الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر معرقلى العملية السياسية فى ليبيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:52 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:03 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
16:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف في تعليق على قناة "يوناشيف لايف" على "تلغرام": "لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت، الذي كرره رئيسنا مرارًا وتكرارًا". مشيرا إلى أن العقوبات الغربية أثبتت عدم جدواها مطلقًا في الضغط على روسيا.وأكد بيسكوف أن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا لم يحدث أي تأثير، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".وأكد بيسكوف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام الأمريكية، وموسكو ترحّب بها. وأوضح: وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد مرارًا وتكرارًا أنه من الأفضل لروسيا تحقيق أهدافها وضمان أمنها بالطرق السياسية والدبلوماسية.وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائمًا بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مرارًا وتكرارًا، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف: "لكن في الوقت الذي يستحيل فيه ذلك بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".وقال: "في الواقع، العقوبات هي أجندة يدعمها بجد نظام كييف والدول الأوروبية، أولا وقبل كل شيء، بالطبع. وبالطبع، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب واشنطن إلى فلكهم وفرض هذه العقوبات".وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، برزت آراءٌ أكثر من مرة تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره. ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلةإعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا
https://sarabic.ae/20250905/العقوبات-لا-تؤثر-على-روسيا-خبير-الصين-تستفيد-من-طريق-الشمال-الروسي-1104530877.html
https://sarabic.ae/20250817/روبيو-يشكك-في-أن-تشديد-العقوبات-على-روسيا-سيساهم-في-تحقيق-السلام-1103863238.html
https://sarabic.ae/20250813/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يناقش-الخفض-التدريجي-للعقوبات-على-روسيا-في-حال-التوصل-لاتفاق-حول-أوكرانيا---1103696196.html
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت.
وقال بيسكوف في تعليق على قناة "يوناشيف لايف" على "تلغرام": "لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت، الذي كرره رئيسنا مرارًا وتكرارًا". مشيرا إلى أن العقوبات الغربية أثبتت عدم جدواها مطلقًا في الضغط على روسيا.
وأكد بيسكوف أن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا لم يحدث أي تأثير، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يأخذ في الاعتبار تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن العقوبات ضد روسيا، وقال: "يدلي ممثلون مختلفون من واشنطن بتصريحات مماثلة (بشأن العقوبات ضد روسيا)، ونحن نأخذها في الاعتبار، ونولي كل تصريح منها اهتمامًا".
الطريق الأوروبي E105/ الطريق الروسي M18 كولا في المنطقة القريبة من بوليارني زوري. منظر من الشمال الشرقي إلى جبال خبيني، مورمانسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
العقوبات لا تؤثر على روسيا... خبير: الصين تستفيد من طريق الشمال الروسي
5 سبتمبر, 10:36 GMT
وأكد بيسكوف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام الأمريكية، وموسكو ترحّب بها. وأوضح:
"نعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب شخصيًا. نرحب بهذه الجهود ونأمل أن تستمر في تطبيقها بشكل بناء".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد مرارًا وتكرارًا أنه من الأفضل لروسيا تحقيق أهدافها وضمان أمنها بالطرق السياسية والدبلوماسية.
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2025
روبيو يشكك في أن تشديد العقوبات ضد روسيا سيسهم في تحقيق السلام
17 أغسطس, 22:27 GMT
وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائمًا بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مرارًا وتكرارًا، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف: "لكن في الوقت الذي يستحيل فيه ذلك بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".
ونوّه بيسكوف إلى أن نظام كييف وأوروبا يبذلان قصارى جهدهما لتقديم مقترحات عقوبات إلى الولايات المتحدة.
وقال: "في الواقع، العقوبات هي أجندة يدعمها بجد نظام كييف والدول الأوروبية، أولا وقبل كل شيء، بالطبع. وبالطبع، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب واشنطن إلى فلكهم وفرض هذه العقوبات".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش الخفض التدريجي للعقوبات على روسيا في حال التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
13 أغسطس, 14:47 GMT
وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي الدول الغربية نفسها، برزت آراءٌ أكثر من مرة تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.
