الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسيا
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن السلطات المحلية، أن "المشروع يغطي مساحة 23738 مترا مربعا، وسيبلغ إجمالي الاستثمار في تنفيذه 120 مليون يوان (نحو 16.8 مليون دولار)".ويتضمن المشروع الجديد مركزًا دوليًا راقيًا لعرض وتخزين وتوزيع البضائع، ومبان مكتبية حديثة "نجمية"، وفنادق راقية ذات طابع خاص.واوضحت الوكالة أنه "من خلال إنشاء نظام لوجستي فعّال وذكي، سيوفر المشروع الجديد لشركات التجارة الإلكترونية الدعم في شكل بنية تحتية قوية وخدمات ذكية لتطوير أسواق روسيا وأوروبا الشرقية".وتقع سويفينهي في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، على حدود إقليم بريمورسكي كراي الروسي. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمارك مدينة هاربين الصينية، ارتفع إجمالي حجم واردات وصادرات روسيا مع مقاطعة هيلونغجيانغ الحدودية بنسبة 3.5%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2025، ليصل إلى 139.61 مليار يوان (نحو 19.5 مليار دولار أمريكي).ويعيش أكثر من 31 مليون نسمة في مقاطعة هيلونغجيانغ، الواقعة على الحدود مع روسيا. وتعمل المقاطعة بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع المناطق الروسية.روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتاتالصين تكشف عن أكبر شبكة للقطارات الفائقة السرعة حول العالم... فيديو
https://sarabic.ae/20250821/روساتوم-توسع-تعاونها-النووي-في-آسيا-بمشاريع-كبرى-في-الصين-والهند--1103981338.html
الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسيا

05:57 GMT 23.08.2025
في مدينة سويفينهي الواقعة شمال شرقي الصين بالقرب من الحدود مع روسيا، يجري العمل على إنشاء ميناء لوجستي دولي صيني - روسي للشحن.
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن السلطات المحلية، أن "المشروع يغطي مساحة 23738 مترا مربعا، وسيبلغ إجمالي الاستثمار في تنفيذه 120 مليون يوان (نحو 16.8 مليون دولار)".
ويتضمن المشروع الجديد مركزًا دوليًا راقيًا لعرض وتخزين وتوزيع البضائع، ومبان مكتبية حديثة "نجمية"، وفنادق راقية ذات طابع خاص.

وكجزء من المشروع الجديد، تم التخطيط لمركز دولي رفيع المستوى لعرض البضائع وتخزينها وتوزيعها، ومبان للمكاتب الحديثة على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى فنادق ذات طابع رفيع المستوى.

واوضحت الوكالة أنه "من خلال إنشاء نظام لوجستي فعّال وذكي، سيوفر المشروع الجديد لشركات التجارة الإلكترونية الدعم في شكل بنية تحتية قوية وخدمات ذكية لتطوير أسواق روسيا وأوروبا الشرقية".
وتقع سويفينهي في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، على حدود إقليم بريمورسكي كراي الروسي. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمارك مدينة هاربين الصينية، ارتفع إجمالي حجم واردات وصادرات روسيا مع مقاطعة هيلونغجيانغ الحدودية بنسبة 3.5%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2025، ليصل إلى 139.61 مليار يوان (نحو 19.5 مليار دولار أمريكي).
ويعيش أكثر من 31 مليون نسمة في مقاطعة هيلونغجيانغ، الواقعة على الحدود مع روسيا. وتعمل المقاطعة بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع المناطق الروسية.
