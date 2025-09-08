https://sarabic.ae/20250908/ترامب-يعلن-عزمه-التحدث-مع-بوتين-خلال-الأيام-المقبلة-1104606006.html
ترامب يعلن عزمه التحدث مع بوتين خلال الأيام المقبلة
وقال ترامب للصحافيين ردا على سؤال حول إمكانية اتصاله بالرئيس الروسي: "قريبا جدا".وأضاف أنه سيحدث مع بوتين "في غضون الأيام القليلة المقبلة".ويذكر أن بوتين التقى، في 15 أغسطس/ آب الماضي، ترامب، في مدينة أنكوريغ بولاية ألاسكا الأميركية، وبحث الزعيمان خلال المحادثات التي استمرت لمدة ثلاث ساعات تقريبًا عدداً من المسائل ذات الاهتمام المشترك.وضعت القمة الأساس لمزيد من المفاوضات بين البلدين وأظهرت وجود رغبة لكلاهما بالمضي قدما، في مسار تنظيم وتطوير مجالات أخرى من العلاقات الروسية الأميركية.وتناولت قمة ألاسكا ملفات العلاقة الدبلوماسية وإعادة التطبيع بين البلدين، الدفاع والأمن الدولي والتعاون الاقتصادي ومصير العقوبات الأميركية المفروضة على موسكو.، بالإضافة إلى الملف الأوكراني.
