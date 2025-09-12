https://sarabic.ae/20250912/الناتو-يعلن-نشر-قدرات-برية-وجوية-إضافية-لتعزيز-حماية-بولندا-1104791445.html
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الجمعة، أن الحلف يُطلق عملية "الحارس الشرقي"، التي تُعزز دفاعات الجناح الشرقي، في أعقاب حادثة...
وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، ألكسوس غرينكيفيتش: "يطلق حلف شمال الأطلسي برنامج "الحارس الشرقي" لتعزيز موقفنا على طول الجناح الشرقي، وسيبدأ هذا النشاط العسكري في الأيام المقبلة، وسيشمل مختلف أصول الحلفاء، بما في ذلك الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها".وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، زعم يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مشييرا إلى أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه "لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين"، مبيّنا أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون تقديم أي حجج.بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا. وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الجمعة، أن الحلف يُطلق عملية "الحارس الشرقي"، التي تُعزز دفاعات الجناح الشرقي، في أعقاب حادثة الطائرة المُسيّرة في بولندا.
وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، ألكسوس غرينكيفيتش: "يطلق حلف شمال الأطلسي برنامج "الحارس الشرقي
" لتعزيز موقفنا على طول الجناح الشرقي، وسيبدأ هذا النشاط العسكري في الأيام المقبلة، وسيشمل مختلف أصول الحلفاء، بما في ذلك الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها".
وأضاف روته: "ستشمل العملية أيضًا عناصر تهدف إلى القيام بمهام خاصة تتعلق باستخدام الطائرات دون طيار".
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، زعم يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا
، مشييرا إلى أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".
بدوره قال القائم بالأعمال الروسي، أندريه أورداش، لوسائل إعلام روسية: "بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية الأصل".
وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه "لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين"، مبيّنا أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات
دون تقديم أي حجج.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الهجوم الواسع الذي شنته القوات المسلحة الروسية على منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر/أيلول، أنه لم يكن هناك أي أهداف مخططة للتدمير على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.
بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.