الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250912/الناتو-يعلن-نشر-قدرات-برية-وجوية-إضافية-لتعزيز-حماية-بولندا-1104791445.html
الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الجمعة، أن الحلف يُطلق عملية "الحارس الشرقي"، التي تُعزز دفاعات الجناح الشرقي، في أعقاب حادثة... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T16:00+0000
2025-09-12T16:00+0000
بولندا
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_3d23ff862bb07b01f1917de8298e183e.jpg
وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، ألكسوس غرينكيفيتش: "يطلق حلف شمال الأطلسي برنامج "الحارس الشرقي" لتعزيز موقفنا على طول الجناح الشرقي، وسيبدأ هذا النشاط العسكري في الأيام المقبلة، وسيشمل مختلف أصول الحلفاء، بما في ذلك الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها".وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، زعم يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مشييرا إلى أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه "لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين"، مبيّنا أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون تقديم أي حجج.بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا. وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.
https://sarabic.ae/20250911/ماكرون-يعلن-نشر-مقاتلات-رفال-في-بولندا-1104763641.html
https://sarabic.ae/20250911/روسيا-تصف-قرار-بولندا-بإغلاق-الحدود-مع-بيلاروسيا-بالـمدمر-1104758646.html
https://sarabic.ae/20250910/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-وحلف-شمال-الأطلسي-يتهمان-روسيا-بالاستفزازات-بشكل-يومي-1104696761.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682771_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_efb4aab418db0cf6435a2d881c3b6964.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بولندا, روسيا, الناتو
بولندا, روسيا, الناتو

الناتو يعلن نشر قدرات برية وجوية إضافية لتعزيز حماية بولندا

16:00 GMT 12.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiقوات مسلحة خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، اليوم الجمعة، أن الحلف يُطلق عملية "الحارس الشرقي"، التي تُعزز دفاعات الجناح الشرقي، في أعقاب حادثة الطائرة المُسيّرة في بولندا.
وقال روته، في مؤتمر صحفي مشترك مع القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا، ألكسوس غرينكيفيتش: "يطلق حلف شمال الأطلسي برنامج "الحارس الشرقي" لتعزيز موقفنا على طول الجناح الشرقي، وسيبدأ هذا النشاط العسكري في الأيام المقبلة، وسيشمل مختلف أصول الحلفاء، بما في ذلك الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها".

وأضاف روته: "ستشمل العملية أيضًا عناصر تهدف إلى القيام بمهام خاصة تتعلق باستخدام الطائرات دون طيار".

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
ماكرون يعلن نشر مقاتلات "رفال" في بولندا
أمس, 19:51 GMT
وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، زعم يوم الأربعاء الماضي، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مشييرا إلى أنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
في حين صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لاحقًا بأن "أكثر من 10 طائرات مسيرة كانت متورطة".

بدوره قال القائم بالأعمال الروسي، أندريه أورداش، لوسائل إعلام روسية: "بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية الأصل".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
روسيا تصف قرار بولندا بإغلاق الحدود مع بيلاروسيا بالـ"مدمر"
أمس, 17:57 GMT
وفي السياق ذاته، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأنه "لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين"، مبيّنا أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون تقديم أي حجج.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الهجوم الواسع الذي شنته القوات المسلحة الروسية على منشآت الصناعات الدفاعية الأوكرانية ليلة 10 سبتمبر/أيلول، أنه لم يكن هناك أي أهداف مخططة للتدمير على الأراضي البولندية، مشيرة إلى أن الوزارة مستعدة لإجراء مشاورات مع نظرائها البولنديين بشأن الطائرات المسيرة التي يُزعم أنها عبرت الحدود.

الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
10 سبتمبر, 10:56 GMT
بدوره، صرح رئيس هيئة الأركان العامة، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي ، اللواء بافيل مورافيكو، أن بيلاروسيا أبلغت بولندا وليتوانيا ليلًا باقتراب طائرات مسيرة من حدودها، بينما حذرت وارسو مينسك من طائرات مسيرة قادمة من أراضي أوكرانيا.
وأشار مورافيكو أيضًا إلى أن الدفاع الجوي البيلاروسي يتتبع باستمرار طائرات مسيرة ضلت طريقها ليلًا نتيجة تأثير الحرب الإلكترونية، وأن قوات الدفاع الجوي دمرت بعض الطائرات المسيرة "المفقودة" في سماء الجمهورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала