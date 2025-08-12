عربي
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع كيم جونغ أون
الكرملين: بوتين يجري محادثة هاتفية مع كيم جونغ أون
أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، ناقشا خلاله العلاقات الثائية بين البلدين، ومعلومات تتعلق بالمحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وجاء في بيان الكرملين: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثة هاتفية مع رئيس كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون".

وتابع البيان: "هنأ الرئيس الروسي، نظيره الكوري بحرارة بمناسبة اليوم الوطني المقبل، الذكرى الثمانين لتحرير كوريا من الاستعمار الياباني، الذي يحتفل به في 15 أغسطس. وأكد كيم جونغ أون أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تعتبر هذا العيد عيدا مشتركا، وتتذكر دور الجيش الأحمر في الحرب ضد الغزاة".

وأضاف البيان: "أكد الجانبان التزامهما بمواصلة تطوير علاقات الصداقة وحسن الجوار والتعاون في جميع المجالات، بما يتماشى مع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المبرمة في 19 يونيو (حزيران) 2024 في بيونغ يانغ".
فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة العشرين في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لقاء يغير ملامح العالم... أهم المعلومات عن قمة بوتين وترامب
15:40 GMT
وتابع البيان: "أعرب فلاديمير بوتين عن تقديره العميق للدعم الذي قدمته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية خلال تحرير مقاطعة كورسك من قوات نظام كييف الغازية، وللشجاعة والبطولة والتفاني الذي أظهره جنود جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

وأضاف: "تبادل الرئيس الروسي معلومات مع كيم جونغ أون في سياق المحادثات المقبلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وختم البيان: "اتفق فلاديمير بوتين، وكيم جونغ أون على مواصلة الاتصالات الشخصية".
وتعززت العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ، في السنوات الأخيرة، حيث انطلقت الشهر الماضي أول رحلة مباشرة بين العاصمتين.
رئيس مجلس الدوما الروسي يزور بيونغ يانغ منتصف الشهر الجاري
أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ.. روسيا تدرس استئناف الملاحة البحرية بين البلدين
