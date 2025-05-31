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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250531/السفير-الروسي-لدى-ستوكهولم-الإعلام-السويدي-يمجد-المرتزقة-المتجهين-إلى-أوكرانيا-1101153801.html
السفير الروسي لدى ستوكهولم: الإعلام السويدي يمجد المرتزقة المتجهين إلى أوكرانيا
السفير الروسي لدى ستوكهولم: الإعلام السويدي يمجد المرتزقة المتجهين إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي لدى ستوكهولم سيرغي بيلاياف، أن وسائل الإعلام السويدية، تلمع صورة المرتزقة المتوجهين للقتال في أوكرانيا. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T06:07+0000
2025-05-31T06:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بيلاياف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من الحالات التي انضم فيها مواطنون سويديون إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، رغم علمهم بأن كثيرًا من "جنود الحظ" هؤلاء لم يعودوا إلى ديارهم".وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.قائد قوات "أخمات" الروسية: لا نأسر المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانياقائد عسكري روسي: بإمكان الجنود الأوكرانيين الانضمام للقوات الروسية والانسحاب من "جيش الدجال"
https://sarabic.ae/20250519/مصدر-القوات-الروسية-تأسر-مرتزقة-أجانب-بينهم-بريطانيون-وكنديون-في-زابوروجيه-1100725505.html
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روسيا, العالم, السويد
روسيا, العالم, السويد

السفير الروسي لدى ستوكهولم: الإعلام السويدي يمجد المرتزقة المتجهين إلى أوكرانيا

06:07 GMT 31.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يتحدث بينما يستعد أفراد الجيش لرفع علم السويد خلال حفل بمناسبة انضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في بروكس
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، يتحدث بينما يستعد أفراد الجيش لرفع علم السويد خلال حفل بمناسبة انضمام السويد إلى الناتو في مقر الناتو في بروكس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أكد السفير الروسي لدى ستوكهولم سيرغي بيلاياف، أن وسائل الإعلام السويدية، تلمع صورة المرتزقة المتوجهين للقتال في أوكرانيا.
وقال بيلاياف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هناك العديد من الحالات التي انضم فيها مواطنون سويديون إلى صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، رغم علمهم بأن كثيرًا من "جنود الحظ" هؤلاء لم يعودوا إلى ديارهم".

وتابع: "ما يدفع هؤلاء إلى المشاركة هو خط تحرير وسائل الإعلام المحلية، التي تُضفي صفة البطولة على هؤلاء الأشخاص الذين يزعمون أنهم متطوعون، بينما هم في الحقيقة مجرد مرتزقة".

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، في مناسبات عدة، بأن نظام كييف يستخدم المرتزقة الأجانب "كذخيرة"، وأن القوات الروسية ستواصل تحييدهم في جميع أنحاء أوكرانيا.
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تأسر مرتزقة أجانب بينهم بريطانيون وكنديون في زابوروجيه
19 مايو, 09:11 GMT
واعترف أولئك الذين قدموا للقتال من أجل المال في العديد من المقابلات، بأن الجيش الأوكراني يُضعف تنسيق عملياته، وأن فرص النجاة في المعركة ضئيلة، نظرًا لشدة الصراع التي لا تُقارن بمثيلاتها في أفغانستان والشرق الأوسط.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سابقًا، بأن "الغرب عزز مكانته كطرف في الصراع الأوكراني بإرسال مرتزقة للمشاركة في العمليات العسكرية"، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن عددًا من الدول تُرسل عسكرييها إلى أوكرانيا، تحت ستار المرتزقة.
قائد قوات "أخمات" الروسية: لا نأسر المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا
قائد عسكري روسي: بإمكان الجنود الأوكرانيين الانضمام للقوات الروسية والانسحاب من "جيش الدجال"
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