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سفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، فجر اليوم الخميس، بأن مفرزة سفن حربية روسية وصينية بدأت مهام الدورية البحرية المشتركة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T23:38+0000
2025-08-06T23:38+0000
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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي في أسطول المحيط الهادئ الروسي: "شكلت سفن تابعة للبحرية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني مفرزة مشتركة ودخلت بحر اليابان لتنفيذ مهام دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".يشار إلى أن المفرزة ضمت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والمدمرة "شاوشينغ"، بالإضافة إلى سفن إمداد من كلا البلدين.وبحسب البيان، تهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وحماية المرافق الاقتصادية البحرية للاتحاد الروسي والصين.ومن المقرر أيضًا أن يتدرب البحارة الروس والصينيون على قضايا المناورة والتفاعل أثناء التدريب المشترك.يذكر أن الدوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقام سنويًا، وقد أجريت أول دورية في عام 2021.
https://sarabic.ae/20250803/1103324821.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن

سفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

23:38 GMT 06.08.2025
© Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ / الانتقال إلى بنك الصورمناورات التفاعل البحري 2025 بين روسيا والصين
مناورات التفاعل البحري 2025 بين روسيا والصين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
© Пресс-служба Тихоокеанского флота РФ
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أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، فجر اليوم الخميس، بأن مفرزة سفن حربية روسية وصينية بدأت مهام الدورية البحرية المشتركة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي في أسطول المحيط الهادئ الروسي: "شكلت سفن تابعة للبحرية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني مفرزة مشتركة ودخلت بحر اليابان لتنفيذ مهام دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة التفاعل البحري - 2025 في فلاديفوستوك. في البح - سبوتنيك عربي, 1920, 03.08.2025
وسائط متعددة
افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري-2025"
3 أغسطس, 13:43 GMT
يشار إلى أن المفرزة ضمت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والمدمرة "شاوشينغ"، بالإضافة إلى سفن إمداد من كلا البلدين.
وبحسب البيان، تهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وحماية المرافق الاقتصادية البحرية للاتحاد الروسي والصين.
ومن المقرر أيضًا أن يتدرب البحارة الروس والصينيون على قضايا المناورة والتفاعل أثناء التدريب المشترك.
يذكر أن الدوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقام سنويًا، وقد أجريت أول دورية في عام 2021.
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