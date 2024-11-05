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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20241105/أمريكي-أجلته-القوات-الروسية-عاش-بالقرب-مني-نحو-100-مرتزق-من-أمريكا-اللاتينية----1094479346.html
أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية
أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية
سبوتنيك عربي
أفاد الأمريكي المحرر، دانيال مارتنديل، بأن نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية عاش بالقرب من المدينة التي كان يعيش فيها بأوكرانيا. 05.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-05T05:00+0000
2024-11-05T05:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "صادفت مرتزقة، ليس بشكل مباشر، لكني سمعت أنهم موجودون في البلدة التي أعيش فيها، وفي صيف 2022، سمعت خطاباً أمريكياً، ثم علمت من وسائل الإعلام أنه تم العثور على جثة أمريكي وجواز سفره في مكان غير بعيد عن مكان إقامتي".وحول نقاط الضعف في القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، قال مارتنديل: "لا أعتقد أن هذا سر، لكن نقطة ضعفهم الرئيسية هي قلة الأشخاص، لم يعد هناك الكثير من الجنود المستعدين للقتال".وقال حول شعور السكان المحليين تجاه وصول القوات المسلحة الروسية لإجلائه: "عندما غادرت، كان الروس قد دخلوا المدينة للتو، لقد عبروا خط الجبهة للتو لإجلائي، لذلك لم أتمكن من رؤية كيف استقبل جيراني الجيش الروسي، ولكنني أعتقد أنهم كانوا سيستقبلونهم بحرارة شديدة، وكانوا سيرتبون احتفالًا ويستقبلونهم ترحيبًا حارًا، أعتقد أن هذا يحدث في جميع أنحاء أوكرانيا". وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية: معنويات المسلحين الأوكرانيين انخفضتتفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
https://sarabic.ae/20241104/الأمريكي-الذي-أجلته-القوات-الروسية-يكشف-عن-تفاصيل-نجاته-مع-كلبه-من-ضربات-براجمات-غراد-1094465068.html
https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html
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حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
حصري, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية

05:00 GMT 05.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورالأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أفاد الأمريكي المحرر، دانيال مارتنديل، بأن نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية عاش بالقرب من المدينة التي كان يعيش فيها بأوكرانيا.
وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "صادفت مرتزقة، ليس بشكل مباشر، لكني سمعت أنهم موجودون في البلدة التي أعيش فيها، وفي صيف 2022، سمعت خطاباً أمريكياً، ثم علمت من وسائل الإعلام أنه تم العثور على جثة أمريكي وجواز سفره في مكان غير بعيد عن مكان إقامتي".

وتابع: "إذا تحدثنا عن مرتزقة من بلدان أخرى، أستطيع أن أقول إنه قبل شهرين، كان نحو 100 أمريكي لاتيني من أمريكا الوسطى والجنوبية، كولومبيا وبوليفيا والمكسيك، يعيشون في مدينتي".

وحول نقاط الضعف في القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، قال مارتنديل: "لا أعتقد أن هذا سر، لكن نقطة ضعفهم الرئيسية هي قلة الأشخاص، لم يعد هناك الكثير من الجنود المستعدين للقتال".
الأمريكي دانييل مارتنديل، الذي كان يساعد القوات المسلحة الروسية، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
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وقال حول شعور السكان المحليين تجاه وصول القوات المسلحة الروسية لإجلائه: "عندما غادرت، كان الروس قد دخلوا المدينة للتو، لقد عبروا خط الجبهة للتو لإجلائي، لذلك لم أتمكن من رؤية كيف استقبل جيراني الجيش الروسي، ولكنني أعتقد أنهم كانوا سيستقبلونهم بحرارة شديدة، وكانوا سيرتبون احتفالًا ويستقبلونهم ترحيبًا حارًا، أعتقد أن هذا يحدث في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأضاف: "على الرغم من أن الصراع استغرق وقتًا أطول بكثير مما كان متوقعًا، وعلى الرغم من أن العملية كانت مؤلمة أكثر بكثير مما كنا نأمل، ومع ذلك، أعتقد أنهم يفهمون أن روسيا تناضل من أجل العدالة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
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وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.

وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل، أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.

وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".
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تفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا
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