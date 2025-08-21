https://sarabic.ae/20250821/روساتوم-توسع-تعاونها-النووي-في-آسيا-بمشاريع-كبرى-في-الصين-والهند--1103981338.html
"روساتوم" توسع تعاونها النووي في آسيا بمشاريع كبرى في الصين والهند
ذكر أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الحكومية، إن توسيع التعاون بين روسيا والصين والهند في بناء محطات طاقة نووية جديدة "بات وشيكًا". 21.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_45b6173f2baa7aa84d2a1ac0f803fd24.jpg
وأضاف ليخاتشيف في تصريحات صحفية، أن "أعمال البناء في الصين تتقدم على الجدول الزمني المحدد. بدأت أعمال التشغيل في خودابو وتيانوان في أولى الوحدات (من الوحدات الجديدة قيد الإنشاء)، وكل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد. في الهند، من المقرر أن يبدأ تشغيل الوحدة الثالثة (محطة كودانكولام للطاقة النووية) بحلول منتصف العام المقبل، ونتطلع إلى تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2027.وبمشاركة روساتوم، يجري بناء وحدتي الطاقة رقم 7 و8 في محطة تيانوان للطاقة النووية، والوحدتين رقم 3 و4 في محطة خودابو للطاقة النووية في الصين. ومن المقرر تشغيل الوحدات الجديدة في محطة تيانوان للطاقة النووية في الفترة 2026-2027، ووحدات محطة خودابو للطاقة النووية في الفترة 2027-2028.وخلال مؤتمر "الصناعة الرقمية الروسية" في نيجني نوفغورود، عرض ليخاتشوف مشاريع "روساتوم" على رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، والتي تستخدم التطورات الرقمية المحلية.وقال ليخاتشوف: "من المشاريع الفريدة بناء محطة طاقة نووية من الجيل الرابع في سيفيرسك (مقاطعة تومسك)... في عام 2030، سنطلق مفاعلا نوويا سريعا بقدرة 300 ميغاواط، وهو أول مجمع طاقة من الجيل الرابع في العالم".ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية
2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/02/1060764485_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f841a7cc8e61aab13398c441f1a9b4bd.jpg
وأشار رئيس شركة روساتوم، إلى أنه "يوجد حزما جديدة لتوسيع نطاق برنامج الهند وشيكة، وهناك أعمال مماثلة جارية مع الصين".
