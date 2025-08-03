افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري-2025"

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‌‏الداخلية السورية: العصابات في السويداء خرقت اتفاق وقف النار - عاجل
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:32 GMT
27 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:18 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:39 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
بوتين: ضمان أمن روسيا هو الهدف الرئيسي في القضية الأوكرانية، سوريا تشكل لجنة للتحقيق في أعمال العنف في السويداء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
On air
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
غزة.. خطة ترامب لمواجهة المجاعة أم لرفع الحرج عن واشنطن؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:34 GMT
26 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:43 GMT
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عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
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مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
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افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري-2025"
افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري-2025"
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر. 03.08.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري-2025"

13:43 GMT 03.08.2025
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جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي توثق حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، ستُحسّن سفن البلدين الإجراءات المشتركة في البحث والإنقاذ البحري.

حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة &quot;التفاعل البحري - 2025&quot; في فلاديفوستوك. في البحر، ستُحسّن سفن البلدين الإجراءات المشتركة في البحث والإنقاذ البحري. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet
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حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، ستُحسّن سفن البلدين الإجراءات المشتركة في البحث والإنقاذ البحري.

© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet / الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، بالإضافة إلى التدريب على مهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، وإجراء رمايات مدفعية مشتركة في إحدى ساحات التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ. ستقود السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال تريبوتس" مفرزة السفن الروسية، بينما تقود المدمرة "شاوشينغ" الصينية مفرزة السفن الصينية.

حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة &quot;التفاعل البحري - 2025&quot; في فلاديفوستوك. في البحر، بالإضافة إلى التدريب على مهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، وإجراء رمايات مدفعية مشتركة في إحدى ساحات التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ. ستقود السفينة الكبيرة المضادة للغواصات &quot;أدميرال تريبوتس&quot; مفرزة السفن الروسية، بينما تقود المدمرة &quot;شاوشينغ&quot; الصينية مفرزة السفن الصينية. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet
/
الانتقال إلى بنك الصور

حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، بالإضافة إلى التدريب على مهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، وإجراء رمايات مدفعية مشتركة في إحدى ساحات التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ. ستقود السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال تريبوتس" مفرزة السفن الروسية، بينما تقود المدمرة "شاوشينغ" الصينية مفرزة السفن الصينية.

© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet / الانتقال إلى بنك الصور

جانب من حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

جانب من حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة &quot;التفاعل البحري - 2025&quot; في فلاديفوستوك. في البحر. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet
/
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جانب من حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر مجموعة من المشاركين في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر

صورة تظهر مجموعة من المشاركين في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة &quot;التفاعل البحري - 2025&quot; في فلاديفوستوك. في البحر - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet
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صورة تظهر مجموعة من المشاركين في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر

© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet / الانتقال إلى بنك الصور

تأهب المشاركون لإحياء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

تأهب المشاركون لإحياء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة &quot;التفاعل البحري - 2025&quot; في فلاديفوستوك. في البحر. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet
/
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تأهب المشاركون لإحياء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر المدمرات الصينية والروسية في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

صورة تظهر المدمرات الصينية والروسية في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة &quot;التفاعل البحري - 2025&quot; في فلاديفوستوك. في البحر. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet
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صورة تظهر المدمرات الصينية والروسية في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للجالية الصينية في روسي أثناء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

صورة للجالية الصينية في روسي أثناء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة &quot;التفاعل البحري - 2025&quot; في فلاديفوستوك. في البحر. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet
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صورة للجالية الصينية في روسي أثناء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.

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