الجيش الروسي يحرر بلدة ألكسندر شولتينو في جمهورية دونيتسك الشعبية
ذكر أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية، إن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكًا".
وأضاف ليخاتشيف في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027.
وأشار رئيس شركة روساتوم، إلى أنه "يوجد حزما جديدة لتوسيع نطاق برنامج الهند وشيكة، وهناك أعمال مماثلة جارية مع الصين".
وبمشاركة روساتوم، يجري بناء وحدتي الطاقة رقم 7 و8 في محطة تيانوان للطاقة النووية، والوحدتين رقم 3 و4 في محطة خودابو للطاقة النووية في الصين.
ومن المقرر تشغيل الوحدات الجديدة في محطة تيانوان للطاقة النووية في الفترة 2026-2027، ووحدات محطة خودابو للطاقة النووية في الفترة 2027-2028.

صرح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" الحكومية، يوم 3 يونيو/ حزيران الفائت، بأن الشركة تخطط لإطلاق مفاعل نووي فريد من نوعه من الجيل الرابع الجديد للطاقة النووية يعمل بالنيوترونات السريعة في عام 2030.

وخلال مؤتمر "الصناعة الرقمية الروسية" في نيجني نوفغورود، عرض ليخاتشوف مشاريع "روساتوم" على رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والتي تستخدم التطورات الرقمية المحلية.
وقال ليخاتشوف: "من المشاريع الفريدة بناء محطة طاقة نووية من الجيل الرابع في سيفيرسك (مقاطعة تومسك)... في عام 2030، سنطلق مفاعلا نوويا سريعا بقدرة 300 ميغاواط، وهو أول مجمع طاقة من الجيل الرابع في العالم".
ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية
