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القوات الأوكرانية تستهدف منطقة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية
سبوتنيك عربي
أفاد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة الصناعية في إنيرغودار، الواقعة في المنطقة التي تقع فيها... 06.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-06T14:55+0000
2025-08-06T14:55+0000
2025-08-06T14:55+0000
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وكتبت قناة محطة زابوروجيه للطاقة النووية على "تلغرام": "اليوم، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مجددًا المنطقة الصناعية في إنيرغودار، الواقعة في المنطقة التي تقع فيها ورشة النقل ومطبعة محطة زابوروجيه للطاقة النووية. لم يصب أحد بأذى، لا في صفوف الموظفين ولا في صفوف السكان".وأضاف المكتب الصحفي للمحطة أن عواقب القصف كانت تحطم نوافذ مباني المطبعة وورشة النقل. وتابع المكتب الصحفي: "فرقنا تقوم حاليًا بمعاينة المناطق للتحقق من وجود أضرار أخرى".وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها بشكل دوري لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد وقوع عدة انفجارات يومية بالقرب من محطة زابوروجيهروسيا تدعو المجتمع الدولي للرد الفوري على هجمات نظام كييف ضد مرافق البنية التحتية النووية
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https://sarabic.ae/20250202/نظام-كييف-يستهدف-مدينة-إنيرغودار-بالقرب-من-محطة-زابوروجيه-النووية-بـ7-مسيرات-انتحارية-1097407879.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, استهداف, عمل إرهابي, العالم, الأخبار
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, استهداف, عمل إرهابي, العالم, الأخبار
القوات الأوكرانية تستهدف منطقة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أفاد المكتب الصحفي لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، اليوم الأربعاء، أن القوات الأوكرانية قصفت المنطقة الصناعية في إنيرغودار، الواقعة في المنطقة التي تقع فيها ورشة النقل ومطبعة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ما أدى إلى تحطم نوافذ المباني، دون وقوع إصابات.
وكتبت قناة محطة زابوروجيه للطاقة النووية على "تلغرام": "اليوم، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية مجددًا المنطقة الصناعية في إنيرغودار، الواقعة في المنطقة التي تقع فيها ورشة النقل ومطبعة محطة زابوروجيه للطاقة النووية. لم يصب أحد بأذى، لا في صفوف الموظفين ولا في صفوف السكان".
وأضاف المكتب الصحفي للمحطة أن عواقب القصف كانت تحطم نوافذ مباني المطبعة وورشة النقل. وتابع المكتب الصحفي: "فرقنا تقوم حاليًا بمعاينة المناطق للتحقق من وجود أضرار أخرى".
وذكر المكتب الصحفي أن مستوى الإشعاع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية للمنطقة الصناعية في إنيرغودار، طبيعي، ولا يوجد أي تهديد للسكان أو البيئة.
وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية ومدينة إنيرغودار التابعة لها بشكل دوري لهجمات من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.
وكانت دعت الخارجية الروسية، سابقا، المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرد على هجمات كييف على مرافق البنية التحتية النووية، خاصة محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، قرب مدينة إنيرغودار وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا
، من حيث عدد الوحدات واستطاعة التوليد، حيث تحتوي على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ آذار/مارس 2022، أصبحت محطة زابوروجيه للطاقة النووية تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة
.