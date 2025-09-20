https://sarabic.ae/20250920/إسكندر-الروسي-يدمر-بضربة-مباشرة-منظومة-إس--300-أوكرانية-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-فيديو-1105063211.html
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية دمّرت بصاروخ "إسكندر" منظومة "إس-300 بي إس" تابعة للدفاع الجوي الأوكراني في بلدة بروغريس بمقاطعة تشيرنيغوف
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/18/1091085993_0:104:1441:915_1920x0_80_0_0_16d0cadf1bccd0df35b6256ad19c375a.jpg
وقالت الوزارة في بيان على "تلغرام"، اليوم السبت: "وجّهت القوات الروسية ضربة صاروخية بواسطة منظومة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" ضد موقع منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية "إس-300 بي إس" في بلدة بروغريس بمقاطعة تشيرنيغوف، وتم تأكيد تدمير الهدف عبر وسائل المراقبة".وأضافت الوزارة أن الضربة أدت إلى تدمير رادار الإضاءة والتوجيه، وقاذفتين، وكابينة القيادة القتالية، إضافة إلى مركبتين.وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الموقع المستهدف شهد انفجارات ثانوية واندلاع حريق، كما رُصدت تحركات فرق الإخلاء الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 270 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة و 14 مركبة بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".وأضافت: "الليلة الماضية، القوات المسلحة الروسية، بضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية بعيدة المدى عالية الدقة، وبطائرات جوية دون طيار، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تعمل في تطوير صورايخ "سابسان" التشغيلية والتكتيكية، وإنتاج طائرات دون طيار متعددة الأغراض، ومعدات عسكرية آلية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 361 مسيرة أوكرانية - الدفاع الروسية
رصد عسكري, روسيا
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
