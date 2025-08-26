https://sarabic.ae/20250826/شي-جين-بينغ-يتعين-على-الصين-وروسيا-تعزيز-نظام-دولي-أكثر-عدالة-1104129826.html
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله: "ينبغي على الجانبين مواصلة صداقتهما التقليدية، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، والعمل معًا على حماية المصالح الأمنية والتنموية للبلدين".وأشار إلى أن الصين والاتحاد السوفيتي قدما تضحيات جسيمة وأسهما بشكل كبير في تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية.وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في بكين، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.وأطلع فولودين الرئيس الصيني على نتائج الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية المشتركة للتعاون بين الجمعية الفيدرالية الروسية، والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي عُقد اليوم في بكين.ويتواجد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصفته رئيس الوفد البرلماني الروسي، في جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية. وكان فولودين قد التقى في وقت سابق برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو لي جي.وصل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، صباح يوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد برلماني رفيع، في زيارة رسمية جاءت بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين يصل الصين في زيارة رسميةفولودين ينقل تحيات بوتين الحارة وتمنياته الطيبة إلى الرئيس الصيني
شي جين بينغ: يتعين على الصين وروسيا تعزيز نظام دولي أكثر عدالة
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الصين وروسيا المساهمة في بناء نظام دولي أكثر عدلاً وعقلانية، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات بين الصين وروسيا على مستوى عال هو مصدر للاستقرار والسلام في العالم أجمع.
ونقل تلفزيون الصين المركزي عن الرئيس الصيني قوله: "ينبغي على الجانبين مواصلة صداقتهما التقليدية، وتعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة، وتعزيز التبادلات والتعاون في مختلف المجالات، والعمل معًا على حماية المصالح الأمنية والتنموية للبلدين".
وتابع: "ينبغي على الطرفين (روسيا والصين) دعم التعددية الحقيقية وتعزيز نظام دولي أكثر عدالة وعقلانية".
وأشار إلى أن الصين والاتحاد السوفيتي قدما تضحيات جسيمة وأسهما بشكل كبير في تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية.
وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في بكين، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
ونقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحارة وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه معه اليوم الثلاثاء.
وأطلع فولودين الرئيس الصيني على نتائج الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية المشتركة للتعاون بين الجمعية الفيدرالية الروسية، والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي عُقد اليوم في بكين.
ويتواجد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، بصفته رئيس الوفد البرلماني الروسي
، في جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية. وكان فولودين قد التقى في وقت سابق برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو لي جي.
وصل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، صباح يوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد برلماني رفيع
