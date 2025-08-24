https://sarabic.ae/20250824/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-فياتشيسلاف-فولودين-يصل-الصين-في-زيارة-رسمية-1104098922.html
رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين يصل الصين في زيارة رسمية
23:20 GMT 24.08.2025 (تم التحديث: 23:51 GMT 24.08.2025)
وصل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد برلماني رفيع، في زيارة رسمية جاءت بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو لي جي.
بكين –سبوتنيك. وتتضمن الزيارة المشاركة في الدورة العاشرة للجنة البرلمانية المشتركة للتعاون بين الجمعية الاتحادية الروسية ومجلس نواب الشعب الصيني، إلى جانب عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية
التي تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون البرلماني بين موسكو وبكين.
ويرافق فولودين في الزيارة عدد من كبار المسؤولين في مجلس الدوما، بينهم النائب الأول لرئيس المجلس إيفان ميلنيكوف، ونائبا الرئيس ألكسندر باباكوف وبوريس تشيرنيشوف، ورئيس لجنة الدفاع أندريه كارتابولوف، ورئيسة لجنة الثقافة أولغا كازاكوفا، ورئيس لجنة السياسة الاقتصادية مكسيم توبيلين، إلى جانب أعضاء بارزين آخرين، فضلًا عن مشاركة ممثلين من مجلس الشيوخ الروسي.
وبحسب بيان الدائرة الصحفية لمجلس الدوما، سيناقش الوفدان تطوير التعاون في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والأمن والسياحة والثقافة والتعليم والعلوم، إضافة إلى آليات جديدة لتعزيز التنسيق البرلماني بما يخدم مصالح البلدين.