السفير الروسي لدى بوغوتا: مرتزقة كولومبيون يتجهون إلى أوروبا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
من الملعب
تشيلسي يتوّج بمونديال الأندية وسينر يحقق بطولة ويمبلدون في التنس للمرة الأولى
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
10:17 GMT
30 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تقاتل في عدة جبهات وتتلاعب بورقة الأقليات
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤولين : نتنياهو يسعى لإقامة معسكرات اعتقال في غزة تحت مزاعم إنشاء
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
إفريقيا الوسطى تفتح أبوابها أمام الشركات الروسية العاملة في مجال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250717/السفير-الروسي-لدى-بوغوتا-مرتزقة-كولومبيون-يتجهون-إلى-أوروبا-للقتال-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-1102746916.html
السفير الروسي لدى بوغوتا: مرتزقة كولومبيون يتجهون إلى أوروبا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية
السفير الروسي لدى بوغوتا: مرتزقة كولومبيون يتجهون إلى أوروبا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، اليوم الخميس، بأن مجموعات من الكولومبيين المجندين المرتزقة، يبلغ عددهم 50 شخصًا، تتجه إلى أوروبا للمشاركة... 17.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-17T06:10+0000
2025-07-17T06:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
كولومبيا
أخبار كولومبيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061219917_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2674d4d0d263adf19878c5ea4bb898cb.jpg
وقال تافدومادزي: "هناك معلومات تفيد بأن جنودا يتجهون إلى أوروبا، في مجموعات كاملة تضم 50 شخصًا أو أكثر بهدف الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية".وأشار السفير الروسي إلى أن "الأجهزة الخاصة الأوكرانية، تجنّد بنشاط مواطنين كولومبيين ذوي خبرة قتالية".وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كـ"ذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن جيش نظام كييف يضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة من القتال ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تقارن بما اعتادوا عليه في أفغانستان والشرق الأوسط.وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الغرب عزز مكانته كطرف في النزاع الأوكراني، بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. واعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول ترسل عسكريين إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينيةالأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف
https://sarabic.ae/20250407/قائد-عسكري-أوكراني-يعترف-بوجود-مرتزقة-كولومبيين-في-لوائه-1099288897.html
https://sarabic.ae/20231226/كتائب-أخمات-الروسية-تحيد-مرتزقين-كولومبيين-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084463959.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/0f/1061219917_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ee12129bca306c28acf853f02e135efc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, كولومبيا, أخبار كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, كولومبيا, أخبار كولومبيا, العالم, أخبار العالم الآن

السفير الروسي لدى بوغوتا: مرتزقة كولومبيون يتجهون إلى أوروبا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية

06:10 GMT 17.07.2025
© Sputnik . Валерий Мельников / الانتقال إلى بنك الصورأسرى أوكرانيون
أسرى أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2025
© Sputnik . Валерий Мельников
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح السفير الروسي في كولومبيا، نيكولاي تافدومادزي، اليوم الخميس، بأن مجموعات من الكولومبيين المجندين المرتزقة، يبلغ عددهم 50 شخصًا، تتجه إلى أوروبا للمشاركة بالعمليات القتالية في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال تافدومادزي: "هناك معلومات تفيد بأن جنودا يتجهون إلى أوروبا، في مجموعات كاملة تضم 50 شخصًا أو أكثر بهدف الانضمام إلى القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار السفير الروسي إلى أن "الأجهزة الخاصة الأوكرانية، تجنّد بنشاط مواطنين كولومبيين ذوي خبرة قتالية".

وفي مقابلة سابقة مع وكالة "سبوتنيك"، أفاد تافدومادزي بأن "أوكرانيا تجنّد مرتزقة في كولومبيا عبر سفارتها، في انتهاك لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قائد عسكري أوكراني يعترف بوجود مرتزقة كولومبيين في لوائه
7 أبريل, 08:33 GMT
بدوره، صرح السفير الكولومبي في روسيا، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "بوغوتا لا تملك بيانات دقيقة عن عدد الكولومبيين المشاركين في الصراع بأوكرانيا". وفي نهاية مارس/ آذار الماضي، نظّم أقارب المرتزقة الكولومبيين احتجاجًا أمام مبنى وزارة الخارجية الكولومبية، مطالبين الحكومة بتقديم معلومات عن أماكن وجود أقاربهم.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب كـ"ذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا. واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال، في العديد من المقابلات، بأن جيش نظام كييف يضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة من القتال ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تقارن بما اعتادوا عليه في أفغانستان والشرق الأوسط.
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
26 ديسمبر 2023, 07:26 GMT
وسبق لوزارة الدفاع الروسية أن أفادت بتحييد مرتزقة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وجورجيا ودول أخرى، وتُبلغ بانتظام عن تدمير المناطق التي يتركز فيها الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب قوات نظام كييف. كما حذّرت الوزارة، مرارًا وتكرارًا، المواطنين الأجانب من السفر إلى أوكرانيا، وأكدت أن المرتزقة ليسوا مقاتلين بموجب القانون الإنساني الدولي، ولا يحق لهم التمتع بوضع أسرى الحرب.
وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الغرب عزز مكانته كطرف في النزاع الأوكراني، بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية. واعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول ترسل عسكريين إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.
أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية
الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала