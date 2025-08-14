https://sarabic.ae/20250814/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-يشكر-جمهورية-كوريا-الديمقراطية-الشعبية-على-المساعدة-في-تحرير-مقاطعة-كورسك-1103707387.html
رئيس مجلس الدوما الروسي يشكر جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على المساعدة في تحرير مقاطعة كورسك
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن روسيا لن تنسى أبدًا أن عسكريي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين ضحّوا بأرواحهم... 14.08.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0b/13/1050753934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdefc4fd9583245c87018668e4b3eac.jpg
وقال فولودين، خلال اجتماع مع رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي ريونغ هاي في بيونغ يانغ: "لقد هبّ عسكرييكم للنجدة وضحّوا بأرواحهم من أجل تحرير مقاطعة كورسك؛ هذا عمل جليل. لن ننسى ذلك أبدا".وبدوره، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، اتصالا هاتفيا مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، ناقشا خلاله العلاقات الثائية بين البلدين، ومعلومات تتعلق بالمحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون".وأضاف البيان: "أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جميع المجالات، بما يتماشى مع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المبرمة في 19 يونيو (حزيران) 2024 في بيونغ يانغ".وتابع البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن تقديره العميق للدعم الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلال تحرير مقاطعة كورسك من قوات نظام كييف الغازية، وللشجاعة والبطولة والتفاني الذي أظهره جنود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".ويجري رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، زيارة إلى بيونغ يانغ، يومي 14و15 أغسطس/ آب الجاري، على رأس وفد روسي رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لتحرير كوريا الديمقراطية الشعبية.
كوريا الشمالية
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي (النواب)، فياتشيسلاف فولودين، اليوم الخميس، أن روسيا لن تنسى أبدًا أن عسكريي جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذين ضحّوا بأرواحهم من أجل تحرير مقاطعة كورسك.
اجتماع مع رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تشوي ريونغ هاي في بيونغ يانغ: "لقد هبّ عسكرييكم للنجدة وضحّوا بأرواحهم من أجل تحرير مقاطعة كورسك؛ هذا عمل جليل. لن ننسى ذلك أبدا".
الشعبية، كيم جونغ أون، ناقشا خلاله العلاقات الثائية بين البلدين، ومعلومات تتعلق بالمحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون".
وتابع البيان: "هنأ الرئيس الروسي، نظيره الكوري بحرارة بمناسبة اليوم الوطني المقبل، الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، الذي يحتفل به في 15 أغسطس/آب. وأكد كيم جونغ أون أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعتبر هذا العيد عيدا مشتركا، وتتذكر دور الجيش الأحمر في الحرب ضد الغزاة".
وأضاف البيان: "أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جميع المجالات، بما يتماشى مع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المبرمة في 19 يونيو (حزيران) 2024 في بيونغ يانغ".
وتابع البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن تقديره العميق للدعم الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلال تحرير مقاطعة كورسك من قوات نظام كييف الغازية، وللشجاعة والبطولة والتفاني الذي أظهره جنود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".
وأضاف: "تبادل الرئيس الروسي معلومات مع كيم جونغ أون في سياق المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
فولودين، زيارة إلى بيونغ يانغ، يومي 14و15 أغسطس/ آب الجاري، على رأس وفد روسي رفيع المستوى للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 لتحرير كوريا الديمقراطية الشعبية.