفاد تقرير لصحيفة "ميلينيو" المكسيكية، بأن وحدة من كارتل خاليسكو الجيل الجديد (CJNG) – الأكثر ملاحقة حالياً من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) – تلقت تدريباً في أوكرانيا على تشغيل الطائرات المسيّرة في بيئات حرب المدن.وأشارت مصادر حكومية في ولاية خاليسكو للصحيفة إلى أن الوحدة تُعرف باسم "مشغلو الطائرات المسيّرة"، وتدرّب أعضاؤها في النزاع الأوكراني بهدف استخدام مسيّرات مدنية محمّلة بمتفجرات يدوية ضد قوات الأمن المكسيكية.وأوضحت التقارير أن هذه المجموعة تروّج لأنشطتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال مقاطع فيديو تُظهر أنها تعمل وفق خطط محكمة وليست بشكل عشوائي. وجاء في التقرير: "أن طريقة تحركهم في أزواج، والاحتماء، واستخدام السلاح، والانسحاب، كلها تخضع لبروتوكولات قتال اكتُسبت في ساحات حربية حقيقية".كما أظهرت تسجيلات متداولة على الإنترنت أجهزة مثل DJI Matrice 300 RTK وDJI Mini 3، وهي من الطرازات المستخدمة أيضاً في النزاع الأوكراني.في سياق متصل، كشف الصحفي المكسيكي لويس تشابارو، المتخصص في قضايا الأمن والجريمة المنظمة، أن كييف ربما أرسلت أسلحة إلى المكسيك، انتهى بعضها – وفق مصادره – في أيدي جماعات إجرامية، تعتبرها واشنطن حالياً "منظمات إرهابية أجنبية".وقال تشابارو: "تواصلنا مع مستشارين ووسطاء بين حكومتي أوكرانيا والمكسيك، وقد أكدوا أن هذه الأسلحة تصل إلى الكارتلات. وتضيف المصادر أن الأمر لا يقتصر على الأسلحة، بل يشمل أيضاً مرتزقة من دول مثل كولومبيا سبق أن خدموا ضمن القوات المسلحة الأوكرانية، لكنهم الآن يضعون مهاراتهم في خدمة الكارتلات، وخصوصاً كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"".ويرى خبراء تحدّثوا إلى "سبوتنيك"، من بينهم فيكتور هرنانديز، الضابط السابق في الجيش المكسيكي والحاصل على ماجستير في الاستخبارات والأمن الدولي من "كينغز كوليدج" في لندن، وأليخاندرا لوبيز دي ألبا، المديرة السابقة لوحدة التحليل في وزارة الأمن العام، أن استخدام الطائرات المسيّرة من قبل العصابات غيّر طبيعة المواجهات مع قوات الأمن.وقال هرنانديز:وأشارت لوبيز دي ألبا إلى أن من "الممكن بنسبة 100%" أن بعض عناصر الجريمة المنظمة سافروا إلى مناطق النزاع في أوروبا الشرقية "لتعلّم واكتساب مهارات" في استخدام الطائرات المسيّرة لأغراض قتالية. وأضافت: "الصراع في أوكرانيا مختبر حي وعملي لكيفية استخدام هذه الطائرات وتطويرها، وهذا ما يجذب المنظمات الإجرامية في المكسيك".وحذّر هرنانديز من أن انتشار الطائرات المسيّرة "يساوي الكفّة" بين القوات المسلحة والعصابات، مشيراً إلى أنه "في السابق كان هناك تفوق واضح للدولة بفضل طائرات الاستطلاع والمقاتلات F-5 لمراقبة تحركات الخصوم، أما الآن فبإمكان تجار المخدرات تنفيذ استطلاع جوي خاص بهم باستخدام المسيّرات".كولومبيا: "إعادة تدوير الحرب"تشهد كولومبيا، منذ ما يقارب قرناً من الزمن، موجات متكررة من العنف اختلط فيها تهريب المخدرات والتمرد والجماعات شبه العسكرية بمستويات مختلفة. ومع تدني رواتب العسكريين، وجد كثيرون في القتال بأوكرانيا متنفساً جديداً، حيث وعدتهم قوات كييف بمبالغ كبيرة لم يحصلوا عليها في نهاية المطاف، وسط إخفاقات متواصلة أمام القوات الروسية.وأفادت "سبوتنيك" مؤخراً بأن ما لا يقل عن خمس وحدات من مرتزقة أمريكا اللاتينية تقاتل ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بينهم عدد كبير من الكولومبيين، وهو ما أقرّت به رسمياً حكومة الرئيس غوستافو بيترو.ويفسر السيناتور آرييل أفيلا، النائب السابق لمدير "مؤسسة السلام والمصالحة" الكولومبية، هذه الظاهرة قائلاً إن سببها الرئيس يعود إلى عاملين: طول فترات العنف في البلاد، والظروف التي يواجهها العسكريون بعد تقاعدهم.