عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
ضربات روسية تدمر القوى البشرية الأوكرانية ومعدات عسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
ضربات روسية تدمر القوى البشرية الأوكرانية ومعدات عسكرية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طواقم مدفعية قوات مجموعة "الشرق" دمرت تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن طواقم مدفعية قوات مجموعة "الشرق" دمرت تحصينات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال عمليات المراقبة الجوية، حدد مشغلو الطائرات دون طيار التابعة للمجموعة مواقع للمسلحين الأوكرانيين في غابات مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضافت: "وأطلقت طواقم مدافع "غانتسيت" نيرانًا على أهداف العدو المحددة، ما أدى إلى تدمير تحصينات هندسية ومقتل أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية".

في اليوم السابق، حررت مجموعة "الشرق" بلدة خوروشي في هذه المنطقة. وفي الوقت نفسه، ووفقًا لأحدث بيانات وزارة الدفاع، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مسؤوليتها ما يلي: ما يصل إلى 200 من الأفراد العسكريين؛ وأربع مركبات قتالية مدرعة؛ وثماني سيارات؛ وثلاث مدافع، مستودع للموارد المادية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
