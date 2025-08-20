ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
09:03 GMT
28 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
11:33 GMT
22 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:49 GMT
10 د
بلا قيود
إعلامي: الأنظمة النازية تلجأ دائما إلى قتل وقمع الصحفيين كما حصل مع داريا دوغينا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الأردن يعيد التجنيد الإلزامي وسط مخاطر تحيط بالمنطقة مع استمرار الحرب على غزة والحديث عن إسرائيل الكبرى
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية
ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية لتعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية،... 20.08.2025
روسيا
أخبار العالم الآن
سلاح روسيا
وقال ميشوستين في رسالة تهنئة للعاملين بالصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لنشأتها: "اليوم، ورغم التحديات الجسيمة، تحافظ روسيا على ريادتها العالمية في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية، وتلعب مؤسسة "روساتوم" الحكومية دورا مميزا في هذا المجال".وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين في الصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع، مؤكدا أن الصناعة النووية الروسية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا، ومعربا عن ثقته في أن الصناعة النووية الروسية ستواصل مسيرتها لتعزيز التعاون الدولي.وتحتفل الصناعة النووية الروسية، اليوم الأربعاء، بمرور 80 عاما على تأسيسها، وفي 20 أغسطس/آب 1945، قررت القيادة السوفيتية إنشاء الهياكل التنظيمية اللازمة لتطوير الصناعة النووية المحلية.بوتين: الأسطول الروسي منذ عهد بطرس الأكبر مصدر فخر للبلادبقدرات لا مثيل لها.. الأسطول الروسي يطلق "عاصفة يوليو" البحرية.. فيديو
ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية لتعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن مؤسسة "روساتوم" الحكومية تلعب دورا محوريا في هذا المجال.
وقال ميشوستين في رسالة تهنئة للعاملين بالصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لنشأتها: "اليوم، ورغم التحديات الجسيمة، تحافظ روسيا على ريادتها العالمية في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية، وتلعب مؤسسة "روساتوم" الحكومية دورا مميزا في هذا المجال".

وأضاف ميشوستين أن "روساتوم" تشكل حلقة وصل رئيسية في تنفيذ المشاريع الوطنية، وتعزيز السيادة التكنولوجية وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تسهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
بوتين: الصناعة النووية تمثل بحق القوة التكنولوجية لروسيا
19:08 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين في الصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع، مؤكدا أن الصناعة النووية الروسية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا، ومعربا عن ثقته في أن الصناعة النووية الروسية ستواصل مسيرتها لتعزيز التعاون الدولي.

وقال بوتين في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "اليوم، تمثل الصناعة النووية بحق القوة التكنولوجية لروسيا. يحافظ فريق شركة "روساتوم" الحكومية على التقاليد الإبداعية لسابقيه ويعززها".

وتحتفل الصناعة النووية الروسية، اليوم الأربعاء، بمرور 80 عاما على تأسيسها، وفي 20 أغسطس/آب 1945، قررت القيادة السوفيتية إنشاء الهياكل التنظيمية اللازمة لتطوير الصناعة النووية المحلية.
