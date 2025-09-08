https://sarabic.ae/20250908/القوات-الروسية-تضرب-أقوى-محطة-للطاقة-الحرارية-في-مقاطعة-كييف-1104608686.html
وقال ليبيديف: "أفادت التقارير بوقوع انفجار في محطة تريبولسكايا الحرارية. وانقطع التيار الكهربائي بشكل كبير في مقاطعة كييف وفي كييف نفسها. وكان التأثير هائلاً، حيث أحصى السكان المحليون نحو سبعة انفجارات".أُعلن، الليلة الماضية، عن حالة تأهب قصوى استعدادًا لشن غارات جوية في مقاطعات كييف وكييف وسومي وجيتومير.وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات وقعت في مناطق في نيكولاييف وسومي وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.ردًا على الهجمات على الأهداف المدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على مواقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها ومرتزقتها، وكذلك على البنية التحتية: مرافق الطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، وصناعة الدفاع، والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تحرر بلدة فيدوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أن القوات الروسية قصفت أقوى محطة للطاقة الكهربائية في منطقة كييف.
وقال ليبيديف: "أفادت التقارير بوقوع انفجار في محطة تريبولسكايا الحرارية. وانقطع التيار الكهربائي بشكل كبير في مقاطعة كييف وفي كييف نفسها. وكان التأثير هائلاً، حيث أحصى السكان المحليون نحو سبعة انفجارات".
محطة تريبولسكايا للطاقة الكهربائية هي أقوى محطة طاقة في مقاطعة كييف. شُغّلت عام 1969، وتقع على ضفاف نهر دنيبر، على بُعد 13 كيلومترًا من كييف. ولّدت المحطة نحو 57% من إجمالي الطاقة التي تستهلكها شركات المنطقة، وكانت أكبر مورد للكهرباء في أوكرانيا، حيث تُزوّد مناطق كييف وتشيركاسي وجيتومير.
أُعلن، الليلة الماضية، عن حالة تأهب قصوى استعدادًا لشن غارات جوية في مقاطعات كييف وكييف وسومي وجيتومير.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن انفجارات وقعت في مناطق في نيكولاييف وسومي وخيرسون التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.
ردًا على الهجمات على الأهداف المدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام ضربات مستهدفة على مواقع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية ومعداتها ومرتزقتها، وكذلك على البنية التحتية: مرافق الطاقة التي يستخدمها الجيش الأوكراني، وصناعة الدفاع، والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مراراً أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.