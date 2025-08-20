https://sarabic.ae/20250820/بوتين-الصناعة-النووية-تمثل-القوة-التكنولوجية-لروسيا--عاجل-1103970041.html
بوتين: الصناعة النووية تمثل بحق القوة التكنولوجية لروسيا
بوتين: الصناعة النووية تمثل بحق القوة التكنولوجية لروسيا
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، العاملين في الصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع، مؤكدا أن الصناعة النووية الروسية... 20.08.2025
وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "أصدقائي الأعزاء! أحييكم وأهنئكم بهذه الذكرى السنوية المهمة، الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية".وأضاف: "أنتم تحلون بفعالية التحديات التي تهدف إلى إدخال التقنيات الرائدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحديث أسطول كاسحات الجليد النووية، والمساهمة بشكل كبير في استكشاف الفضاء الخارجي".وتابع: "أنا واثق من أنكم ستواصلون المضي قدمًا، وتكثيف البحوث الأساسية والتطبيقية، ومواصلة مسيرة تعزيز التعاون الدولي".وتابع: "كان إنشاء الصناعة النووية في عام 1945 حدثا رئيسيا ومهما حقا في تاريخ بلادنا، وانتصارا للتقدم العلمي والتكنولوجي، والذي حدد إلى حد كبير تطوير الاقتصاد المحلي والطاقة والرعاية الصحية والمجمع العسكري الصناعي، وأسهم في ضمان الأمن القومي وتحقيق التكافؤ الاستراتيجي".تحتفل الصناعة النووية الروسية، اليوم الأربعاء، بمرور 80 عاما على تأسيسها في 20 أغسطس/آب 1945، قررت القيادة السوفيتية إنشاء الهياكل التنظيمية اللازمة لتطوير الصناعة النووية المحلية.
بوتين: الصناعة النووية تمثل بحق القوة التكنولوجية لروسيا
19:08 GMT 20.08.2025 (تم التحديث: 19:38 GMT 20.08.2025)
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، العاملين في الصناعة النووية الروسية بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس القطاع، مؤكدا أن الصناعة النووية الروسية تمثل القوة التكنولوجية لروسيا، ومعربا عن ثقته في أن الصناعة النووية الروسية ستواصل مسيرتها لتعزيز التعاون الدولي.
وجاء في بيان نشر على موقع الكرملين الإلكتروني: "أصدقائي الأعزاء! أحييكم وأهنئكم بهذه الذكرى السنوية المهمة، الذكرى الثمانين للصناعة النووية الروسية".
وتابع: "اليوم، تمثل الصناعة النووية بحق القوة التكنولوجية لروسيا. يحافظ فريق شركة "روساتوم" الحكومية على التقاليد الإبداعية لسابقيه ويعززها".
وأضاف: "أنتم تحلون بفعالية التحديات التي تهدف إلى إدخال التقنيات الرائدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتحديث أسطول كاسحات الجليد النووية، والمساهمة بشكل كبير في استكشاف الفضاء الخارجي".
وتابع: "أنا واثق من أنكم ستواصلون المضي قدمًا، وتكثيف البحوث الأساسية والتطبيقية، ومواصلة مسيرة تعزيز التعاون الدولي".
وأضاف: "نفخر بحق بأسماء مؤسسي المشروع النووي البارزين، أجيالا عديدة من العلماء والمهندسين والمتخصصين الموهوبين. بفضل احترافيتهم وعملهم الدؤوب، أُطلقت مئات المشاريع الجديدة ومعاهد البحث ومكاتب التصميم على مدار السنوات الماضية، وشيد مجمع علمي وصناعي موحد، وتشكل "درع نووي" موثوق للوطن الأم".
وتابع: "كان إنشاء الصناعة النووية في عام 1945 حدثا رئيسيا ومهما حقا في تاريخ بلادنا
، وانتصارا للتقدم العلمي والتكنولوجي، والذي حدد إلى حد كبير تطوير الاقتصاد المحلي والطاقة والرعاية الصحية والمجمع العسكري الصناعي، وأسهم في ضمان الأمن القومي وتحقيق التكافؤ الاستراتيجي".
تحتفل الصناعة النووية الروسية، اليوم الأربعاء، بمرور 80 عاما على تأسيسها في 20 أغسطس/آب 1945، قررت القيادة السوفيتية إنشاء الهياكل التنظيمية اللازمة لتطوير الصناعة النووية المحلية.