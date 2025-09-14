https://sarabic.ae/20250914/القوات-الروسية-تدك-مواقع-عسكرية-في-142-منطقة-وتدمر-361-مسيرة-أوكرانية--الدفاع-الروسية--1104825461.html

القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 361 مسيرة أوكرانية - الدفاع الروسية

القوات الروسية تدك مواقع عسكرية في 142 منطقة وتدمر 361 مسيرة أوكرانية - الدفاع الروسية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت ضربة مشتركة ضد القوات المسحلة الاوكرانية في 142 منطقة على خطوط القتال، إضافة لإسقاط 361 طائرة...

وقالت وزارة الدفاع في بيان : "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز التدريب لمشغلي الأنظمة غير المأهولة، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 200 جندي مركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة."كما جاء في البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابورييجه، وبلغت خسائر العدو نحو 255 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".كما جاء في البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطتين أمريكيتين من طراز أن / تي بي كيو-50 للحرب المضادة للبطاريات وسبع محطات حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

