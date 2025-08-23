https://sarabic.ae/20250823/الصين-تبني-ميناء-جافا-للتجارة-مع-روسيا-1104052797.html
الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسيا
الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسيا
سبوتنيك عربي
في مدينة سويفينهي الواقعة شمال شرقي الصين بالقرب من الحدود مع روسيا، يجري العمل على إنشاء ميناء لوجستي دولي صيني - روسي للشحن. 23.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-23T05:57+0000
2025-08-23T05:57+0000
2025-08-23T05:57+0000
الصين
روسيا
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667d08a66ca5f60418757337107d2372.jpg
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن السلطات المحلية، أن "المشروع يغطي مساحة 23738 مترا مربعا، وسيبلغ إجمالي الاستثمار في تنفيذه 120 مليون يوان (نحو 16.8 مليون دولار)".ويتضمن المشروع الجديد مركزًا دوليًا راقيًا لعرض وتخزين وتوزيع البضائع، ومبان مكتبية حديثة "نجمية"، وفنادق راقية ذات طابع خاص.واوضحت الوكالة أنه "من خلال إنشاء نظام لوجستي فعّال وذكي، سيوفر المشروع الجديد لشركات التجارة الإلكترونية الدعم في شكل بنية تحتية قوية وخدمات ذكية لتطوير أسواق روسيا وأوروبا الشرقية".وتقع سويفينهي في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، على حدود إقليم بريمورسكي كراي الروسي. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمارك مدينة هاربين الصينية، ارتفع إجمالي حجم واردات وصادرات روسيا مع مقاطعة هيلونغجيانغ الحدودية بنسبة 3.5%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2025، ليصل إلى 139.61 مليار يوان (نحو 19.5 مليار دولار أمريكي).ويعيش أكثر من 31 مليون نسمة في مقاطعة هيلونغجيانغ، الواقعة على الحدود مع روسيا. وتعمل المقاطعة بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع المناطق الروسية.روسيا والصين توقعان بروتوكولا للتعاون في مجال تطوير الطائرات دون طيار والروبوتاتالصين تكشف عن أكبر شبكة للقطارات الفائقة السرعة حول العالم... فيديو
https://sarabic.ae/20250821/روساتوم-توسع-تعاونها-النووي-في-آسيا-بمشاريع-كبرى-في-الصين-والهند--1103981338.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102401/90/1024019037_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_26f374c5f60d3005cb40ee9c25dada3f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, روسيا, العالم, اقتصاد
الصين, روسيا, العالم, اقتصاد
الصين تبني ميناء جافا للتجارة مع روسيا
في مدينة سويفينهي الواقعة شمال شرقي الصين بالقرب من الحدود مع روسيا، يجري العمل على إنشاء ميناء لوجستي دولي صيني - روسي للشحن.
ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" عن السلطات المحلية، أن "المشروع يغطي مساحة 23738 مترا مربعا، وسيبلغ إجمالي الاستثمار في تنفيذه 120 مليون يوان (نحو 16.8 مليون دولار)".
ويتضمن المشروع الجديد مركزًا دوليًا راقيًا لعرض وتخزين وتوزيع البضائع، ومبان مكتبية حديثة "نجمية"، وفنادق راقية ذات طابع خاص.
وكجزء من المشروع الجديد، تم التخطيط لمركز دولي رفيع المستوى لعرض البضائع وتخزينها وتوزيعها، ومبان للمكاتب الحديثة على مستوى عالٍ، بالإضافة إلى فنادق ذات طابع رفيع المستوى.
واوضحت الوكالة أنه "من خلال إنشاء نظام لوجستي فعّال وذكي، سيوفر المشروع الجديد لشركات التجارة الإلكترونية الدعم في شكل بنية تحتية قوية وخدمات ذكية لتطوير أسواق روسيا وأوروبا الشرقية".
وتقع سويفينهي في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، على حدود إقليم بريمورسكي كراي الروسي. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمارك مدينة هاربين الصينية، ارتفع إجمالي حجم واردات وصادرات روسيا مع مقاطعة هيلونغجيانغ الحدودية بنسبة 3.5%، بين يناير/ كانون الثاني ويوليو/ تموز 2025، ليصل إلى 139.61 مليار يوان (نحو 19.5 مليار دولار أمريكي).
ويعيش أكثر من 31 مليون نسمة في مقاطعة هيلونغجيانغ، الواقعة على الحدود مع روسيا. وتعمل المقاطعة بنشاط على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي مع المناطق الروسية.