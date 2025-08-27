غواصات روسية وصينية تجري دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
سبوتنيك عربي
وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للأسطول: "شاركت غواصات تعمل بالديزل والكهرباء تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة".وبدأت الدوريات تحت الماء، في أوائل أغسطس/آب، بعد انتهاء التدريبات الروسية الصينية "التفاعل البحري - 2025" في مياه بحر اليابان.وعادت اليوم غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل والكهرباء إلى قاعدة أسطول المحيط الهادئ في فلاديفوستوك. خلال الرحلة، قطع طاقم سفينة فولخوف أكثر من 2000 ميل بحري. ونفذت أول دورية تحت الماء فرقاطة غرومكي وقاطرة الإنقاذ فوتي كريلوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ.يذكر أنه أُجريت أول دورية بحرية روسية صينية مشتركة للسفن السطحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2021، وتعقد سنويا منذ ذلك الحين.الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسياروسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
أعلن أسطول المحيط الهادئ، اليوم الأربعاء، أن غواصات تابعة للبحرية الروسية والصينية أجرت لأول مرة، دورية مشتركة تحت الماء في مياه المحيط الهادئ.
وجاء في بيان المكتب الصحفي التابع للأسطول: "شاركت غواصات تعمل بالديزل والكهرباء تابعة للبحرية الروسية وبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرة".

وأشار البيان إلى أن "الأهداف الرئيسية للدورية المشتركة هي تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة المنطقة البحرية، وحماية مرافق النشاط الاقتصادي البحري لروسيا والصين".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستقبل نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
شي جين بينغ: يتعين على الصين وروسيا تعزيز نظام دولي أكثر عدالة
أمس, 04:50 GMT
وبدأت الدوريات تحت الماء، في أوائل أغسطس/آب، بعد انتهاء التدريبات الروسية الصينية "التفاعل البحري - 2025" في مياه بحر اليابان.

وانطلقت غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل والكهرباء التابعة لأسطول المحيط الهادئ وغواصة تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني في مسار دوريات متفق عليه في بحر اليابان وبحر الصين الشرقي. وبعد التدرب على مهام الدوريات المشتركة، توجهت الغواصات إلى قواعدها.

وعادت اليوم غواصة "فولخوف" التي تعمل بالديزل والكهرباء إلى قاعدة أسطول المحيط الهادئ في فلاديفوستوك. خلال الرحلة، قطع طاقم سفينة فولخوف أكثر من 2000 ميل بحري. ونفذت أول دورية تحت الماء فرقاطة غرومكي وقاطرة الإنقاذ فوتي كريلوف التابعة لأسطول المحيط الهادئ.
يذكر أنه أُجريت أول دورية بحرية روسية صينية مشتركة للسفن السطحية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ عام 2021، وتعقد سنويا منذ ذلك الحين.
الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسيا
روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتات
