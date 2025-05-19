مصدر: القوات الروسية تأسر مرتزقة أجانب بينهم بريطانيون وكنديون في زابوروجيه
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أكد ️منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا، سيرغي ليبيديف، أن الجيش الروسي أسر مجموعة من المرتزقة من شركة "موزارت" العسكرية الخاصة في قرية نوفو أندرييفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في نوفو أندرييفكا... تم استهداف سرية من مرتزقة موزارت (المرتزقة الأجانب)... خسائر 23 قتيلاً و7 أسرى (مواطنون من بريطانيا وكندا)".
وأشار إلى أن القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه، تمكنت من تصدي هجوم مضاد للعدو في منطقة رابوتينو، وتدمير اثنين من مركبات المشاة القتالية من طراز "برادلي"، وتدمير ثلاث دبابات من طراز ليوبارد في منطقة مالايا توكماشكا، كما تم استهداف ملجأ تابع للقوات المسلحة الأوكرانية هناك.
وأوضح أنه تم استهداف مركز قيادة اللواء الآلي المنفصل رقم 65 في منطقة جوليابول، ما أسفر عن مقتل ما يصل إلى 15 ضابطًا أوكرانيًا، بما في ذلك رئيس الاتصالات.
وفي نهاية شهر أبريل/نيسان، صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن القوات الروسية تواصل ضرب الأهداف العسكرية وشبه العسكرية في إطار المهام التي حددها القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.