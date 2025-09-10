https://sarabic.ae/20250910/الكرملين-الاتحاد-الأوروبي-وحلف-شمال-الأطلسي-يتهمان-روسيا-بالاستفزازات-بشكل-يومي-1104696761.html
الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
الكرملين: الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يتهمان روسيا بالاستفزازات بشكل يومي
10.09.2025
روسيا
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول اتهامات الناتو والاتحاد الأوروبي لروسيا بالاستفزازات باستخدام طائرات من دون طيار: "تتهم قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا يوميًا بالاستفزازات، دون حتى محاولة تقديم أي حجج".وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول عدد الدول الراغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا: "كل ما أعرفه هو أن 26 دولة في اجتماع باريس أعربت عن استعدادها للمشاركة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. لا تتوفر لدي أي معلومات تفيد بأن أيًا من هذه الدول قد غيّرت موقفها. في الوقت ذاته، أعلنت عدة دول على الفور أنها لن تشارك في هذا تحت أي ظرف من الظروف. لذلك، لا علم لي بأي تغييرات في هذا التشكيل".وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا ، مدعيا بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل. وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية المنشأ.ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يتهمان روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي أدلة.
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال حول اتهامات الناتو والاتحاد الأوروبي لروسيا بالاستفزازات باستخدام طائرات من دون طيار: "تتهم قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي روسيا يوميًا بالاستفزازات، دون حتى محاولة تقديم أي حجج".
وقال بيسكوف للصحفيين ردًا على سؤال لوكالة "سبوتنيك" حول ما إذا كان حادث الطائرة المسيرة استفزازًا: "في هذه الحالة، لا نرغب في التعليق على هذا الأمر بأي شكل من الأشكال. هذا ليس من اختصاصنا. هذا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".
وأجاب بيسكوف، ردًا على سؤال من الصحفيين حول عدد الدول الراغبة في إرسال قوات إلى أوكرانيا: "كل ما أعرفه هو أن 26 دولة في اجتماع باريس أعربت عن استعدادها للمشاركة في إرسال قوات إلى أوكرانيا. لا تتوفر لدي أي معلومات تفيد بأن أيًا من هذه الدول قد غيّرت موقفها. في الوقت ذاته، أعلنت عدة دول على الفور أنها لن تشارك في هذا تحت أي ظرف من الظروف. لذلك، لا علم لي بأي تغييرات في هذا التشكيل".
وأضاف: "كما هو الحال دائمًا، هناك دول تتخذ موقفًا متشددًا، إما أنها لا تفهم أو لا تريد أن تفهم العواقب الوخيمة لمثل هذه الأعمال المتهورة. وهناك دول تفهم الواقع بشكل أفضل بكثير".
وزعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا ، مدعيا بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل.
وصرح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، بأن بولندا لم تقدم أي دليل على أن الطائرات المسيرة التي أُسقطت فوق أراضيها روسية المنشأ.