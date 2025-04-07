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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250407/قائد-عسكري-أوكراني-يعترف-بوجود-مرتزقة-كولومبيين-في-لوائه-1099288897.html
قائد عسكري أوكراني يعترف بوجود مرتزقة كولومبيين في لوائه
قائد عسكري أوكراني يعترف بوجود مرتزقة كولومبيين في لوائه
سبوتنيك عربي
أكد قائد اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية، هاملت أفاغيان، وجود مرتزقة من كولومبيا كجزء من سرية الهجوم في مقاطعة كورسك. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T08:33+0000
2025-04-07T08:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال القائد: "كجزء من اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والأربعين، الذي يقوم بعمليات قتالية نشطة في مقاطعة كورسك، هناك سرية هجومية منفصلة مكونة من متطوعين من كولومبيا".ونقل موقع "زيركالو نيديلي" الأوكراني عن أفاجيان، قوله إن المرتزقة الذين يقاتلون في السرية هم في الغالب من الشباب، واثنان منهم فقط بلغوا الأربعين من العمر.في وقت سابق، قال السفير الكولومبي في موسكو، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد لدى سلطات بلاده بيانات دقيقة عن عدد الكولومبيين المشاركين في الصراع في أوكرانيا ومن المعروف أن نحو 70-80 شخصا منهم قتلوا خلال المعارك.وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.وفي مارس/آذار، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة، وصل أكثر من 13.3 ألف مرتزق إلى أوكرانيا.أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينيةالأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييفكتائب "أخمات" الروسية تحيد مرتزقين كولومبيين على محور أرتيوموفسك... فيديو
https://sarabic.ae/20241223/مرتزقة-برازيليون-يكشفون-أسرار-تدريبهم-للقتال-إلى-جانب-نظام-كييف-صور-1096070300.html
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روسيا

قائد عسكري أوكراني يعترف بوجود مرتزقة كولومبيين في لوائه

08:33 GMT 07.04.2025
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© ROMAN PILIPEY
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أكد قائد اللواء الميكانيكي السابع والأربعين للقوات المسلحة الأوكرانية، هاملت أفاغيان، وجود مرتزقة من كولومبيا كجزء من سرية الهجوم في مقاطعة كورسك.
وقال القائد: "كجزء من اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والأربعين، الذي يقوم بعمليات قتالية نشطة في مقاطعة كورسك، هناك سرية هجومية منفصلة مكونة من متطوعين من كولومبيا".

وأشار قائد اللواء الأوكراني إلى أنه يتوقع، وصول 200 كولومبي آخرين في أبريل (نيسان) للقتال ضمن قطعته العسكرية، لذا فهو يبحث عن ممولين لدفع تكاليف رحلاتهم الجوية.

ونقل موقع "زيركالو نيديلي" الأوكراني عن أفاجيان، قوله إن المرتزقة الذين يقاتلون في السرية هم في الغالب من الشباب، واثنان منهم فقط بلغوا الأربعين من العمر.
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في وقت سابق، قال السفير الكولومبي في موسكو، هيكتور إيسيدرو أريناس نيرا، لوكالة "سبوتنيك"، إنه لا توجد لدى سلطات بلاده بيانات دقيقة عن عدد الكولومبيين المشاركين في الصراع في أوكرانيا ومن المعروف أن نحو 70-80 شخصا منهم قتلوا خلال المعارك.

وفي نهاية شهر مارس الماضي، نظّم أقارب المرتزقة الكولومبيين احتجاجا خارج مبنى وزارة الخارجية في بوغوتا. وطالبوا فيه الحكومة بمعلومات عن مكان وجود أقاربهم.

وقد ذكرت وزارة الدفاع الروسية مرارا وتكرارا أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للمدافع"، وأن الجيش الروسي سيواصل تدميرهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
وفي مارس/آذار، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية الروسية الخاصة، وصل أكثر من 13.3 ألف مرتزق إلى أوكرانيا.
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الأمن الفيدرالي الروسي يلقي القبض على مرتزقة كولومبيين يشتبه بمشاركتهم في القتال إلى جانب قوات كييف
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