قائد روسي: بقذيفة روسية واحدة دبابات بولندية تحترق في أوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قائد روسي: بقذيفة روسية واحدة دبابات بولندية تحترق في أوكرانيا
وقال قائد الدبابة لوكالة "سبوتنيك": "واجهنا الكثير من دبابات " آر تي-91" البولندية، وهي شبيهة بدباباتنا "تي-72"، وقد سُلّمت للجيش الأوكراني وروج لها على أنها من أكثر الدبابات تطورا، لكن في الواقع، لا تتحمل حتى طلقة واحدة، إذ تشتعل فورا، ويضطر الطاقم إلى مغادرتها على عجل".في وقت سابق أفيد أن الحكومة البولندية أرسلت عدة مئات من دبابات آر تي-91 إلى أوكرانيا لمساعدة نظام كييف.أشارت مجلة المراقبة العسكرية إلى أن بولندا قررت توفير نسخها من السوفييتي القديم تي 72 لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية بسبب محاولة عاجلة للتعويض عن خسائر كييف الفادحة بالمعدات في المعارك مع الجيش الروسي.وفي السياق صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في وقت سابق أن بلاده انضمت إلى التحالف الذي أنشأته لاتفيا والذي يهدف لتزويد كييف بآلاف الطائرات المسيرة الجديدة.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسياالناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
08:58 GMT 14.09.2025
© Sputnikمسيرة روسية تدمر دبابة أوكرانية من طراز "تي-72" في دونيتسك
أكد قائد دبابة روسي يحمل نداء "النائب" لوكالة "سبوتنيك"، أن دبابات " آر تي-91" البولندية، وهي نسخة بولندية من دبابة "تي-72" السوفييتية التي قدمتها وارسو لنظام كييف كمساعدة، لا تصمد أمام وابل من الدبابات الروسية الحديثة، وتحترق مع طواقمها بعد أول ضربة.
وقال قائد الدبابة لوكالة "سبوتنيك": "واجهنا الكثير من دبابات " آر تي-91" البولندية، وهي شبيهة بدباباتنا "تي-72"، وقد سُلّمت للجيش الأوكراني وروج لها على أنها من أكثر الدبابات تطورا، لكن في الواقع، لا تتحمل حتى طلقة واحدة، إذ تشتعل فورا، ويضطر الطاقم إلى مغادرتها على عجل".

وأضاف أن قذيفة حرارية تراكمية واحدة كفيلة بتدميرها بالكامل.

في وقت سابق أفيد أن الحكومة البولندية أرسلت عدة مئات من دبابات آر تي-91 إلى أوكرانيا لمساعدة نظام كييف.
أشارت مجلة المراقبة العسكرية إلى أن بولندا قررت توفير نسخها من السوفييتي القديم تي 72 لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية بسبب محاولة عاجلة للتعويض عن خسائر كييف الفادحة بالمعدات في المعارك مع الجيش الروسي.
وفي السياق صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في وقت سابق أن بلاده انضمت إلى التحالف الذي أنشأته لاتفيا والذي يهدف لتزويد كييف بآلاف الطائرات المسيرة الجديدة.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا
الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
