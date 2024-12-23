https://sarabic.ae/20241223/مرتزقة-برازيليون-يكشفون-أسرار-تدريبهم-للقتال-إلى-جانب-نظام-كييف-صور-1096070300.html

مرتزقة برازيليون يكشفون أسرار تدريبهم للقتال إلى جانب نظام كييف... صور

مرتزقة برازيليون يكشفون أسرار تدريبهم للقتال إلى جانب نظام كييف... صور

سبوتنيك عربي

أنشأ مرتزقة من البرازيل، مجموعة من "حملات التطوع" للقتال إلى جانب نظام كييف، بما في ذلك ضباط سابقون في الجيش والشرطة، وفقًا لتحليل الشبكات الاجتماعية، الذي... 23.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-23T08:47+0000

2024-12-23T08:47+0000

2024-12-23T08:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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ويكشف المرتزقة تفاصيل تدريباتهم، للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم يحمل اسما مستعارا "ماكاكو- ون"، عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه كان يستخدم بندقية "كلاشينكوف" مصنعة منذ فترة طويلة، وبعدها تحول إلى رشاش خفيف بلجيكي الصنع.ويوجد على حساب شريكه الملقب "ميوسبيك"، منشورات قبل المشاركة في الأعمال العسكرية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تشير إلى الخدمة في طيران الجيش البرازيلي.وقال أحد شركاء الشخصين السابقي الذكر، والملقب بـ"سرغروستيتي"، إن الجيش البرازيلي، في رأيه، "ليس مجهزا للحرب".وفي مسابقة الاستخبارات العسكرية الدولية في إستونيا، قام أحد المرتزقة بتصوير ونشر هدف مفترض على أنه مظلي روسي.وقامت مجموعة من المرتزقة الأجانب، من البرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا، بإنشاء حساب خاص بهم على منصة "إنستغرام"، نشروا فيه على وجه الخصوص، لقطات من تدريبهم في الولايات المتحدة.وقالت الوزارة إن أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال اعترفوا بأنفسهم في العديد من المقابلات، بأن المسلحين الأوكرانيين ينسقون أعمالهم بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط الذي اعتادوا عليه.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةبوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري