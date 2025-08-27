https://sarabic.ae/20250827/غواصات-روسية-وصينية-تجري-دوريات--في-منطقة-آسيا-والمحيط-الهادئ-لأول-مرة-1104189834.html
غواصات روسية وصينية تجري دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة
أعلن أسطول المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أن غواصات تابعة للبحرية الروسية والصينية أجرت لأول مرة، دورية مشتركة تحت الماء في مياه المحيط الهادئ. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للأسطول: "شاركت غواصات تعمل بالديزل والكهرباء تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة".وبدأت الدوريات تحت الماء، في أوائل أغسطس/آب، بعد انتهاء التدريبات الروسية الصينية "التفاعل البحري - 2025" في مياه بحر اليابان.وعادت اليوم غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل والكهرباء إلى قاعدة أسطول المحيط الهادئ في فلاديفوستوك. خلال الرحلة، قطع طاقم سفينة فولخوف أكثر من 2000 ميل بحري. ونفذت أول دورية تحت الماء فرقاطة غرومكي وقاطرة الإنقاذ فوتي كريلوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ.يذكر أنه أُجريت أول دورية بحرية روسية صينية مشتركة للسفن السطحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2021، وتعقد سنويا منذ ذلك الحين.الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسياروسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
أعلن أسطول المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أن غواصات تابعة للبحرية الروسية والصينية أجرت لأول مرة، دورية مشتركة تحت الماء في مياه المحيط الهادئ.
وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للأسطول: "شاركت غواصات تعمل بالديزل والكهرباء تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة".
وأشار البيان إلى أن "الأهداف الرئيسية للدورية المشتركة هي تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وحماية مرافق النشاط الاقتصادي البحري لروسيا والصين".
وبدأت الدوريات تحت الماء، في أوائل أغسطس/آب، بعد انتهاء التدريبات الروسية الصينية "التفاعل البحري - 2025" في مياه بحر اليابان.
وانطلقت غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة لأسطول المحيط الهادئ وغواصة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في مسار دوريات متفق عليه في بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وبعد التدرب على مهام الدوريات المشتركة، توجهت الغواصات إلى قواعدها.
وعادت اليوم غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل والكهرباء إلى قاعدة أسطول المحيط الهادئ
في فلاديفوستوك. خلال الرحلة، قطع طاقم سفينة فولخوف أكثر من 2000 ميل بحري. ونفذت أول دورية تحت الماء فرقاطة غرومكي وقاطرة الإنقاذ فوتي كريلوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ.
يذكر أنه أُجريت أول دورية بحرية روسية صينية
مشتركة للسفن السطحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2021، وتعقد سنويا منذ ذلك الحين.