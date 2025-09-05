مدفيديف: لا يمكن لروسيا تجاهل عضوية فنلندا في حلف الناتو
© Sputnik . Yuliya Zyrianova / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، روسيا 27 يناير 2022
© Sputnik . Yuliya Zyrianova/
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن روسيا لا يمكن أن تتجاهل أن فنلندا عضو في الناتو، مؤكدا أن ذلك يحدد التغييرات في نهج روسيا العسكري المتعلق بالحدود.
وقال مدفيديف للصحفيين على الحدود الروسية الفنلندية: "لا يمكننا تجاهل حقيقة أن فنلندا، التي كانت مرتبطة بنا والتي كان لديها نشاط تجاري مع روسيا، هي حاليا عضو في حلف شمال الأطلسي، وذلك يحدد أيضا تغييرات في نهجنا العسكري لإدارة الحدود وردع التحركات غير الودية المحتملة".
وأضاف مدفيديف:"دول البلطيق وفنلندا والنرويج وبولندا تزيد من نشاطها العسكري قرب أراضي روسيا"، مشيرا إلى "قيام فنلندا ببناء بنية تحتية على الحدود الروسية الفنلندية مناسبة لنشر وحدات عسكرية".
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أدانت في وقت سابق، تصريح الرئيس الفنلندي ألكسندر ستاب، الذي شبّه التسوية المحتملة للصراع الأوكراني بـ"هدنة موسكو" الموقعة عام 1944 بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا.
وجاءت تصريحات ستاب خلال اجتماع بين ترامب وعدد من القادة الأوروبيين، حيث أعرب عن ثقته في إمكانية التوصل إلى حل للصراع عام 2025، كما حدث عام 1944.
وكتبت زاخاروفا عبر قناتها على "تلغرام" الشهر الماضي، السؤال الأهم: "هل فهم ستاب مغزى تصريحه؟".
31 أغسطس, 21:46 GMT
وأشارت إلى أن فنلندا، خاضت الحرب العالمية الثانية ضد الاتحاد السوفيتي، بل وشاركت إلى جانب ألمانيا النازية، في حصار لينينغراد وإنشاء معسكرات اعتقال في الأراضي السوفيتية المحتلة.
وأكدت زاخاروفا إلى أن فنلندا، غيّرت موقفها عام 1944 بتوقيعها هدنة موسكو، لكنها لم تفعل ذلك إلا تحت ضغط الجيش الأحمر، الذي بدأ هجومًا منتصرًا على ألمانيا وحلفائها.
مضيفة أنه: "إذا قرر ستاب اتباع نهج عام 1944، فعليه أن يتحرك ضد حلفائه النازيين الجدد ويبدأ بهزيمة نظام كييف".
وأكدت زاخاروفا إلى أن فنلندا، غيّرت موقفها عام 1944 بتوقيعها هدنة موسكو، لكنها لم تفعل ذلك إلا تحت ضغط الجيش الأحمر، الذي بدأ هجومًا منتصرًا على ألمانيا وحلفائها.
مضيفة أنه: "إذا قرر ستاب اتباع نهج عام 1944، فعليه أن يتحرك ضد حلفائه النازيين الجدد ويبدأ بهزيمة نظام كييف".