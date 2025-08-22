https://sarabic.ae/20250822/الصين-تكشف-عن-أكبر-شبكة-للقطارات-فائقة-السرعة-حول-العالم-فيديو--1104038598.html
الصين تكشف عن أكبر شبكة للقطارات الفائقة السرعة حول العالم... فيديو
الصين تكشف عن أكبر شبكة للقطارات الفائقة السرعة حول العالم... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شبكة ضخمة من السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة، في بكين، بطول يزيد عن 45,000 كيلومتر، وهو ما يفوق إجمالي
وتظهر اللقطات التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سككا متعددة وقطارات حديثة فائقة السرعة، تصل سرعاتها إلى 350 كيلومترا في الساعة، تسير بشكل متواز وبنفس الوقت.وتتميز هذه القطارات بأنها توفر مكانا جيدا للراحة، وتناول الوجبات، بالإضافة لاتصالات من الجيل الخامس طوال الرحلة، رغم سرعتها الفائقة، بحسب وسائل إعلام صينية.وتعمل الصين على تطوير قطارات جديدة فائقة السرعة، قد تصل الى 1000 كم في الساعة، مع إمكانية الحفاظ على اتصالات مستقرة للجيل الخامس.
الصين تكشف عن أكبر شبكة للقطارات الفائقة السرعة حول العالم... فيديو
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شبكة ضخمة من السكك الحديدية للقطارات فائقة السرعة، في بكين، بطول يزيد عن 45,000 كيلومتر، وهو ما يفوق إجمالي ما تملكه بقية دول العالم مجتمعة.
وتظهر اللقطات التي نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سككا متعددة وقطارات حديثة فائقة السرعة، تصل سرعاتها إلى 350 كيلومترا في الساعة، تسير بشكل متواز وبنفس الوقت.
وتتميز هذه القطارات بأنها توفر مكانا جيدا للراحة، وتناول الوجبات، بالإضافة لاتصالات من الجيل الخامس طوال الرحلة، رغم سرعتها الفائقة، بحسب وسائل إعلام صينية.
وتعمل الصين على تطوير قطارات جديدة فائقة السرعة، قد تصل الى 1000 كم في الساعة، مع إمكانية الحفاظ على اتصالات مستقرة للجيل الخامس.