فولودين ينقل تحيات بوتين الحارة وتمنياته الطيبة إلى الرئيس الصيني
التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في بكين، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي. 26.08.2025, سبوتنيك عربي
بكين –سبوتنيك. نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحارة وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه معه اليوم الثلاثاء.أطلع فولودين الرئيس الصيني على نتائج الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية المشتركة للتعاون بين الجمعية الفيدرالية الروسية، والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي عُقد اليوم في بكين.كما أعرب رئيس مجلس الدوما عن امتنانه لشي جين بينغ لحرصه على الحفاظ على الذاكرة التاريخية، واهتمامه بالنصب التذكارية للجنود والضباط السوفييت.يتواجد فولودين، بصفته رئيس الوفد البرلماني الروسي، في جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية. وكان فولودين قد التقى في وقت سابق برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو لي جي.
بكين –سبوتنيك. نقل رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تحيات الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين الحارة وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعه معه اليوم الثلاثاء.
أطلع فولودين الرئيس الصيني على نتائج الاجتماع العاشر للجنة البرلمانية المشتركة للتعاون بين الجمعية الفيدرالية الروسية، والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الذي عُقد اليوم في بكين.
كما أعرب رئيس مجلس الدوما عن امتنانه لشي جين بينغ لحرصه على الحفاظ على الذاكرة التاريخية، واهتمامه بالنصب التذكارية للجنود والضباط السوفييت.
يتواجد فولودين، بصفته رئيس الوفد البرلماني الروسي، في جمهورية الصين الشعبية في زيارة رسمية. وكان فولودين قد التقى في وقت سابق برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو لي جي.