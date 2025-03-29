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https://sarabic.ae/20250329/-إعلام-أوكرانيا-ستطالب-بتعديلات-على-صفقة-الموارد-مع-الولايات-المتحدة--1099066923.html
إعلام: أوكرانيا ستطالب بتعديلات على صفقة الموارد مع الولايات المتحدة
إعلام: أوكرانيا ستطالب بتعديلات على صفقة الموارد مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة أمريكية، أن أوكرانيا ستطالب بتعديلات على صفقة الموارد مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على المزيد من الاستثمارات الأمريكية. 29.03.2025, سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في الوثيقة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، أن "أوكرانيا ستطلب إجراء تغييرات على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة الجديدة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الوعد بزيادة الاستثمارات الأمريكية".تجدر الإشارة إلى أن كييف لا تريد أن تضطر إلى إعادة المساعدات العسكرية والاقتصادية بالكامل كجزء من الصفقة.في الوقت نفسه، يؤكد المصدر أن إعداد كييف للمقترحات النهائية للتعديلات سيتطلب الكثير من العمل.
https://sarabic.ae/20250329/الدفاع-الروسية-كييف-تواصل-هجماتها-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-1099061560.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: أوكرانيا ستطالب بتعديلات على صفقة الموارد مع الولايات المتحدة

20:15 GMT 29.03.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ذكرت صحيفة أمريكية، أن أوكرانيا ستطالب بتعديلات على صفقة الموارد مع الولايات المتحدة من أجل الحصول على المزيد من الاستثمارات الأمريكية.
وجاء في الوثيقة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، أن "أوكرانيا ستطلب إجراء تغييرات على الاتفاقية الاقتصادية الشاملة الجديدة التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك الوعد بزيادة الاستثمارات الأمريكية".
تجدر الإشارة إلى أن كييف لا تريد أن تضطر إلى إعادة المساعدات العسكرية والاقتصادية بالكامل كجزء من الصفقة.

وأجرى المسؤولون الأوكرانيون، يوم الجمعة، مكالمة فيديو مع المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك المحامون، للحصول على توضيحات بشأن مسودة الاتفاقية المكونة من 60 صفحة تقريبًا.

محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2025
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ولم يبد الأمريكيون أي اعتراض على التعديلات، بما في ذلك ما يتعلق بالعقبات المحتملة أمام انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاقية، ويشير المنشور إلى أن هذا قد يشير إلى انفتاح واشنطن على التعديلات.
في الوقت نفسه، يؤكد المصدر أن إعداد كييف للمقترحات النهائية للتعديلات سيتطلب الكثير من العمل.
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