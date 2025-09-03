https://sarabic.ae/20250903/الرئيس-البولندي-السابق-زيلينسكي-سعى-لجر-بلادنا-إلى-حرب-ضد-روسيا-1104477144.html

الرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا

الرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس البولندي السابق، أندريه دودا، أن فلاديمير زيلينسكي حاول جر بولندا إلى حرب مع روسيا، عندما سقط صاروخ أوكراني في برزيودوي، وذلك في مقابلة على قناة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-03T20:01+0000

2025-09-03T20:01+0000

2025-09-03T20:01+0000

بولندا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg

وأفادت وسائل إعلام بولندية محلية، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر (2022)، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.وفي البداية، ادعت وارسو أنه صاروخ روسي، واعترف دودا، الذي كان رئيسا لبولندا في ذلك الوقت، بأنه كان على الأرجح أسلحة أوكرانية.ووفقا لوكالات إعلام غربية، كان صاروخا أوكرانيا أطلق لاعتراض الصواريخ الروسية، ووفقا لاستنتاجات الخبراء، أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث حطام صاروخ أوكراني "إس - 300".في الوقت ذاته، قال الرئيس السابق إن بولندا كانت في تلك اللحظة على وشك أزمة دولية خطيرة.وأوضح: "ربما يكون الأمر أكثر من اللازم، والذي لم يكن بعيدا عن الحرب العالمية الثالثة، لا أريد أن أقول ذلك، ابتكر نوعا من الخيال، ربما لم يكن لدي شعور بقرب الحرب العالمية الثالثة، لكن كان لدي شعور بقرب أزمة خطيرة، والتي كانت ستكون غير مريحة للغاية بالنسبة لنا إذا تصرفنا بتهور في ذلك الوقت، لكننا كنا عقلانيين لدرجة أننا لم نتخذ خطوة متهورة واحدة، والتي، بالمناسبة، تم شكرنا لاحقا على الساحة الدولية".وأضاف دودا: "لقد كانوا يحاولون جر الجميع إلى الحرب منذ البداية، هذا واضح، من مصلحتهم جذب الجميع إلى الحرب، وسيكون من الأفضل لو تمكنوا من جذب دول الناتو إلى الحرب".روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا

https://sarabic.ae/20240815/إعلام-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-تم-باتفاق-بين-دودا-وزيلينسكي-1091781007.html

بولندا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بولندا, أخبار أوكرانيا