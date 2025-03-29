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أمساليوم
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250329/مسؤول-تصفية-مرتزق-إيطالي-من-القوات-الأوكرانية-1099067832.html
مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية... 29.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-29T23:00+0000
2025-03-29T23:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".وبحسب روغوف، قاتل بريفيتالي كمرتزق لمدة عامين على الأقل لصالح القوات الأوكرانية، كجزء من الوحدة النازية "كارباتسكايا سيش" وكانت إشارة ندائه "ميغا".ويوم أمس السبت، أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، عن زيادة عدد العسكريين الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعات من ألمانيا وشمال أوروبا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أنه في الوقت ذاته انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع.
https://sarabic.ae/20250329/-إعلام-أوكرانيا-ستطالب-بتعديلات-على-صفقة-الموارد-مع-الولايات-المتحدة--1099066923.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

مسؤول: تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية

23:00 GMT 29.03.2025 (تم التحديث: 23:20 GMT 29.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلن رئيس اللجنة الروسية للشؤون السيادية ورئيس مجلس دمج المناطق الجديدة، فلاديمير روغوف، عن تصفية مرتزق إيطالي من القوات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.
سيمفيروبول – سبوتنيك. وقال روغوف في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أمس السبت، إنه" في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة ووفقًا لمعلومات مؤكدة تم تصفية مرتزق آخر من الجيش الأوكراني، وهذه المرة النازي الإيطالي يوري بريفيتالي القادم من مدينة بيرغامو الإيطالية".
وبحسب روغوف، قاتل بريفيتالي كمرتزق لمدة عامين على الأقل لصالح القوات الأوكرانية، كجزء من الوحدة النازية "كارباتسكايا سيش" وكانت إشارة ندائه "ميغا".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
إعلام: أوكرانيا ستطالب بتعديلات على صفقة الموارد مع الولايات المتحدة
20:15 GMT
ويوم أمس السبت، أعلن منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، عن زيادة عدد العسكريين الأجانب في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعات من ألمانيا وشمال أوروبا وأمريكا اللاتينية، مؤكدا أنه في الوقت ذاته انخفض عدد البولنديين والرومانيين بشكل غير متوقع.
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