ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"
ميرتس: دعم أوكرانيا قد يستمر "لفترة طويلة جدا"
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر السفراء في برلين، إن أوكرانيا تدافع عن حرية الغرب في مواجهة محاولات روسيا والصين لفرض مناطق نفوذ في جنوب شرق أوروبا، مشيرا إلى أن الحاجة لدعم كييف قد تستمر "لفترة طويلة جداً".
برلين – سبوتنيك. وأضاف ميرتس في كلمة بثتها قناة وزارة الخارجية الألمانية على "يوتيوب": "هذا واقع استخلصنا منه بالفعل استنتاجات: دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل السلام في أوروبا، وتقديم المساعدة لها. وقد يستمر ذلك لفترة طويلة جداً".وتابع ميرتس قائلاً: "نرى أن روسيا والصين تحاولان فرض مناطق نفوذ في جنوب شرق أوروبا، وبالتالي فإن أوكرانيا تدافع أيضاً عن حريتنا في أوروبا. سيداتي وسادتي، هذا ليس مجرد موقف سياسي فارغ، بل نحن ندافع عنها مع أوكرانيا".وكانت قناة "إيه آر دي" قد أفادت في 27 أغسطس بأن محققين ألمان توصلوا إلى "صلات واضحة" بين بعض أفراد طاقم اليخت "أندروميدا"، المتهم بالضلوع في تفجيرات خطوط "نورد ستريم"، وبين القوات المسلحة أو الاستخبارات الأوكرانية.ووفقاً لتحقيق مشترك أجرته "إيه آر دي" وصحيفتا "تسايت" و"زود دويتشه تسايتونغ"، فإن مجموعة التخريب لم تكن تملك جوازات سفر رومانية مزيفة فحسب، بل أيضاً جوازات سفر أوكرانية أصلية صادرة بأسماء وهمية.كما أن أحد الغواصين، بحسب التحقيق، نُقل إلى كييف من بولندا عام 2024 بسيارة الملحق العسكري الأوكراني، على الأرجح لتفادي اعتقاله بعد التعرف عليه عبر كاميرات المراقبة في ألمانيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول عضو في الناتو، مؤكداً أن لا جدوى من ذلك.وأشار إلى أن السياسيين الغربيين اعتادوا تخويف شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، مضيفاً أن "الناس الأذكياء يدركون تماماً أن هذا زائف".من جانبه، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق على أن أي شحنة أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا، فيما أكد الكرملين أن إمداد كييف بالأسلحة من جانب الغرب لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر السفراء في برلين، إن أوكرانيا تدافع عن حرية الغرب في مواجهة محاولات روسيا والصين لفرض مناطق نفوذ في جنوب شرق أوروبا، مشيرا إلى أن الحاجة لدعم كييف قد تستمر "لفترة طويلة جداً".
برلين – سبوتنيك. وأضاف ميرتس في كلمة بثتها قناة وزارة الخارجية الألمانية على "يوتيوب": "هذا واقع استخلصنا منه بالفعل استنتاجات: دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل السلام
في أوروبا، وتقديم المساعدة لها. وقد يستمر ذلك لفترة طويلة جداً".
كما زعم السياسي الألماني، من دون تقديم أدلة أو أمثلة محددة، أن وتيرة "الهجمات الهجينة" ضد البنية التحتية الألمانية في بحر الشمال وبحر البلطيق، التي تُنسب إلى روسيا، آخذة في التزايد.
وتابع ميرتس قائلاً: "نرى أن روسيا والصين تحاولان فرض مناطق نفوذ في جنوب شرق أوروبا، وبالتالي فإن أوكرانيا تدافع أيضاً عن حريتنا في أوروبا. سيداتي وسادتي، هذا ليس مجرد موقف سياسي فارغ، بل نحن ندافع عنها مع أوكرانيا".
وكانت قناة "إيه آر دي" قد أفادت في 27 أغسطس بأن محققين ألمان توصلوا إلى "صلات واضحة" بين بعض أفراد طاقم اليخت "أندروميدا"، المتهم بالضلوع في تفجيرات خطوط "نورد ستريم"، وبين القوات المسلحة أو الاستخبارات الأوكرانية.
ووفقاً لتحقيق مشترك أجرته "إيه آر دي" وصحيفتا "تسايت" و"زود دويتشه تسايتونغ"، فإن مجموعة التخريب لم تكن تملك جوازات سفر رومانية مزيفة فحسب، بل أيضاً جوازات سفر أوكرانية أصلية صادرة بأسماء وهمية.
كما أن أحد الغواصين، بحسب التحقيق، نُقل إلى كييف من بولندا عام 2024 بسيارة الملحق العسكري الأوكراني، على الأرجح لتفادي اعتقاله بعد التعرف عليه عبر كاميرات المراقبة في ألمانيا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أوضح بالتفصيل، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن روسيا لا تعتزم مهاجمة دول عضو في الناتو، مؤكداً أن لا جدوى من ذلك.
وأشار إلى أن السياسيين الغربيين اعتادوا تخويف شعوبهم بتهديد روسي وهمي لصرف الأنظار عن مشاكلهم الداخلية، مضيفاً أن "الناس الأذكياء يدركون تماماً أن هذا زائف".
من جانبه، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق على أن أي شحنة أسلحة متجهة إلى أوكرانيا ستكون هدفاً مشروعاً لروسيا، فيما أكد الكرملين أن إمداد كييف بالأسلحة من جانب الغرب لا يساهم في إنجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية بل سيكون له تأثير سلبي.