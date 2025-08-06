https://sarabic.ae/20250806/سفن-بحرية-روسية-وصينية-تبدأ-دورية-مشتركة-في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-1103456835.html
سفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، فجر اليوم الخميس، بأن مفرزة سفن حربية روسية وصينية بدأت مهام الدورية البحرية المشتركة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي في أسطول المحيط الهادئ الروسي: "شكلت سفن تابعة للبحرية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني مفرزة مشتركة ودخلت بحر اليابان لتنفيذ مهام دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".يشار إلى أن المفرزة ضمت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس" والمدمرة "شاوشينغ"، بالإضافة إلى سفن إمداد من كلا البلدين.وبحسب البيان، تهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وحماية المرافق الاقتصادية البحرية للاتحاد الروسي والصين.ومن المقرر أيضًا أن يتدرب البحارة الروس والصينيون على قضايا المناورة والتفاعل أثناء التدريب المشترك.يذكر أن الدوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقام سنويًا، وقد أجريت أول دورية في عام 2021.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار العالم الآن
سفن بحرية روسية وصينية تبدأ دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
أفاد أسطول المحيط الهادئ الروسي، فجر اليوم الخميس، بأن مفرزة سفن حربية روسية وصينية بدأت مهام الدورية البحرية المشتركة في المحيط الهادئ، بهدف الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي في أسطول المحيط الهادئ الروسي: "شكلت سفن تابعة للبحرية الروسية وجيش التحرير الشعبي الصيني مفرزة مشتركة ودخلت بحر اليابان لتنفيذ مهام دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
يشار إلى أن المفرزة ضمت السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "الأدميرال تريبوتس"
والمدمرة "شاوشينغ"، بالإضافة إلى سفن إمداد من كلا البلدين.
وبحسب البيان، تهدف مهمة الدورية المشتركة إلى تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وحماية المرافق الاقتصادية البحرية للاتحاد الروسي والصين.
ومن المقرر أيضًا أن يتدرب البحارة الروس والصينيون على قضايا المناورة والتفاعل أثناء التدريب المشترك.
يذكر أن الدوريات البحرية الروسية الصينية المشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقام سنويًا، وقد أجريت أول دورية في عام 2021.