افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري-2025"

© Sputnik . Press Service of the Russian Pacific Fleet

حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، بالإضافة إلى التدريب على مهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، وإجراء رمايات مدفعية مشتركة في إحدى ساحات التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ. ستقود السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال تريبوتس" مفرزة السفن الروسية، بينما تقود المدمرة "شاوشينغ" الصينية مفرزة السفن الصينية.