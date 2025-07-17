https://sarabic.ae/20250717/السفير-الروسي-لدى-بوغوتا-مرتزقة-كولومبيون-يتجهون-إلى-أوروبا-للقتال-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1102746916.html

السفير الروسي لدى بوغوتا: مرتزقة كولومبيون يتجهون إلى أوروبا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية

السفير الروسي لدى بوغوتا: مرتزقة كولومبيون يتجهون إلى أوروبا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، اليوم الخميس، بأن مجموعات من الكولومبيين المجندين المرتزقة، يبلغ عددهم 50 شخصًا، تتجه إلى أوروبا للمشاركة... 17.07.2025, سبوتنيك عربي

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وقال تافدومادزي: "هناك معلومات تفيد بأن جنودا يتجهون إلى أوروبا، في مجموعات كاملة تضم 50 شخصًا أو أكثر بهدف الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار السفير الروسي إلى أن "الأجهزة الخاصة الأوكرانية، تجنّد بنشاط مواطنين كولومبيين ذوي خبرة قتالية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كـ"ذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن جيش نظام كييف يضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة من القتال ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تقارن بما اعتادوا عليه في أفغانستان والشرق الأوسط.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الغرب عزز مكانته كطرف في النزاع الأوكراني، بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. واعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول ترسل عسكريين إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينيةالأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف

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