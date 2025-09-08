ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
08:31 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:03 GMT
7 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
12:15 GMT
45 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
أوامر إسرائيلية جديدة لإخلاء غزة، واتصالات مصرية أمريكية، محاكمة شعبية لمساءلة الحكومة البريطانية عن دورها بحرب الإبادة على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة
ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط لإجراء محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال فترة وجيزة. 08.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-08T01:08+0000
2025-09-08T01:08+0000
ترامب
لقاء ترامب وبوتين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103839661_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_cf30b1c9563bf22d044929c65c795b6f.jpg
وقال ترامب للصحافيين ردا على سؤال حول إمكانية اتصاله بالرئيس الروسي: "قريبا جدا".وأضاف أنه سيحدث مع بوتين "في غضون الأيام القليلة المقبلة".ويذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأميركية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما، في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأميركية.وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو.، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
الولايات المتحدة الأمريكية
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يخطط لإجراء محادثة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال فترة وجيزة.
وقال ترامب للصحافيين ردا على سؤال حول إمكانية اتصاله بالرئيس الروسي: "قريبا جدا".
وأضاف أنه سيحدث مع بوتين "في غضون الأيام القليلة المقبلة".
ويذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأميركية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2025
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة
أمس, 02:00 GMT
وضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما، في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأميركية.
وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو.، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
