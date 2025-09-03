عربي
الرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا
الرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا
الرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس البولندي السابق، أندريه دودا، أن فلاديمير زيلينسكي حاول جر بولندا إلى حرب مع روسيا، عندما سقط صاروخ أوكراني في برزيودوي، وذلك في مقابلة على قناة... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T20:01+0000
2025-09-03T20:01+0000
بولندا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأفادت وسائل إعلام بولندية محلية، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر (2022)، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.وفي البداية، ادعت وارسو أنه صاروخ روسي، واعترف دودا، الذي كان رئيسا لبولندا في ذلك الوقت، بأنه كان على الأرجح أسلحة أوكرانية.ووفقا لوكالات إعلام غربية، كان صاروخا أوكرانيا أطلق لاعتراض الصواريخ الروسية، ووفقا لاستنتاجات الخبراء، أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث حطام صاروخ أوكراني "إس - 300".في الوقت ذاته، قال الرئيس السابق إن بولندا كانت في تلك اللحظة على وشك أزمة دولية خطيرة.وأوضح: "ربما يكون الأمر أكثر من اللازم، والذي لم يكن بعيدا عن الحرب العالمية الثالثة، لا أريد أن أقول ذلك، ابتكر نوعا من الخيال، ربما لم يكن لدي شعور بقرب الحرب العالمية الثالثة، لكن كان لدي شعور بقرب أزمة خطيرة، والتي كانت ستكون غير مريحة للغاية بالنسبة لنا إذا تصرفنا بتهور في ذلك الوقت، لكننا كنا عقلانيين لدرجة أننا لم نتخذ خطوة متهورة واحدة، والتي، بالمناسبة، تم شكرنا لاحقا على الساحة الدولية".وأضاف دودا: "لقد كانوا يحاولون جر الجميع إلى الحرب منذ البداية، هذا واضح، من مصلحتهم جذب الجميع إلى الحرب، وسيكون من الأفضل لو تمكنوا من جذب دول الناتو إلى الحرب".روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا
https://sarabic.ae/20240815/إعلام-تفجير-أنابيب-التيار-الشمالي-تم-باتفاق-بين-دودا-وزيلينسكي-1091781007.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
بولندا, أخبار أوكرانيا
بولندا, أخبار أوكرانيا

الرئيس البولندي السابق: زيلينسكي سعى لجر بلادنا إلى حرب ضد روسيا

20:01 GMT 03.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبر
صرح الرئيس البولندي السابق، أندريه دودا، أن فلاديمير زيلينسكي حاول جر بولندا إلى حرب مع روسيا، عندما سقط صاروخ أوكراني في برزيودوي، وذلك في مقابلة على قناة "يوتيوب" للصحفي بوجدان رومانوفسكي.
وأفادت وسائل إعلام بولندية محلية، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر (2022)، بمقتل شخصين إثر سقوط صاروخين في مقاطعة لوبلين جنوب شرقي بولندا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافسكي دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي والدفاع للتشاور حول الأمر.
وفي البداية، ادعت وارسو أنه صاروخ روسي، واعترف دودا، الذي كان رئيسا لبولندا في ذلك الوقت، بأنه كان على الأرجح أسلحة أوكرانية.
ووفقا لوكالات إعلام غربية، كان صاروخا أوكرانيا أطلق لاعتراض الصواريخ الروسية، ووفقا لاستنتاجات الخبراء، أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث حطام صاروخ أوكراني "إس - 300".
وعندما سئل دودا، عما إذا كان زيلينسكي قد طلب منه أن يعلن على الفور أنه "صاروخ روسي"، أجاب دودا قائلا: "يمكنك قول ذلك، بعد ذلك، عندما سئل عما إذا كان ينظر إلى سلوك زيلينسكي على أنه محاولة لجر بولندا إلى الحرب، أجاب: "لقد فهمت ذلك".
في الوقت ذاته، قال الرئيس السابق إن بولندا كانت في تلك اللحظة على وشك أزمة دولية خطيرة.
إنشاء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2024
إعلام: تفجير أنابيب "التيار الشمالي" تم باتفاق بين دودا وزيلينسكي
15 أغسطس 2024, 14:53 GMT
وأوضح: "ربما يكون الأمر أكثر من اللازم، والذي لم يكن بعيدا عن الحرب العالمية الثالثة، لا أريد أن أقول ذلك، ابتكر نوعا من الخيال، ربما لم يكن لدي شعور بقرب الحرب العالمية الثالثة، لكن كان لدي شعور بقرب أزمة خطيرة، والتي كانت ستكون غير مريحة للغاية بالنسبة لنا إذا تصرفنا بتهور في ذلك الوقت، لكننا كنا عقلانيين لدرجة أننا لم نتخذ خطوة متهورة واحدة، والتي، بالمناسبة، تم شكرنا لاحقا على الساحة الدولية".
وأضاف أن أوكرانيا تريد في البداية إشراك أكبر عدد ممكن من الدول في الحرب، وهذا ينطبق بشكل خاص على دول الناتو.
وأضاف دودا: "لقد كانوا يحاولون جر الجميع إلى الحرب منذ البداية، هذا واضح، من مصلحتهم جذب الجميع إلى الحرب، وسيكون من الأفضل لو تمكنوا من جذب دول الناتو إلى الحرب".
روسيا تنفي أنباء استهداف قواتها لأهداف في بولندا
