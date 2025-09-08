https://sarabic.ae/20250908/القوات-الروسية-تقصف-منشآت-الطاقة-الداعمة-للمجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--الدفاع-الروسية-1104616889.html

القوات الروسية تقصف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت ودمرت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمليات المجمع الصناعي العسكري...

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية: "الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة للطاقة الداعمة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا ومحطات رادار الدفاع الجوي ومخازن تجميع للقوارب المسيرة ونقاط التحكم ومواقع الإطلاق للطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 455 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، و198 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقودمسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو

