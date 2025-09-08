القوات الروسية تقصف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تقصف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
القوات الروسية تقصف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت ودمرت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمليات المجمع الصناعي العسكري... 08.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
روسيا

القوات الروسية تقصف منشآت الطاقة الداعمة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية

09:26 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 09:38 GMT 08.09.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الروسية استهدفت ودمرت منشآت البنية التحتية للطاقة التي تدعم عمليات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشيرة إلى أن القوات الروسية قد تقدمت على محاور عدة وكبدت قوات نظام كييف خسائر جسيمة في العتاد والقوى البشرية.
وقالت الدفاع الروسية: "الطائرات العملياتية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة للطاقة الداعمة لمؤسسات المجمع الصناعي العسكري لأوكرانيا ومحطات رادار الدفاع الجوي ومخازن تجميع للقوارب المسيرة ونقاط التحكم ومواقع الإطلاق للطائرات دون طيار البعيدة المدى، وكذلك مواقع للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 136 منطقة".

وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبيةـ وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديا ودبابتين وأربع مركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع إمداد".

كما جاء في البيان: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 4 محطات حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير تسعة مستودعات للذخيرة والعتاد".

وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو نحو 455 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، و198 طائرة مسيرة أوكرانية".
طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب أقوى محطة للطاقة الحرارية في مقاطعة كييف
06:40 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
مسيرة روسية تستهدف وحدات القوات الخاصة الأوكرانية بضربات دقيقة... فيديو
