https://sarabic.ae/20250902/روسيا-الناتو-يدرس-استخدام-أسطول-اليابان-البحري-لتنفيذ-عمليات-عسكرية-بمناطق-مختلفة-من-العالم-1104401941.html

روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم

روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم

سبوتنيك عربي

أكد نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتزم استخدام الأسطول البحري الياباني، لتنفيذ عمليات... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T05:41+0000

2025-09-02T05:41+0000

2025-09-02T05:41+0000

روسيا

العالم

الناتو

أخبار اليابان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/10/1092771901_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_b5be254d9f01c08db9ce018b053a6bae.jpg

وقال باتروشيف: "اليابان اليوم واحدة من أقوى القوى البحرية في العالم".وأضاف: "وفقًا للمعلومات المتاحة، يعتزم حلف شمال الأطلسي (الناتو) استخدام الأسطول الياباني لتنفيذ عمليات عسكرية في أنحاء مختلفة من العالم. ولذلك، تعمل طوكيو حاليًا على خيارات لرفع الحظر التشريعي على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد".وتابع: "لا تزال مسالمة طوكيو المعلنة حبرًا على ورق. احكم بنفسك. تمتلك البحرية اليابانية ما يُسمى بالمدمرات الحاملة للمروحيات. قد يبدو أن هدفها الرئيسي هو الدفاع ضد الغواصات، لكن في الواقع، هذه حاملات طائرات حقيقية قادرة على استقبال أحدث المقاتلات، مثل طائرة "إف-35" الأمريكية".وقال مساعد الرئيس الروسي: "تبني طوكيو بشكل منهجي أسطولًا قويًا وحديثًا من الغواصات، ومن المقرر زيادته إلى 22 غواصة بحلول عام 2030".وأكد باتروشيف في مقابلة مع موقع "أي آي إف. رو"، تزامنًا مع يوم نصر الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية، الذي يتم الاحتفال به في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن "بناء الإمكانات الدفاعية في الشرق الأقصى، وتعزيز قوتنا البحرية في المحيط الهادئ من بين أولويات البناء العسكري".أسطول المحيط الهادئ الروسي يجري تدريبات عسكرية واسعة في بحر اليابان... فيديوسفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

https://sarabic.ae/20250827/غواصات-روسية-وصينية-تجري-دوريات--في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-لأول-مرة-1104189834.html

أخبار اليابان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, الناتو, أخبار اليابان