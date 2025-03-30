https://sarabic.ae/20250330/ارتفاع-عدد-المرتزقة-الأجانب-في-أوكرانيا-1099068078.html
مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرّح منسق الشبكة السرية الموالية لروسيا في نيكولاييف (ميكولايف)، سيرجي ليبيديف، أمس السبت، بأن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا ودول الشمال... 30.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-30T00:06+0000
2025-03-30T00:06+0000
2025-03-30T00:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
مرتزقة
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وصل العديد من القوات الأجنبية. فقد وصلت مجموعات من ألمانيا ودول الشمال الأوروبي، وهناك أيضًا فرنسيون. انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع، في حين ارتفع عدد المرتزقة من أمريكا اللاتينية".وأضاف المنسق أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تتلقى معدات عسكرية، مما يُشير أيضًا إلى استمرار الدعم من حلفائها الغربيين.وأمس السبت، أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".
https://sarabic.ae/20250329/مسؤول-تصفية-مرتزق-إيطالي-من-القوات-الأوكرانية-1099067832.html
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روسيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا
روسيا, مرتزقة, أخبار أوكرانيا
مصادر: ارتفاع عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا
حصري
صرّح منسق الشبكة السرية الموالية لروسيا في نيكولاييف (ميكولايف)، سيرجي ليبيديف، أمس السبت، بأن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك ألمانيا ودول الشمال الأوروبي وأمريكا اللاتينية، يشهد تزايدًا مطردًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "وصل العديد من القوات الأجنبية. فقد وصلت مجموعات من ألمانيا ودول الشمال الأوروبي، وهناك أيضًا فرنسيون. انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع، في حين ارتفع عدد المرتزقة من أمريكا اللاتينية
".
وأضاف المنسق أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تتلقى معدات عسكرية، مما يُشير أيضًا إلى استمرار الدعم من حلفائها الغربيين.
وأمس السبت، أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".