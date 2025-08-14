https://sarabic.ae/20250814/روساتوم-الجيش-الأوكراني-هاجم-محطة-زابوروجيه-النووية-للتشويش-على-القمة-الروسية-الأمريكية--عاجل-1103721236.html
"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية
"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية
كشف المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الأوكراني استهدف عن عمد البنية التحتية للنقل والطاقة في محطة زابوروجيه
روسيا
أخبار روسيا اليوم
كشف المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الأوكراني استهدف عن عمد البنية التحتية للنقل والطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، في سبيل زعزعة استقرار الوضع قبل القمة الأمريكية الروسية.
وقال ليخاتشيوف على قناة "روسيا 24": "بالطبع، البنية التحتية مهددة، علاوة على ذلك، تعمدوا استهداف البنية التحتية للنقل وإمدادات الطاقة في المحطة".
وأضاف: "السبب واضح، فهذا يزعزع استقرار الوضع عشية المفاوضات، وهذه بالفعل، للأسف، سياسة تقليدية لإبقاء سكان إنيرغودار في حالة من الخوف، وتستمر محاولات إثارة الخوف والترهيب هذه، جماعيا وفرديا".
وأكد ليخاتشيوف، أن محطة زابوروجيه النووية في وضع آمن رغم التهديد العسكري المتزايد من أوكرانيا.
وقال ليخاتشيوف: "على الرغم من النشاط العسكري المتزايد والتهديد (من أوكرانيا)، المحطة في وضع آمن، والفريق متماسك، إن مدينة إنيرغودار تبذل قصارى جهدها لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن القوات الأوكرانية تستهدف عمدا البنية التحتية للنقل والطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكشف ليخاتشيوف، أن "روساتوم" مستعدة لمناقشة مصير الوقود الأمريكي في المفاعلات ومرافق التخزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع الولايات المتحدة.
وقال: "أعرب الجانب الأمريكي لنا عن بعض المخاوف بشأن الوقود وحقوق الملكية الفكرية، وكررنا عبر قنواتنا الدبلوماسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادنا لمناقشة مصير الوقود الأمريكي، سواءً في المفاعلات أو في المخازن".
وختم قائلا: "نعتقد أن نتائج المفاوضات الأمريكية قد تجيب على هذه التساؤلات، من بين أمور أخرى، وبشكل عام، نقدم تقارير دورية للرئيس حول وضع محطة الطاقة، وخططنا لمواصلة استخدامها، وتطوير محطة الطاقة النووية، وربما يشكل ذلك، إلى حد ما، جزءا من المواقف التفاوضية بين الولايات المتحدة وروسيا".