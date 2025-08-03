افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري-2025"

حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، ستُحسّن سفن البلدين الإجراءات المشتركة في البحث والإنقاذ البحري.
حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، ستُحسّن سفن البلدين الإجراءات المشتركة في البحث والإنقاذ البحري.
حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، بالإضافة إلى التدريب على مهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، وإجراء رمايات مدفعية مشتركة في إحدى ساحات التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ. ستقود السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال تريبوتس" مفرزة السفن الروسية، بينما تقود المدمرة "شاوشينغ" الصينية مفرزة السفن الصينية.
حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر، بالإضافة إلى التدريب على مهام مكافحة الغواصات والدفاع الجوي، وإجراء رمايات مدفعية مشتركة في إحدى ساحات التدريب القتالي لأسطول المحيط الهادئ. ستقود السفينة الكبيرة المضادة للغواصات "أدميرال تريبوتس" مفرزة السفن الروسية، بينما تقود المدمرة "شاوشينغ" الصينية مفرزة السفن الصينية.
جانب من حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
جانب من حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
صورة تظهر مجموعة من المشاركين في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر
صورة تظهر مجموعة من المشاركين في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر
تأهب المشاركون لإحياء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
تأهب المشاركون لإحياء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
صورة تظهر المدمرات الصينية والروسية في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
صورة تظهر المدمرات الصينية والروسية في حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
صورة للجالية الصينية في روسي أثناء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.
صورة للجالية الصينية في روسي أثناء حفل افتتاح المناورات الروسية الصينية المشتركة "التفاعل البحري - 2025" في فلاديفوستوك. في البحر.