https://sarabic.ae/20241104/الأمريكي-الذي-أجلته-القوات-الروسية-يكشف-عن-تفاصيل-نجاته-مع-كلبه-من-ضربات-براجمات-غراد-1094465068.html

الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية يكشف عن تفاصيل نجاته مع كلبه من ضربات براجمات "غراد"

الأمريكي الذي أجلته القوات الروسية يكشف عن تفاصيل نجاته مع كلبه من ضربات براجمات "غراد"

سبوتنيك عربي

كشف الأمريكي دانيل مارتنديل، الذي أجلته القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية، بعد تقديمه معلومات للجيش الروسي، وعن طبيعة حياته التي عاشها في تلك الحظات. 04.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-04T08:00+0000

2024-11-04T08:00+0000

2024-11-04T08:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/02/1094417660_0:207:3078:1938_1920x0_80_0_0_8cb22fd64f4048fa671845afd1b1c6d5.jpg

وقال مارتنديل لوكالة "سبوتنيك": "لن أخبرك كيف وصلت من الحدود البولندية إلى مكان إقامتي، لكن يمكنني القول أنه أثناء وجودي في القرية، لم أمارس الزراعة معظم وقتي. نعم، كان لدي حديقة، ماعز، دجاج، بط. لكنها كانت في كثير من الأحيان معركة من أجل البقاء، مع خطر إطلاق النار وهجمات الطائرات بدون طيار"وأشار الأمريكي إلى أنه لم يجرح، "لكن في الأيام الأخيرة التي عشت فيها هناك، ساعدت في إجلاء الناس، وساعدتهم على الاتصال بأقاربهم، وجمعت الجميع حتى يتمكن المتطوعين من إجلاء الناس".وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن القوات الروسية نجحت بإجلاء الأمريكي دانيال مارتنديل، الذي كان يتعاون مع الجيش الروسي، من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.وبحسب المصدر، قدم الأمريكي مارتنديل، الذي يتواجد في أوكرانيا منذ 11 فبراير/ شباط 2022، معلومات قيمة للجيش الروسي.وقال مصدر بوكالات إنفاذ القانون الروسية في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنه "في 27 أكتوبر 2024، تمكن جنود روس يقومون بمهام قتالية بالقرب من بلدة بوغويافلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، من إجلاء المواطن الأمريكي دانيال مارتنديل من منطقة القتال".

https://sarabic.ae/20241104/الأمريكي-الذي-أجلته-القوات-الروسية-معنويات-المسلحين-الأوكرانيين-انفضت--1094464188.html

https://sarabic.ae/20241102/تفاصيل-المعلومات-التي-قدمها-المواطن-الأمريكي-للقوات-الروسية-من-أوكرانيا--1094421846.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم