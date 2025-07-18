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الرئيس الكولومبي ينتقد إرسال المرتزقة إلى أوكرانيا
الرئيس الكولومبي ينتقد إرسال المرتزقة إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ظاهرة إرسال مرتزقة كولومبيين للقتال في أوكرانيا، واصفًا الارتزاق بأنه "أسلوب لسرقة الدولة". 18.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-18T02:55+0000
2025-07-18T04:43+0000
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وقال بيترو، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "الارتزاق هو طريقة لنهب الدولة. الأموال العامة التي استُثمرت في تدريب الكوادر من أجل الدفاع عن كولومبيا، تُستخدم الآن في نزاعات مسلحة مميتة لا يرغب الشعب الكولومبي في المشاركة فيها".ودعا الرئيس الكولومبي إلى "حماية أرواح الشباب الكولومبيين، الذين تُتاجر بحياتهم شركات أمنية خاصة على صلة بأوساط إجرامية".وكان السفير الكولومبي لدى موسكو، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، قد صرّح سابقًا لـ"سبوتنيك"، بأن الحكومة الكولومبية لا تملك بيانات دقيقة حول عدد المواطنين المشاركين في الصراع بأوكرانيا.وفي مارس/ آذار الماضي، نظّم ذوو المرتزقة الكولومبيين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في بوغوتا، مطالبين الحكومة بمعلومات عن مصير أبنائهم.وأقرّ بعض هؤلاء المرتزقة، في مقابلات إعلامية، بأن تنسيق الجيش الأوكراني ضعيف، وأن فرص النجاة في المعارك ضئيلة، خاصة مع ارتفاع حدة القتال مقارنة بتجاربهم السابقة في أفغانستان والشرق الأوسط.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، وصل أكثر من 13.3 ألف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
https://sarabic.ae/20250717/السفير-الروسي-لدى-بوغوتا-مرتزقة-كولومبيون-يتجهون-إلى-أوروبا-للقتال-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1102746916.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كولومبيا
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كولومبيا

الرئيس الكولومبي ينتقد إرسال المرتزقة إلى أوكرانيا

02:55 GMT 18.07.2025 (تم التحديث: 04:43 GMT 18.07.2025)
© AP Photo / Fernando VergaraColombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
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انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، ظاهرة إرسال مرتزقة كولومبيين للقتال في أوكرانيا، واصفًا الارتزاق بأنه "أسلوب لسرقة الدولة".
وقال بيترو، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "الارتزاق هو طريقة لنهب الدولة. الأموال العامة التي استُثمرت في تدريب الكوادر من أجل الدفاع عن كولومبيا، تُستخدم الآن في نزاعات مسلحة مميتة لا يرغب الشعب الكولومبي في المشاركة فيها".
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
السفير الروسي لدى بوغوتا: مرتزقة كولومبيون يتجهون إلى أوروبا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية
أمس, 06:10 GMT
ودعا الرئيس الكولومبي إلى "حماية أرواح الشباب الكولومبيين، الذين تُتاجر بحياتهم شركات أمنية خاصة على صلة بأوساط إجرامية".
وجاءت تصريحات بيترو، ردًا على ما كشفه السفير الروسي لدى بوغوتا، نيكولاي تافدومادزه، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، حيث أشار إلى أن "عدد الكولومبيين الذين يتوجهون إلى أوكرانيا كمرتزقة، لا يزال مرتفعًا"، مؤكدًا أن "كييف تقوم بتجنيدهم عبر بعثاتها الدبلوماسية، في انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وكان السفير الكولومبي لدى موسكو، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، قد صرّح سابقًا لـ"سبوتنيك"، بأن الحكومة الكولومبية لا تملك بيانات دقيقة حول عدد المواطنين المشاركين في الصراع بأوكرانيا.
وفي مارس/ آذار الماضي، نظّم ذوو المرتزقة الكولومبيين وقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية في بوغوتا، مطالبين الحكومة بمعلومات عن مصير أبنائهم.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت في وقت سابق، أن النظام في كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كـ"وقود للحرب"، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل تصفيتهم في جميع مناطق أوكرانيا.
وأقرّ بعض هؤلاء المرتزقة، في مقابلات إعلامية، بأن تنسيق الجيش الأوكراني ضعيف، وأن فرص النجاة في المعارك ضئيلة، خاصة مع ارتفاع حدة القتال مقارنة بتجاربهم السابقة في أفغانستان والشرق الأوسط.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، وصل أكثر من 13.3 ألف مرتزق أجنبي إلى أوكرانيا، منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.
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