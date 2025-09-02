روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم
روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم
وقال باتروشيف: "اليابان اليوم واحدة من أقوى القوى البحرية في العالم".وأضاف: "وفقًا للمعلومات المتاحة، يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) استخدام الأسطول الياباني لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم. ولذلك، تعمل طوكيو حاليًا على خيارات لرفع الحظر التشريعي على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد".وتابع: "لا تزال مسالمة طوكيو المعلنة حبرًا على ورق. احكم بنفسك. تمتلك البحرية اليابانية ما يُسمى بالمدمرات الحاملة للمروحيات. قد يبدو أن هدفها الرئيسي هو الدفاع ضد الغواصات، لكن في الواقع، هذه حاملات طائرات حقيقية قادرة على استقبال أحدث المقاتلات، مثل طائرة "إف-35" الأمريكية".وقال مساعد الرئيس الروسي: "تبني طوكيو بشكل منهجي أسطولًا قويًا وحديثًا من الغواصات، ومن المقرر زيادته إلى 22 غواصة بحلول عام 2030".وأكد باتروشيف في مقابلة مع موقع "أي آي إف. رو"، تزامنًا مع يوم نصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية، الذي يتم الاحتفال به في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن "بناء الإمكانات الدفاعية في الشرق الأقصى، وتعزيز قوتنا البحرية في المحيط الهادئ من بين أولويات البناء العسكري".أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري تدريبات عسكرية واسعة في بحر اليابان... فيديوسفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم

أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتزم استخدام الأسطول البحري الياباني، لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم.
وقال باتروشيف: "اليابان اليوم واحدة من أقوى القوى البحرية في العالم".

وأشار باتروشيف إلى أن "أسطولها (اليابان) قادر على تنفيذ أي مهمة تقريبًا، حتى في المناطق النائية من المحيط العالمي. وتتعاون البحرية اليابانية بشكل وثيق مع أسطول حلف شمال الأطلسي، ويمكن دمجها في أي وقت ضمن تحالفات غربية".

وأضاف: "وفقًا للمعلومات المتاحة، يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) استخدام الأسطول الياباني لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم. ولذلك، تعمل طوكيو حاليًا على خيارات لرفع الحظر التشريعي على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد".
وتابع: "لا تزال مسالمة طوكيو المعلنة حبرًا على ورق. احكم بنفسك. تمتلك البحرية اليابانية ما يُسمى بالمدمرات الحاملة للمروحيات. قد يبدو أن هدفها الرئيسي هو الدفاع ضد الغواصات، لكن في الواقع، هذه حاملات طائرات حقيقية قادرة على استقبال أحدث المقاتلات، مثل طائرة "إف-35" الأمريكية".
وقال مساعد الرئيس الروسي: "تبني طوكيو بشكل منهجي أسطولًا قويًا وحديثًا من الغواصات، ومن المقرر زيادته إلى 22 غواصة بحلول عام 2030".

وأعرب باتروشيف عن أمله في أن "يسود الحس السليم بين النخب اليابانية، وأن تتوقف عن ملاحقة سياسة انتحارية تتمثل في العسكرة وتوجيه أسلحتها باتجاه القوتين المجاورتين الأقوى - روسيا والصين".

وأكد باتروشيف في مقابلة مع موقع "أي آي إف. رو"، تزامنًا مع يوم نصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية، الذي يتم الاحتفال به في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن "بناء الإمكانات الدفاعية في الشرق الأقصى، وتعزيز قوتنا البحرية في المحيط الهادئ من بين أولويات البناء العسكري".
