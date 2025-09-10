عربي
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن المجال الجوي البولندي قد انتهك خلال الليل، وأن التهديد قيد الإزالة. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T07:17+0000
2025-09-10T07:17+0000
بولندا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095390290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5be005a42418c364feab53466d64bef.jpg
وقال توسك على منصة "إكس": "العملية المتعلقة بالانتهاك المتكرر للمجال الجوي البولندي مستمرة. استخدمت القوات الأسلحة ضد الأهداف. أنا على اتصال دائم مع الرئيس ووزير الدفاع، وتلقيت تقريرا مباشرا من قائد العمليات".وصرح نائب وزير الدفاع، سيزاري تومشيك، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن عملية لتحييد الأجسام التي انتهكت الحدود جارية فوق بولندا.وزعم الجيش البولندي أنه أسقط عدة طائرات مسيرة انتهكت مجاله الجوي.ذكرت وسائل الإعلام البولندية، نقلا عن "نوتام" إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن أربعة مطارات بولندية، بما في ذلك مطار شوبان في وارسو، أغلقت مساء الأربعاء بسبب "أنشطة عسكرية غير مخطط لها تتعلق بأمن الدولة".مدفيديف: لا يمكن لروسيا تجاهل عضوية فنلندا في حلف الناتوالرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي

07:17 GMT 10.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowskiانتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى "درع بولندا الشرقي" على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024.
انتشار القوات المسلحة البولندية عند حواجز خرسانية تشكل جزءًا من تحصينات تسمى درع بولندا الشرقي على الحدود بين بولندا وروسيا في دابروفكا البولندية، 30 نوفمبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن المجال الجوي البولندي قد انتهك خلال الليل، وأن التهديد قيد الإزالة.
وقال توسك على منصة "إكس": "العملية المتعلقة بالانتهاك المتكرر للمجال الجوي البولندي مستمرة. استخدمت القوات الأسلحة ضد الأهداف. أنا على اتصال دائم مع الرئيس ووزير الدفاع، وتلقيت تقريرا مباشرا من قائد العمليات".
وأضاف: "لقد أطلعت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على الوضع الحالي والتدابير التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحن على اتصال دائم".
وصرح نائب وزير الدفاع، سيزاري تومشيك، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن عملية لتحييد الأجسام التي انتهكت الحدود جارية فوق بولندا.
رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2025
وارسو: أمن أوروبا وبولندا وأوكرانيا دخل مرحلة حاسمة بعد قمة بوتين وترامب
16 أغسطس, 16:46 GMT
وزعم الجيش البولندي أنه أسقط عدة طائرات مسيرة انتهكت مجاله الجوي.
ذكرت وسائل الإعلام البولندية، نقلا عن "نوتام" إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن أربعة مطارات بولندية، بما في ذلك مطار شوبان في وارسو، أغلقت مساء الأربعاء بسبب "أنشطة عسكرية غير مخطط لها تتعلق بأمن الدولة".
مدفيديف: لا يمكن لروسيا تجاهل عضوية فنلندا في حلف الناتو
الرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا
