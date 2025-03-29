https://sarabic.ae/20250329/مسؤول-تصفية-مرتزق-إيطالي-من-القوات-الأوكرانية-1099067832.html
مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T23:00+0000
2025-03-29T23:00+0000
2025-03-29T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".وبحسب روغوف، قاتل بريفيتالي كمرتزق لمدة عامين على الأقل لصالح القوات الأوكرانية، كجزء من الوحدة النازية "كارباتسكايا سيش" وكانت إشارة ندائه "ميغا".ويوم أمس السبت، أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، عن زيادة عدد العسكريين الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعات من ألمانيا وشمال أوروبا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أنه في الوقت ذاته انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع.
https://sarabic.ae/20250329/-إعلام-أوكرانيا-ستطالب-بتعديلات-على-صفقة-الموارد-مع-الولايات-المتحدة--1099066923.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
23:00 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 23:20 GMT 29.03.2025)
أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي
القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".
وبحسب روغوف، قاتل بريفيتالي كمرتزق لمدة عامين على الأقل لصالح القوات الأوكرانية، كجزء من الوحدة النازية "كارباتسكايا سيش" وكانت إشارة ندائه "ميغا".
ويوم أمس السبت، أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، عن زيادة عدد العسكريين الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعات من ألمانيا وشمال أوروبا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أنه في الوقت ذاته انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع.