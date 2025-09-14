https://sarabic.ae/20250914/قائد-روسي-بقذيفة-روسية-واحدة-دبابات-بولندية-تحترق-في-أوكرانيا-1104824903.html

قائد روسي: بقذيفة روسية واحدة دبابات بولندية تحترق في أوكرانيا

قائد روسي: بقذيفة روسية واحدة دبابات بولندية تحترق في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد قائد دبابة روسي يحمل نداء "النائب" لوكالة "سبوتنيك"، أن دبابات " آر تي-91" البولندية، وهي نسخة بولندية من دبابة "تي-72" السوفييتية التي قدمتها وارسو لنظام... 14.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-14T08:58+0000

2025-09-14T08:58+0000

2025-09-14T08:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096707878_0:9:1223:696_1920x0_80_0_0_aa9848fa55930018fd21dd4d096e9b22.jpg

وقال قائد الدبابة لوكالة "سبوتنيك": "واجهنا الكثير من دبابات " آر تي-91" البولندية، وهي شبيهة بدباباتنا "تي-72"، وقد سُلّمت للجيش الأوكراني وروج لها على أنها من أكثر الدبابات تطورا، لكن في الواقع، لا تتحمل حتى طلقة واحدة، إذ تشتعل فورا، ويضطر الطاقم إلى مغادرتها على عجل".في وقت سابق أفيد أن الحكومة البولندية أرسلت عدة مئات من دبابات آر تي-91 إلى أوكرانيا لمساعدة نظام كييف.أشارت مجلة المراقبة العسكرية إلى أن بولندا قررت توفير نسخها من السوفييتي القديم تي 72 لاحتياجات القوات المسلحة الأوكرانية بسبب محاولة عاجلة للتعويض عن خسائر كييف الفادحة بالمعدات في المعارك مع الجيش الروسي.وفي السياق صرح وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في وقت سابق أن بلاده انضمت إلى التحالف الذي أنشأته لاتفيا والذي يهدف لتزويد كييف بآلاف الطائرات المسيرة الجديدة.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، مؤكدا أن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وزير الخارجية البولندي: لا نرى حاجة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسياالناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا

https://sarabic.ae/20250913/مبعوث-روسي-وارسو-غير-مستعدة-للتشاور-مع-روسيا-بشأن-حادثة-الطائرات-المسيرة-1104819372.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم