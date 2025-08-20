https://sarabic.ae/20250820/ميشوستين-روسيا-تحافظ-على-موقعها-الريادي-في-تعدين-اليورانيوم-وبناء-محطات-الطاقة-النووية--1103972662.html
ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية لتعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية،... 20.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال ميشوستين في رسالة تهنئة للعاملين بالصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لنشأتها: "اليوم، ورغم التحديات الجسيمة، تحافظ روسيا على ريادتها العالمية في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية، وتلعب مؤسسة "روساتوم" الحكومية دورا مميزا في هذا المجال".وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين في الصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع، مؤكدا أن الصناعة النووية الروسية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا، ومعربا عن ثقته في أن الصناعة النووية الروسية ستواصل مسيرتها لتعزيز التعاون الدولي.وتحتفل الصناعة النووية الروسية، اليوم الأربعاء، بمرور 80 عاما على تأسيسها، وفي 20 أغسطس/آب 1945، قررت القيادة السوفيتية إنشاء الهياكل التنظيمية اللازمة لتطوير الصناعة النووية المحلية.
ميشوستين: روسيا تحافظ على موقعها الريادي في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية
أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تحافظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية لتعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية، مشيرًا إلى أن مؤسسة "روساتوم" الحكومية تلعب دورا محوريا في هذا المجال.
وقال ميشوستين في رسالة تهنئة للعاملين بالصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لنشأتها: "اليوم، ورغم التحديات الجسيمة، تحافظ روسيا على ريادتها العالمية في تعدين اليورانيوم وبناء محطات الطاقة النووية، وتلعب مؤسسة "روساتوم" الحكومية دورا مميزا في هذا المجال".
وأضاف ميشوستين أن "روساتوم" تشكل حلقة وصل رئيسية في تنفيذ المشاريع الوطنية، وتعزيز السيادة التكنولوجية وأمن الطاقة، مشيرا إلى أن الشركة تسهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العاملين في الصناعة النووية الروسية
بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع، مؤكدا أن الصناعة النووية الروسية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا، ومعربا عن ثقته في أن الصناعة النووية الروسية ستواصل مسيرتها لتعزيز التعاون الدولي.
وقال بوتين في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "اليوم، تمثل الصناعة النووية بحق القوة التكنولوجية لروسيا. يحافظ فريق شركة "روساتوم" الحكومية على التقاليد الإبداعية لسابقيه ويعززها".
وتحتفل الصناعة النووية الروسية، اليوم الأربعاء، بمرور 80 عاما على تأسيسها
، وفي 20 أغسطس/آب 1945، قررت القيادة السوفيتية إنشاء الهياكل التنظيمية اللازمة لتطوير الصناعة النووية المحلية.