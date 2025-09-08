https://sarabic.ae/20250908/الكرملين-لن-تتمكن-أي-عقوبات-من-إجبار-روسيا-على-تغيير-موقفها-الثابت--1104614197.html
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
الكرملين: لن تتمكن أي عقوبات من إجبار روسيا على تغيير موقفها الثابت
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت.
وقال بيسكوف في تعليق على قناة "يوناشيف لايف" على "تلغرام": "لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت، الذي كرره رئيسنا مرارًا وتكرارًا". مشيرا إلى أن العقوبات الغربية أثبتت عدم جدواها مطلقًا في الضغط على روسيا.وأكد بيسكوف أن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا لم يحدث أي تأثير، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".وأكد بيسكوف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام الأمريكية، وموسكو ترحّب بها. وأوضح: وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد مرارًا وتكرارًا أنه من الأفضل لروسيا تحقيق أهدافها وضمان أمنها بالطرق السياسية والدبلوماسية.وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائمًا بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مرارًا وتكرارًا، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف: "لكن في الوقت الذي يستحيل فيه ذلك بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".وقال: "في الواقع، العقوبات هي أجندة يدعمها بجد نظام كييف والدول الأوروبية، أولا وقبل كل شيء، بالطبع. وبالطبع، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب واشنطن إلى فلكهم وفرض هذه العقوبات".وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، برزت آراءٌ أكثر من مرة تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره. ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلةإعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا
08:50 GMT 08.09.2025 (تم التحديث: 09:25 GMT 08.09.2025)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأنه لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت.
وقال بيسكوف في تعليق على قناة "يوناشيف لايف" على "تلغرام": "لا يمكن لأي عقوبات أن تجبر روسيا على تغيير موقفها الثابت، الذي كرره رئيسنا مرارًا وتكرارًا". مشيرا إلى أن العقوبات الغربية أثبتت عدم جدواها مطلقًا في الضغط على روسيا.
وأكد بيسكوف أن العدد غير المسبوق من العقوبات المفروضة على روسيا لم يحدث أي تأثير، وتابع: "بشكل عام، يمكن القول إن هذا العدد غير المسبوق من العقوبات التي فرضت على بلدنا خلال السنوات الأربع الماضية، أو ربما الأربع سنوات الماضية، لم تحدث أي تأثير".
وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين يأخذ في الاعتبار تصريحات عدد من المسؤولين الأمريكيين بشأن العقوبات ضد روسيا، وقال: "يدلي ممثلون مختلفون من واشنطن بتصريحات مماثلة (بشأن العقوبات ضد روسيا)، ونحن نأخذها في الاعتبار، ونولي كل تصريح منها اهتمامًا".
وأكد بيسكوف أن روسيا تعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام الأمريكية، وموسكو ترحّب بها. وأوضح:
"نعتزم مواصلة العمل تماشيًا مع جهود حفظ السلام التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب شخصيًا. نرحب بهذه الجهود ونأمل أن تستمر في تطبيقها بشكل بناء".
دميتري بيسكوف
المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)
وأكد بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
أكد مرارًا وتكرارًا أنه من الأفضل لروسيا تحقيق أهدافها وضمان أمنها بالطرق السياسية والدبلوماسية.
وأضاف: "لقد التزمت روسيا دائمًا بوجهة النظر التي عبّر عنها رئيس دولتنا مرارًا وتكرارًا، وهي أنه من الأفضل لنا تحقيق أهدافنا وضمان أمننا بالطرق السياسية والدبلوماسية". وأضاف بيسكوف: "لكن في الوقت الذي يستحيل فيه ذلك بسبب غياب المعاملة بالمثل من جانب الدول الأوروبية ومن جانب نظام كييف، فإننا نواصل العملية العسكرية الخاصة".
ونوّه بيسكوف إلى أن نظام كييف وأوروبا يبذلان قصارى جهدهما لتقديم مقترحات عقوبات إلى الولايات المتحدة.
وقال: "في الواقع، العقوبات هي أجندة يدعمها بجد نظام كييف والدول الأوروبية، أولا وقبل كل شيء، بالطبع. وبالطبع، يفعلون كل ما في وسعهم لجذب واشنطن إلى فلكهم وفرض هذه العقوبات".
وأكدت روسيا مرارًا وتكرارًا أنها ستواجه ضغوط العقوبات
التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي لا تزال تتزايد. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات المفروضة على روسيا.
وفي الدول الغربية نفسها، برزت آراءٌ أكثر من مرة تفيد بأن العقوبات ضد روسيا غير فعّالة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرّح سابقًا، بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية غربية طويلة الأمد، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.