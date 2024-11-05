https://sarabic.ae/20241105/أمريكي-أجلته-القوات-الروسية-عاش-بالقرب-مني-نحو-100-مرتزق-من-أمريكا-اللاتينية----1094479346.html

أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية

أمريكي أجلته القوات الروسية: عاش بالقرب مني نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية

سبوتنيك عربي

أفاد الأمريكي المحرر، دانيال مارتنديل، بأن نحو 100 مرتزق من أمريكا اللاتينية عاش بالقرب من المدينة التي كان يعيش فيها بأوكرانيا. 05.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-05T05:00+0000

2024-11-05T05:00+0000

2024-11-05T05:00+0000

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وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "صادفت مرتزقة، ليس بشكل مباشر، لكني سمعت أنهم موجودون في البلدة التي أعيش فيها، وفي صيف 2022، سمعت خطاباً أمريكياً، ثم علمت من وسائل الإعلام أنه تم العثور على جثة أمريكي وجواز سفره في مكان غير بعيد عن مكان إقامتي".وحول نقاط الضعف في القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا، قال مارتنديل: "لا أعتقد أن هذا سر، لكن نقطة ضعفهم الرئيسية هي قلة الأشخاص، لم يعد هناك الكثير من الجنود المستعدين للقتال".وقال حول شعور السكان المحليين تجاه وصول القوات المسلحة الروسية لإجلائه: "عندما غادرت، كان الروس قد دخلوا المدينة للتو، لقد عبروا خط الجبهة للتو لإجلائي، لذلك لم أتمكن من رؤية كيف استقبل جيراني الجيش الروسي، ولكنني أعتقد أنهم كانوا سيستقبلونهم بحرارة شديدة، وكانوا سيرتبون احتفالًا ويستقبلونهم ترحيبًا حارًا، أعتقد أن هذا يحدث في جميع أنحاء أوكرانيا". وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية: معنويات المسلحين الأوكرانيين انخفضتتفاصيل المعلومات التي قدمها المواطن الأمريكي للقوات الروسية من أوكرانيا

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https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html

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