https://sarabic.ae/20250908/الكرملين-لن-تتمكن-أي-عقوبات-من-إجبار-روسيا-على-تغيير-موقفها-الثابت--1104614197.html

الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت

الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت. 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T08:50+0000

2025-09-08T08:50+0000

2025-09-08T09:25+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الكرملين

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الاتحاد الأوروبي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/03/02/1059370748_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6282d598e6f5680c476fbbcec701334.jpg

وقال بيسكوف في تعليق على قناة "يوناشيف لايف" على "تلغرام": "لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت، الذي كرره رئيسنا مرارًا وتكرارًا". مشيرا إلى أن العقوبات الغربية أثبتت عدم جدواها مطلقًا في الضغط على روسيا.وأكد بيسكوف أن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا لم يحدث أي تأثير، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".وأكد بيسكوف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام الأمريكية، وموسكو ترحّب بها. وأوضح: وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد مرارًا وتكرارًا أنه من الأفضل لروسيا تحقيق أهدافها وضمان أمنها بالطرق السياسية والدبلوماسية.وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائمًا بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مرارًا وتكرارًا، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف: "لكن في الوقت الذي يستحيل فيه ذلك بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".وقال: "في الواقع، العقوبات هي أجندة يدعمها بجد نظام كييف والدول الأوروبية، أولا وقبل كل شيء، بالطبع. وبالطبع، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب واشنطن إلى فلكهم وفرض هذه العقوبات".وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، برزت آراءٌ أكثر من مرة تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره. ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلةإعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا

https://sarabic.ae/20250905/العقوبات-لا-تؤثر-على-روسيا-خبير-الصين-تستفيد-من-طريق-الشمال-الروسي-1104530877.html

https://sarabic.ae/20250817/روبيو-يشكك-في-أن-تشديد-العقوبات-على-روسيا-سيساهم-في-تحقيق-السلام-1103863238.html

https://sarabic.ae/20250813/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يناقش-الخفض-التدريجي-للعقوبات-على-روسيا-في-حال-التوصل-لاتفاق-حول-أوكرانيا---1103696196.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار