https://sarabic.ae/20250910/بولندا-تعلن-إسقاط-مسيرات-داخل-مجالها-الجوي-1104684905.html
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن المجال الجوي البولندي قد انتهك خلال الليل، وأن التهديد قيد الإزالة. 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T07:17+0000
2025-09-10T07:17+0000
2025-09-10T07:17+0000
بولندا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095390290_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b5be005a42418c364feab53466d64bef.jpg
وقال توسك على منصة "إكس": "العملية المتعلقة بالانتهاك المتكرر للمجال الجوي البولندي مستمرة. استخدمت القوات الأسلحة ضد الأهداف. أنا على اتصال دائم مع الرئيس ووزير الدفاع، وتلقيت تقريرا مباشرا من قائد العمليات".وصرح نائب وزير الدفاع، سيزاري تومشيك، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن عملية لتحييد الأجسام التي انتهكت الحدود جارية فوق بولندا.وزعم الجيش البولندي أنه أسقط عدة طائرات مسيرة انتهكت مجاله الجوي.ذكرت وسائل الإعلام البولندية، نقلا عن "نوتام" إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن أربعة مطارات بولندية، بما في ذلك مطار شوبان في وارسو، أغلقت مساء الأربعاء بسبب "أنشطة عسكرية غير مخطط لها تتعلق بأمن الدولة".مدفيديف: لا يمكن لروسيا تجاهل عضوية فنلندا في حلف الناتوالرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا
https://sarabic.ae/20250816/وارسو-أمن-أوروبا-وبولندا-وأوكرانيا-دخل-مرحلة-حاسمة-بعد-قمة-بوتين-وترامب-1103828637.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/02/1095390290_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_855884b0f16e7443167aa541096daffe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بولندا, العالم
بولندا تعلن إسقاط مسيرات داخل مجالها الجوي
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن المجال الجوي البولندي قد انتهك خلال الليل، وأن التهديد قيد الإزالة.
وقال توسك على منصة "إكس": "العملية المتعلقة بالانتهاك المتكرر للمجال الجوي البولندي مستمرة. استخدمت القوات الأسلحة ضد الأهداف. أنا على اتصال دائم مع الرئيس ووزير الدفاع، وتلقيت تقريرا مباشرا من قائد العمليات".
وأضاف: "لقد أطلعت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على الوضع الحالي والتدابير التي اتخذناها ضد الأجسام التي انتهكت مجالنا الجوي. ونحن على اتصال دائم".
وصرح نائب وزير الدفاع، سيزاري تومشيك، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن عملية لتحييد الأجسام التي انتهكت الحدود جارية فوق بولندا.
وزعم الجيش البولندي أنه أسقط عدة طائرات مسيرة انتهكت مجاله الجوي.
ذكرت وسائل الإعلام البولندية، نقلا عن "نوتام" إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أن أربعة مطارات بولندية، بما في ذلك مطار شوبان في وارسو، أغلقت مساء الأربعاء بسبب "أنشطة عسكرية غير مخطط لها تتعلق بأمن الدولة".