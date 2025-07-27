https://sarabic.ae/20250727/أول-رحلة-جوية-من-موسكو-إلى-بيونغ-يانغ-روسيا-تدرس-استئناف-الملاحة-البحرية-بين-البلدين-1103089412.html

أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ.. روسيا تدرس استئناف الملاحة البحرية بين البلدين

أول رحلة جوية من موسكو إلى بيونغ يانغ.. روسيا تدرس استئناف الملاحة البحرية بين البلدين

سبوتنيك عربي

كشف وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، اليوم الأحد، أن مسألة استئناف حركة الملاحة البحرية بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قيد النظر. 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T15:17+0000

2025-07-27T15:17+0000

2025-07-27T15:17+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وقال كوزلوف ردًا على سؤال من الصحفيين حول استئناف الخدمات البحرية والتنقل بالعبارات البحرية بين موسكو وبيونغ يانغ، إن روسيا تدرس "أي شكل من أشكال التواصل بين بلدينا، بما في ذلك تلك التي ذكرتها".وستنطلق اليوم أول رحلة مباشرة من موسكو إلى العاصمة بيونغ يانغ في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا ستعمل على حل قضايا بناء مداخل السيارات على الحدود الدولية مع كازاخستان ومنغوليا والصين وكوريا الديمقراطية الشعبية.وأضاف: "بالطبع، سيتم العمل على حل مشاكل بناء طرق النقل البري على الحدود مع كازاخستان ومنغوليا والصين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. وهذا سيزيد بشكل كبير من قدراتنا في مجال النقل".

https://sarabic.ae/20250716/بوتين-روسيا-ستعمل-على-بناء-طرق-برية-على-الحدود-مع-كازاخستان-والصين-وكوريا-الديمقراطية-1102736767.html

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