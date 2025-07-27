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أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ.. روسيا تدرس استئناف الملاحة البحرية بين البلدين
أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ.. روسيا تدرس استئناف الملاحة البحرية بين البلدين
سبوتنيك عربي
كشف وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، اليوم الأحد، أن مسألة استئناف حركة الملاحة البحرية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قيد النظر. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T15:17+0000
2025-07-27T15:17+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال كوزلوف ردًا على سؤال من الصحفيين حول استئناف الخدمات البحرية والتنقل بالعبارات البحرية بين موسكو وبيونغ يانغ، إن روسيا تدرس "أي شكل من أشكال التواصل بين بلدينا، بما في ذلك تلك التي ذكرتها".وستنطلق اليوم أول رحلة مباشرة من موسكو إلى العاصمة بيونغ يانغ في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا ستعمل على حل قضايا بناء مداخل السيارات على الحدود الدولية مع كازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية.وأضاف: "بالطبع، سيتم العمل على حل مشاكل بناء طرق النقل البري على الحدود مع كازاخستان ومنغوليا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وهذا سيزيد بشكل كبير من قدراتنا في مجال النقل".
https://sarabic.ae/20250716/بوتين-روسيا-ستعمل-على-بناء-طرق-برية-على-الحدود-مع-كازاخستان-والصين-وكوريا-الديمقراطية-1102736767.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار روسيا اليوم

أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ.. روسيا تدرس استئناف الملاحة البحرية بين البلدين

15:17 GMT 27.07.2025
© Photo / CCOطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / CCO
تابعنا عبر
كشف وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، اليوم الأحد، أن مسألة استئناف حركة الملاحة البحرية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قيد النظر.
وقال كوزلوف ردًا على سؤال من الصحفيين حول استئناف الخدمات البحرية والتنقل بالعبارات البحرية بين موسكو وبيونغ يانغ، إن روسيا تدرس "أي شكل من أشكال التواصل بين بلدينا، بما في ذلك تلك التي ذكرتها".

ونوه الوزير الروسي إلى أن روسيا تدرس أيضًا إمكانية إطلاق رحلات جوية مباشرة في المستقبل القريب من روسيا إلى منتجع وونسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
بوتين: روسيا ستعمل على بناء طرق برية على الحدود مع كازاخستان والصين وكوريا الديمقراطية
16 يوليو, 17:29 GMT

وأشار كوزلوف إلى أن عدد الرحلات الجوية الإضافية من موسكو إلى بيونغ يانغ سيجري تحديدها بناء على نتائج حركة الملاحة الجوية، لكن في الوقت الحالي سيتم تنفيذ رحلة واحدة شهريًا.

وستنطلق اليوم أول رحلة مباشرة من موسكو إلى العاصمة بيونغ يانغ في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا ستعمل على حل قضايا بناء مداخل السيارات على الحدود الدولية مع كازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية.

وقال بوتين خلال حفل افتتاح مقطع الطريق الدولي "إم-12"، عبر الفيديو: "نعتزم بنشاط مواصلة تطوير طريق "فوستوك" (الشرق) السريع. ومن المخطط تمديده إلى تيومين وربطه بشبكة الطرق الرئيسية المحدثة في سيبيريا والشرق الأقصى. وهذا ما قصدته، وهو أن إطلاق هذا الجزء ليس كل شيء".

وأضاف: "بالطبع، سيتم العمل على حل مشاكل بناء طرق النقل البري على الحدود مع كازاخستان ومنغوليا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وهذا سيزيد بشكل كبير من قدراتنا في مجال النقل".
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