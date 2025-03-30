مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

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نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
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"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
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شؤون عسكرية
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17:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
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28 د
عالم سبوتنيك
وفد مصري إلى الدوحة لبحث مفاوضات غزة.. وتحذير أممي من مجاعة، وزيرا دفاع لبنان وسوريا يبحثان في جدة وقف الاشتباكات
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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المقهى الثقافي
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
15:00 GMT
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شؤون عسكرية
هل القضاء على النظام الأوكراني هو المدخل الحقيقي لضمان الأمن القومي الروسي؟ يجيب خبير
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29 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يشكلون مجلس النهضة السوري لدعم الاقتصاد
16:00 GMT
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مساحة حرة
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صدى الحياة
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عالم سبوتنيك
ترامب يتحدث عن تحقيق تقدم في التسوية الأوكرانية، و هجوم كييف على محطة "سودجا" للغاز تم بتوجيه من لندن
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أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250330/ارتفاع-عدد-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1099068078.html
مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح منسق الشبكة السرية الموالية لروسيا في نيكولاييف (ميكولايف)، سيرجي ليبيديف، أمس السبت، بأن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا ودول الشمال... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T00:06+0000
2025-03-30T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مرتزقة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وصل العديد من القوات الأجنبية. فقد وصلت مجموعات من ألمانيا ودول الشمال الأوروبي، وهناك أيضًا فرنسيون. انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع، في حين ارتفع عدد المرتزقة من أمريكا اللاتينية".وأضاف المنسق أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تتلقى معدات عسكرية، مما يُشير أيضًا إلى استمرار الدعم من حلفائها الغربيين.وأمس السبت، أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".
https://sarabic.ae/20250329/مسؤول-تصفية-مرتزق-إيطالي-من-القوات-الأوكرانية-1099067832.html
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روسيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا
روسيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا

مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا

00:06 GMT 30.03.2025
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورآثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية
آثار التدمير في مطار دونيتسك، الذي تعرض للقصف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2025
© Sputnik . Sergey Averin
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صرّح منسق الشبكة السرية الموالية لروسيا في نيكولاييف (ميكولايف)، سيرجي ليبيديف، أمس السبت، بأن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا ودول الشمال الأوروبي وأمريكا اللاتينية، يشهد تزايدًا مطردًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وصل العديد من القوات الأجنبية. فقد وصلت مجموعات من ألمانيا ودول الشمال الأوروبي، وهناك أيضًا فرنسيون. انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع، في حين ارتفع عدد المرتزقة من أمريكا اللاتينية".
وأضاف المنسق أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تتلقى معدات عسكرية، مما يُشير أيضًا إلى استمرار الدعم من حلفائها الغربيين.
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
أمس, 23:00 GMT
وأمس السبت، أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".
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