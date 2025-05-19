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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250519/مصدر-القوات-الروسية-تأسر-مرتزقة-أجانب-بينهم-بريطانيون-وكنديون-في-زابوروجيه-1100725505.html
مصدر: القوات الروسية تأسر مرتزقة أجانب بينهم بريطانيون وكنديون في زابوروجيه
مصدر: القوات الروسية تأسر مرتزقة أجانب بينهم بريطانيون وكنديون في زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أكد ️منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا، سيرغي ليبيديف، أن الجيش الروسي أسر مجموعة من المرتزقة من شركة "موزارت" العسكرية الخاصة في قرية نوفو أندرييفكا في... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T09:11+0000
2025-05-19T09:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في نوفو أندرييفكا... تم استهداف سرية من مرتزقة موزارت (المرتزقة الأجانب)... خسائر 23 قتيلاً و7 أسرى (مواطنون من بريطانيا وكندا)".وأوضح أنه تم استهداف مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 65 في منطقة جوليابول، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 15 ضابطًا أوكرانيًا، بما في ذلك رئيس الاتصالات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250519/خبراء-روس-يحددون-نقاط-ضعف-دبابات-ليوبارد-2-الألمانية-في-ساحات-القتال-1100721060.html
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مصدر: القوات الروسية تأسر مرتزقة أجانب بينهم بريطانيون وكنديون في زابوروجيه

09:11 GMT 19.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد ️منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا، سيرغي ليبيديف، أن الجيش الروسي أسر مجموعة من المرتزقة من شركة "موزارت" العسكرية الخاصة في قرية نوفو أندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في نوفو أندرييفكا... تم استهداف سرية من مرتزقة موزارت (المرتزقة الأجانب)... خسائر 23 قتيلاً و7 أسرى (مواطنون من بريطانيا وكندا)".

وأشار إلى أن القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، تمكنت من تصدي هجوم مضاد للعدو في منطقة رابوتينو، وتدمير اثنين من مركبات المشاة القتالية من طراز "برادلي"، وتدمير ثلاث دبابات من طراز ليوبارد في منطقة مالايا توكماشكا، كما تم استهداف ملجأ تابع للقوات المسلحة الأوكرانية هناك.

وأوضح أنه تم استهداف مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 65 في منطقة جوليابول، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 15 ضابطًا أوكرانيًا، بما في ذلك رئيس الاتصالات.

وفي نهاية شهر أبريل/نيسان، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية تواصل ضرب الأهداف العسكرية وشبه العسكرية في إطار المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة.

لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبراء روس يحددون نقاط ضعف دبابات "ليوبارد 2" الألمانية في ساحات القتال
06:33 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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