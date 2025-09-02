https://sarabic.ae/20250902/روسيا-الناتو-يدرس-استخدام-أسطول-اليابان-البحري-لتنفيذ-عمليات-عسكرية-بمناطق-مختلفة-من-العالم-1104401941.html
روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم
وقال باتروشيف: "اليابان اليوم واحدة من أقوى القوى البحرية في العالم".وأضاف: "وفقًا للمعلومات المتاحة، يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) استخدام الأسطول الياباني لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم. ولذلك، تعمل طوكيو حاليًا على خيارات لرفع الحظر التشريعي على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد".وتابع: "لا تزال مسالمة طوكيو المعلنة حبرًا على ورق. احكم بنفسك. تمتلك البحرية اليابانية ما يُسمى بالمدمرات الحاملة للمروحيات. قد يبدو أن هدفها الرئيسي هو الدفاع ضد الغواصات، لكن في الواقع، هذه حاملات طائرات حقيقية قادرة على استقبال أحدث المقاتلات، مثل طائرة "إف-35" الأمريكية".وقال مساعد الرئيس الروسي: "تبني طوكيو بشكل منهجي أسطولًا قويًا وحديثًا من الغواصات، ومن المقرر زيادته إلى 22 غواصة بحلول عام 2030".وأكد باتروشيف في مقابلة مع موقع "أي آي إف. رو"، تزامنًا مع يوم نصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية، الذي يتم الاحتفال به في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن "بناء الإمكانات الدفاعية في الشرق الأقصى، وتعزيز قوتنا البحرية في المحيط الهادئ من بين أولويات البناء العسكري".أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري تدريبات عسكرية واسعة في بحر اليابان... فيديوسفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتزم استخدام الأسطول البحري الياباني، لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم.
وقال باتروشيف: "اليابان اليوم واحدة من أقوى القوى البحرية في العالم".
وأشار باتروشيف إلى أن "أسطولها (اليابان) قادر على تنفيذ أي مهمة تقريبًا، حتى في المناطق النائية من المحيط العالمي. وتتعاون البحرية اليابانية بشكل وثيق مع أسطول حلف شمال الأطلسي، ويمكن دمجها في أي وقت ضمن تحالفات غربية".
وأضاف: "وفقًا للمعلومات المتاحة، يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) استخدام الأسطول الياباني لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم. ولذلك، تعمل طوكيو حاليًا على خيارات لرفع الحظر التشريعي على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد".
وتابع: "لا تزال مسالمة طوكيو المعلنة حبرًا على ورق. احكم بنفسك. تمتلك البحرية اليابانية ما يُسمى بالمدمرات الحاملة للمروحيات. قد يبدو أن هدفها الرئيسي هو الدفاع ضد الغواصات، لكن في الواقع، هذه حاملات طائرات حقيقية قادرة على استقبال أحدث المقاتلات، مثل طائرة "إف-35" الأمريكية".
وقال مساعد الرئيس الروسي: "تبني طوكيو بشكل منهجي أسطولًا قويًا وحديثًا من الغواصات، ومن المقرر زيادته إلى 22 غواصة بحلول عام 2030".
وأعرب باتروشيف عن أمله في أن "يسود الحس السليم بين النخب اليابانية، وأن تتوقف عن ملاحقة سياسة انتحارية تتمثل في العسكرة وتوجيه أسلحتها باتجاه القوتين المجاورتين الأقوى - روسيا والصين".
وأكد باتروشيف في مقابلة مع موقع "أي آي إف. رو"، تزامنًا مع يوم نصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية، الذي يتم الاحتفال به في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن "بناء الإمكانات الدفاعية في الشرق الأقصى، وتعزيز قوتنا البحرية في المحيط الهادئ من بين أولويات البناء العسكري".