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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241223/مرتزقة-برازيليون-يكشفون-أسرار-تدريبهم-للقتال-إلى-جانب-نظام-كييف-صور-1096070300.html
مرتزقة برازيليون يكشفون أسرار تدريبهم للقتال إلى جانب نظام كييف... صور
مرتزقة برازيليون يكشفون أسرار تدريبهم للقتال إلى جانب نظام كييف... صور
سبوتنيك عربي
أنشأ مرتزقة من البرازيل، مجموعة من "حملات التطوع" للقتال إلى جانب نظام كييف، بما في ذلك ضباط سابقون في الجيش والشرطة، وفقًا لتحليل الشبكات الاجتماعية، الذي... 23.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-23T08:47+0000
2024-12-23T08:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويكشف المرتزقة تفاصيل تدريباتهم، للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم يحمل اسما مستعارا "ماكاكو- ون"، عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه كان يستخدم بندقية "كلاشينكوف" مصنعة منذ فترة طويلة، وبعدها تحول إلى رشاش خفيف بلجيكي الصنع.ويوجد على حساب شريكه الملقب "ميوسبيك"، منشورات قبل المشاركة في الأعمال العسكرية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تشير إلى الخدمة في طيران الجيش البرازيلي.وقال أحد شركاء الشخصين السابقي الذكر، والملقب بـ"سرغروستيتي"، إن الجيش البرازيلي، في رأيه، "ليس مجهزا للحرب".وفي مسابقة الاستخبارات العسكرية الدولية في إستونيا، قام أحد المرتزقة بتصوير ونشر هدف مفترض على أنه مظلي روسي.وقامت مجموعة من المرتزقة الأجانب، من البرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا، بإنشاء حساب خاص بهم على منصة "إنستغرام"، نشروا فيه على وجه الخصوص، لقطات من تدريبهم في الولايات المتحدة.وقالت الوزارة إن أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال اعترفوا بأنفسهم في العديد من المقابلات، بأن المسلحين الأوكرانيين ينسقون أعمالهم بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط الذي اعتادوا عليه.القوات الأوكرانية تدفع بمدربين أجانب نحو كورسك بالتزامن مع خسائرها الفادحةبوتين: روسيا حررت 189 بلدة في عام 2024
https://sarabic.ae/20241105/أمريكي-أجلته-القوات-الروسية-عاش-بالقرب-مني-نحو-100-مرتزق-من-أمريكا-اللاتينية----1094479346.html
https://sarabic.ae/20241115/تحييد-العشرات-من-المرتزقة-في-أوكرانيا-بضربة-تستهدف-سومي-1094821008.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مرتزقة برازيليون يكشفون أسرار تدريبهم للقتال إلى جانب نظام كييف... صور

08:47 GMT 23.12.2024
© Photo / Press service of the FSB of the Russian Federationمرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده
مرتزق أمريكي يحمل وشما وشمًا لفوج الاستطلاع المظلي التابع للجيش الأمريكي على جسده - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2024
© Photo / Press service of the FSB of the Russian Federation
تابعنا عبر
أنشأ مرتزقة من البرازيل، مجموعة من "حملات التطوع" للقتال إلى جانب نظام كييف، بما في ذلك ضباط سابقون في الجيش والشرطة، وفقًا لتحليل الشبكات الاجتماعية، الذي أجرته وكالة "سبوتنيك".
ويكشف المرتزقة تفاصيل تدريباتهم، للمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحدهم يحمل اسما مستعارا "ماكاكو- ون"، عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنه كان يستخدم بندقية "كلاشينكوف" مصنعة منذ فترة طويلة، وبعدها تحول إلى رشاش خفيف بلجيكي الصنع.
ويوجد على حساب شريكه الملقب "ميوسبيك"، منشورات قبل المشاركة في الأعمال العسكرية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية، تشير إلى الخدمة في طيران الجيش البرازيلي.

وخدم مرتزق آخر، اسمه جون فيكتور، سابقًا في قوة الشرطة العسكرية بولاية ريو دي جانيرو في البرازيل.

وقال أحد شركاء الشخصين السابقي الذكر، والملقب بـ"سرغروستيتي"، إن الجيش البرازيلي، في رأيه، "ليس مجهزا للحرب".
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ونشر صوراً من التدريب في فرنسا، كجزء من "الفيلق الأجنبي الفرنسي"، وفي صفوف هذه الوحدة ذهب إلى أوكرانيا، بناءً على منشوراته وردوده على المشتركين.

وفي مسابقة الاستخبارات العسكرية الدولية في إستونيا، قام أحد المرتزقة بتصوير ونشر هدف مفترض على أنه مظلي روسي.

وتقاتل وحدات المرتزقة إلى جانب مفرزة "كورد" الثانية التابعة لمديرية المخابرات المركزية الأوكرانية، التي أعلنت مسؤوليتها مرارًا عن الهجمات الإرهابية وعمليات القتل في روسيا، ويمكن رؤية المرتزقة أنفسهم في الصورة وهم يرتدون رموز كتيبة "أوميغا".

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وقامت مجموعة من المرتزقة الأجانب، من البرازيل وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبرتغال وإسبانيا وكولومبيا وجنوب أفريقيا، بإنشاء حساب خاص بهم على منصة "إنستغرام"، نشروا فيه على وجه الخصوص، لقطات من تدريبهم في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، أن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كوقود للحرب"، وأن الجيش الروسي سيواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقالت الوزارة إن أولئك الذين جاؤوا للقتال من أجل المال اعترفوا بأنفسهم في العديد من المقابلات، بأن المسلحين الأوكرانيين ينسقون أعمالهم بشكل سيء، وأن فرصة البقاء على قيد الحياة في المعارك ضئيلة، لأن شدة الصراع لا يمكن مقارنتها بأفغانستان والشرق الأوسط الذي اعتادوا عليه.
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