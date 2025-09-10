الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات مجموعة بريكس قد تتطور إلى تحالف عسكري لحماية دولها
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبيرة: بريكس تبني نظاما عالميا على أسس أكثر عدلا وتوازنا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
غزة والقدس تشتعلان.. نتنياهو يتوعد بعملية كبرى.. وحراك سياسي بين حماس وترامب
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
شراكة مصرية- سعودية- إماراتية لإطلاق أضخم مشروع سياحي على البحر الأحمر
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
10:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال تنطلق.. هل تتأهل ألمانيا؟
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
16:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250910/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-وحلف-شمال-الأطلسي-يتهمان-روسيا-بالاستفزازات-بشكل-يومي-1104696761.html
الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T10:56+0000
2025-09-10T11:22+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843416_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_2224e0ae592748f5a0cd1b826608d8dc.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول اتهامات الناتو والاتحاد الأوروبي لروسيا بالاستفزازات باستخدام طائرات من دون طيار: "تتهم قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا يوميًا بالاستفزازات، دون حتى محاولة تقديم أي حجج".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول عدد الدول الراغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا: "كل ما أعرفه هو أن 26 دولة في اجتماع باريس أعربت عن استعدادها للمشاركة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. لا تتوفر لدي أي معلومات تفيد بأن أيًا من هذه الدول قد غيّرت موقفها. في الوقت ذاته، أعلنت عدة دول على الفور أنها لن تشارك في هذا تحت أي ظرف من الظروف. لذلك، لا علم لي بأي تغييرات في هذا التشكيل".وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا ، مدعيا بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل. وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية المنشأ.ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
https://sarabic.ae/20250910/بولندا-تعلن-إسقاط-مسيرات-داخل-مجالها-الجوي-1104684905.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/1d/1048843416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bfedb69a1a79da9aa616743ce9430a1e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي

10:56 GMT 10.09.2025 (تم التحديث: 11:22 GMT 10.09.2025)
© Sputnik . Alexei Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© Sputnik . Alexei Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول اتهامات الناتو والاتحاد الأوروبي لروسيا بالاستفزازات باستخدام طائرات من دون طيار: "تتهم قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا يوميًا بالاستفزازات، دون حتى محاولة تقديم أي حجج".

وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان حادث الطائرة المسيرة استفزازًا: "في هذه الحالة، لا نرغب في التعليق على هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. هذا ليس من اختصاصنا. هذا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".

وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول عدد الدول الراغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا: "كل ما أعرفه هو أن 26 دولة في اجتماع باريس أعربت عن استعدادها للمشاركة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. لا تتوفر لدي أي معلومات تفيد بأن أيًا من هذه الدول قد غيّرت موقفها. في الوقت ذاته، أعلنت عدة دول على الفور أنها لن تشارك في هذا تحت أي ظرف من الظروف. لذلك، لا علم لي بأي تغييرات في هذا التشكيل".

وأضاف: "كما هو الحال دائمًا، هناك دول تتخذ موقفًا متشددًا، إما أنها لا تفهم أو لا تريد أن تفهم العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال المتهورة. وهناك دول تفهم الواقع بشكل أفضل بكثير".

انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
07:17 GMT
وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا ، مدعيا بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية المنشأ.
ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
