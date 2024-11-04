https://sarabic.ae/20241104/الأمريكي-الذي-أجلته-القوات-الروسية-يكشف-عن-تفاصيل-نجاته-مع-كلبه-من-ضربات-براجمات-غراد-1094465068.html
الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية يكشف عن تفاصيل نجاته مع كلبه من ضربات براجمات "غراد"
الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية يكشف عن تفاصيل نجاته مع كلبه من ضربات براجمات "غراد"
سبوتنيك عربي
كشف الأمريكي دانيل مارتنديل، الذي أجلته القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بعد تقديمه معلومات للجيش الروسي، وعن طبيعة حياته التي عاشها في تلك الحظات. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T08:00+0000
2024-11-04T08:00+0000
2024-11-04T08:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "لن أخبرك كيف وصلت من الحدود البولندية إلى مكان إقامتي، لكن يمكنني القول أنه أثناء وجودي في القرية، لم أمارس الزراعة معظم وقتي. نعم، كان لدي حديقة، ماعز، دجاج، بط. لكنها كانت في كثير من الأحيان معركة من أجل البقاء، مع خطر إطلاق النار وهجمات الطائرات بدون طيار"وأشار الأمريكي إلى أنه لم يجرح، "لكن في الأيام الأخيرة التي عشت فيها هناك، ساعدت في إجلاء الناس، وساعدتهم على الاتصال بأقاربهم، وجمعت الجميع حتى يتمكن المتطوعين من إجلاء الناس".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".
https://sarabic.ae/20241104/الأمريكي-الذي-أجلته-القوات-الروسية-معنويات-المسلحين-الأوكرانيين-انفضت--1094464188.html
https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html
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روسيا, العالم
الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية يكشف عن تفاصيل نجاته مع كلبه من ضربات براجمات "غراد"
كشف الأمريكي دانيل مارتنديل، الذي أجلته القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بعد تقديمه معلومات للجيش الروسي، وعن طبيعة حياته التي عاشها في تلك الحظات.
وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "لن أخبرك كيف وصلت من الحدود البولندية إلى مكان إقامتي، لكن يمكنني القول أنه أثناء وجودي في القرية، لم أمارس الزراعة معظم وقتي. نعم، كان لدي حديقة، ماعز، دجاج، بط. لكنها كانت في كثير من الأحيان معركة من أجل البقاء، مع خطر إطلاق النار وهجمات الطائرات بدون طيار"
وأضاف الأمريكي: "كان الخطر الأكبر الذي كان علينا مواجهته عندما تم إجلائي هو الطائرات بدون طيار وإطلاق النار، ومعظمها من طائرات بدون طيار. استغرقنا حوالي ثلاث إلى أربع ساعات لقطع مسافة نصف كيلومتر من منزلي إلى الضواحي".
وأشار الأمريكي إلى أنه لم يجرح، "لكن في الأيام الأخيرة التي عشت فيها هناك، ساعدت في إجلاء الناس، وساعدتهم على الاتصال بأقاربهم، وجمعت الجميع حتى يتمكن المتطوعين من إجلاء الناس".
وتابع الأمريكي "في أحد الأيام، عندما كنت أساعد في عملية الإخلاء، سمعت أنهم أطلقوا صواريخ، مثل صورايخ غراد، كان لدي 3-4 ثواني للوصول إلى الملجأ، استلقيت على الطريق، على أمل أن يساعد ذلك بطريقة أو بأخرى. كان كلبي معي، وبدأت الصواريخ تنفجر، وكان أحدها على بعد 20 مترًا مني، وأصابت شظيتين كلبي، لكنها لم تصبني".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.
وقام مارتنديل بتمرير إحداثيات المنشآت العسكرية الأوكرانية إلى روسيا على مدار عامين، حيث استخدم الجيش الروسي المعلومات الواردة من مارتنديل أكثر من مرة لتدمير معدات وأفراد القوات الأوكرانية.
وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".