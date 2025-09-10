https://sarabic.ae/20250910/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-وحلف-شمال-الأطلسي-يتهمان-روسيا-بالاستفزازات-بشكل-يومي-1104696761.html

الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة. 10.09.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول اتهامات الناتو والاتحاد الأوروبي لروسيا بالاستفزازات باستخدام طائرات من دون طيار: "تتهم قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا يوميًا بالاستفزازات، دون حتى محاولة تقديم أي حجج".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول عدد الدول الراغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا: "كل ما أعرفه هو أن 26 دولة في اجتماع باريس أعربت عن استعدادها للمشاركة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. لا تتوفر لدي أي معلومات تفيد بأن أيًا من هذه الدول قد غيّرت موقفها. في الوقت ذاته، أعلنت عدة دول على الفور أنها لن تشارك في هذا تحت أي ظرف من الظروف. لذلك، لا علم لي بأي تغييرات في هذا التشكيل".وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا ، مدعيا بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل. وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية المنشأ.ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت

