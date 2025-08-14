"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
بلا قيود
خبير يتوقع القيام بعمليات إرهابية داخل أوكرانيا وخارجها لإفشال قمة بوتين وترامب
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الإعلام ودوره في الصراعات الدولية، واليمن في قلب الصراعات
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
08:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الجمعية الإمبراطورية الأورثوذكسية الروسية الفلسطينية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
10:16 GMT
29 د
نبض افريقيا
السيسي خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوغندي : ملف المياه جزء من حملة الضغوط على مصر لتحقيق أهداف أخرى
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
16:33 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250814/روساتوم-الجيش-الأوكراني-هاجم-محطة-زابوروجيه-النووية-للتشويش-على-القمة-الروسية-الأمريكية--عاجل-1103721236.html
"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية
"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشف المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الأوكراني استهدف عن عمد البنية التحتية للنقل والطاقة في محطة زابوروجيه... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-14T12:37+0000
2025-08-14T13:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428201_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_75577e491067e11f42b107373bc778ce.jpg
وقال ليخاتشيوف على قناة "روسيا 24": "بالطبع، البنية التحتية مهددة، علاوة على ذلك، تعمدوا استهداف البنية التحتية للنقل وإمدادات الطاقة في المحطة".وأكد ليخاتشيوف، أن محطة زابوروجيه النووية في وضع آمن رغم التهديد العسكري المتزايد من أوكرانيا.وأضاف أن القوات الأوكرانية تستهدف عمدا البنية التحتية للنقل والطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكشف ليخاتشيوف، أن "روساتوم" مستعدة لمناقشة مصير الوقود الأمريكي في المفاعلات ومرافق التخزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع الولايات المتحدة.وختم قائلا: "نعتقد أن نتائج المفاوضات الأمريكية قد تجيب على هذه التساؤلات، من بين أمور أخرى، وبشكل عام، نقدم تقارير دورية للرئيس حول وضع محطة الطاقة، وخططنا لمواصلة استخدامها، وتطوير محطة الطاقة النووية، وربما يشكل ذلك، إلى حد ما، جزءا من المواقف التفاوضية بين الولايات المتحدة وروسيا"."روساتوم": روسيا مستعدة للعمل مع واشنطن بوساطة الوكالة الدولية بشأن الوقود النووي في محطة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250417/الخدمة-الصحفية-تدمير-مسيرة-أوكرانية-هاجمت-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1099619468.html
https://sarabic.ae/20250806/-القوات-الأوكرانية-تستهدف-منطقة-في-محيط-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1103446258.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/07/1074428201_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4961a28d0689559d01c73aa3cec7ea21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

"روساتوم": الجيش الأوكراني هاجم محطة زابوروجيه النووية للتشويش على القمة الروسية الأمريكية

12:37 GMT 14.08.2025 (تم التحديث: 13:05 GMT 14.08.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
كشف المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية، أليكسي ليخاتشيوف، اليوم الخميس، بأن الجيش الأوكراني استهدف عن عمد البنية التحتية للنقل والطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، في سبيل زعزعة استقرار الوضع قبل القمة الأمريكية الروسية.
وقال ليخاتشيوف على قناة "روسيا 24": "بالطبع، البنية التحتية مهددة، علاوة على ذلك، تعمدوا استهداف البنية التحتية للنقل وإمدادات الطاقة في المحطة".

وأضاف: "السبب واضح، فهذا يزعزع استقرار الوضع عشية المفاوضات، وهذه بالفعل، للأسف، سياسة تقليدية لإبقاء سكان إنيرغودار في حالة من الخوف، وتستمر محاولات إثارة الخوف والترهيب هذه، جماعيا وفرديا".

وأكد ليخاتشيوف، أن محطة زابوروجيه النووية في وضع آمن رغم التهديد العسكري المتزايد من أوكرانيا.
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخدمة الصحفية: تدمير مسيرة أوكرانية هاجمت محطة زابوروجيه للطاقة النووية
17 أبريل, 08:11 GMT

وقال ليخاتشيوف: "على الرغم من النشاط العسكري المتزايد والتهديد (من أوكرانيا)، المحطة في وضع آمن، والفريق متماسك، إن مدينة إنيرغودار تبذل قصارى جهدها لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تستهدف عمدا البنية التحتية للنقل والطاقة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
محطة زابوروجيه الكهرونووية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية
6 أغسطس, 14:55 GMT
وكشف ليخاتشيوف، أن "روساتوم" مستعدة لمناقشة مصير الوقود الأمريكي في المفاعلات ومرافق التخزين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية مع الولايات المتحدة.

وقال: "أعرب الجانب الأمريكي لنا عن بعض المخاوف بشأن الوقود وحقوق الملكية الفكرية، وكررنا عبر قنواتنا الدبلوماسية والوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادنا لمناقشة مصير الوقود الأمريكي، سواءً في المفاعلات أو في المخازن".

وختم قائلا: "نعتقد أن نتائج المفاوضات الأمريكية قد تجيب على هذه التساؤلات، من بين أمور أخرى، وبشكل عام، نقدم تقارير دورية للرئيس حول وضع محطة الطاقة، وخططنا لمواصلة استخدامها، وتطوير محطة الطاقة النووية، وربما يشكل ذلك، إلى حد ما، جزءا من المواقف التفاوضية بين الولايات المتحدة وروسيا".
"روساتوم": روسيا مستعدة للعمل مع واشنطن بوساطة الوكالة الدولية بشأن الوقود النووي في محطة زابوروجيه
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала