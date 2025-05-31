https://sarabic.ae/20250531/السفير-الروسي-لدى-ستوكهولم-الإعلام-السويدي-يمجد-المرتزقة-المتجهين-إلى-أوكرانيا-1101153801.html
السفير الروسي لدى ستوكهولم: الإعلام السويدي يمجد المرتزقة المتجهين إلى أوكرانيا
السفير الروسي لدى ستوكهولم: الإعلام السويدي يمجد المرتزقة المتجهين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى ستوكهولم سيرغي بيلاياف، أن وسائل الإعلام السويدية، تلمع صورة المرتزقة المتوجهين للقتال في أوكرانيا. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T06:07+0000
2025-05-31T06:07+0000
2025-05-31T06:07+0000
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وقال بيلاياف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من الحالات التي انضم فيها مواطنون سويديون إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، رغم علمهم بأن كثيرًا من "جنود الحظ" هؤلاء لم يعودوا إلى ديارهم".وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.قائد قوات "أخمات" الروسية: لا نأسر المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانياقائد عسكري روسي: بإمكان الجنود الأوكرانيين الانضمام للقوات الروسية والانسحاب من "جيش الدجال"
https://sarabic.ae/20250519/مصدر-القوات-الروسية-تأسر-مرتزقة-أجانب-بينهم-بريطانيون-وكنديون-في-زابوروجيه-1100725505.html
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روسيا, العالم, السويد
السفير الروسي لدى ستوكهولم: الإعلام السويدي يمجد المرتزقة المتجهين إلى أوكرانيا
أكد السفير الروسي لدى ستوكهولم سيرغي بيلاياف، أن وسائل الإعلام السويدية، تلمع صورة المرتزقة المتوجهين للقتال في أوكرانيا.
وقال بيلاياف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من الحالات التي انضم فيها مواطنون سويديون إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، رغم علمهم بأن كثيرًا من "جنود الحظ" هؤلاء لم يعودوا إلى ديارهم".
وتابع: "ما يدفع هؤلاء إلى المشاركة هو خط تحرير وسائل الإعلام المحلية، التي تُضفي صفة البطولة على هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أنهم متطوعون، بينما هم في الحقيقة مجرد مرتزقة".
وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.