ويوضح أفيلا: هذه "التدويرات"، يضيف أفيلا، أفرزت "أشخاصاً ذوي خبرات واسعة: مقاتلون سابقون في التمرد، وأفراد من الميليشيات، وكثير من الجنود المسرّحين برواتب ضعيفة، فيتحولون إلى مرتزقة". ويشير إلى أن هؤلاء يسلكون مسارين: إمّا تقديم خدمات أمنية غير قانونية لصالح تجارة المخدرات، كأدوار قتلة مأجورين أو خبراء تفجير، أو السفر إلى الشرق الأوسط أو أوكرانيا للعمل هناك.من جانبه، يؤكد كاميلو غونزاليس بوسو، وزير الصحة الكولومبي السابق ورئيس "معهد الدراسات من أجل التنمية والسلام"، أن كثيراً من الكولومبيين وقعوا ضحية عروض من "شركات ارتزاق متخصصة في خداع الناس".ويقول: "وفق شهادات العائدين من أوكرانيا أو الإمارات أو السودان، لا يحصلون على ما وُعدوا به من أجور، أو يُدفع فقط لمن يُرسَلون وقوداً للمدافع في الصفوف الأمامية، بينما تُخفض رواتب الآخرين أو تؤجَّل، وهناك الكثير من الخداع في هذه الدوائر، كما أن الارتزاق ليس خياراً مغرياً كما يبدو".ومؤخراً، دعا الرئيس غوستافو بيترو البرلمان الكولومبي إلى الإسراع في إقرار قانون يجرّم هذه الأنشطة. كما صرّح ألفونسو مانسور، الضابط الكولومبي المتقاعد، لـ"سبوتنيك" بأن جثث المرتزقة الكولومبيين الذين يقاتلون لصالح أوكرانيا يصعب تحديد هوياتها، ما تستغله كييف لعدم دفع تعويضات لعائلاتهم، قائلاً: "تُترك الجثث في ساحات القتال، ثم لا يمكن التعرف إليها".البرازيل: القتال مع قوات كييفأظهر تحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" استنادًا إلى صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي أنّ مرتزقة برازيليين شكّلوا مجموعة من "المجندين الاستكشافيين" للقتال إلى جانب قوات كييف، بينهم عسكريون وشرطيون سابقون.وبحسب التقرير، يقاتل هؤلاء ضمن صفوف وحدة "كورد" التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، وهي الجهة التي أعلنت مرارًا مسؤوليتها عن تنفيذ هجمات واغتيالات داخل روسيا، كما ينشر المرتزقة صورًا لهم حاملين علم وشارات كتيبة "أوميغا" التابعة للاستخبارات نفسها.حذّر الخبير الجيوسياسي والمتخصص في الصراعات رودولفو لاتيرزا، وهو مؤلف مشارك لكتاب "الحرب في أوكرانيا: تحليل وآفاق"، من تصاعد أعداد البرازيليين المنضمين للقوات الأوكرانية، معتبرًا أنّ هذه الظاهرة "تشكل خطرًا بالغًا على الأمن القومي البرازيلي".وقال لاتيرزا لـ"سبوتنيك": وشدّد الخبير على ضرورة أن تبادر أجهزة الاستخبارات البرازيلية بفتح تحقيق شامل في قنوات التجنيد غير الشرعية، موضحًا أنّ هذه الأنشطة لا تقتصر على جهات حكومية بل تشمل أيضًا مجموعات شبه عسكرية ومتمردة.وأشار إلى أنّ الخطر الأكبر يتمثل في الخبرات التي يكتسبها هؤلاء المرتزقة في استخدام الأسلحة المتقدمة، ومنها تقنيات الطائرات المسيّرة (FPV)، لافتًا إلى أنّ مجرمين يحصلون على مثل هذا التدريب قد يشكّلون تهديدًا أمنيًا كبيرًا عند عودتهم إلى البلاد.قبل أسابيع، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر قيل إنه لمرتزق برازيلي يُدعى لوكاس فليبي، تحدّث فيه عن تعرضه "لخداع" من قِبل القوات الأوكرانية، إذ أوهموه بأنّه سيعمل طيارًا للطائرات المسيّرة، لكنهم أرسلوه إلى الخطوط الأمامية حيث تدور أعنف المعارك.يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية قد أفادت بأن عدة آلاف من المرتزقة قُتلوا على الجبهات منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وأضافت موسكو أن الأجانب يُستَخدمون كـ"لحم مدافع" من قِبل قوات كييف.

https://sarabic.ae/20250909/أوكرانيا-تبدأ-في-تجنيد-مرتزقة-إناث-من-أمريكا-اللاتينية-1104641668.html

https://sarabic.ae/20250718/الرئيس-الكولومبي-ينتقد-إرسال-المرتزقة-إلى-أوكرانيا-1102778619.html

https://sarabic.ae/20250531/السفير-الروسي-لدى-ستوكهولم-الإعلام-السويدي-يمجد-المرتزقة-المتجهين-إلى-أوكرانيا-1101153801.html

https://sarabic.ae/20250330/ارتفاع-عدد-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1099068078.html

أمريكا اللاتينية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, أمريكا اللاتينية, اخبار أمريكا اللاتينية, روسيا