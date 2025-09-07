https://sarabic.ae/20250907/رئيس-صندوق-الاستثمار-الروسي-المباشر-بوتين-وترامب-سيمنعان-اندلاع-حرب-عالمية-ثالثة-1104583655.html
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير... 07.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-07T02:00+0000
2025-09-07T02:00+0000
2025-09-07T02:35+0000
كيريل دميترييف
روسيا
ترامب
فلاديمير بوتين
حرب عالمية ثالثة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_a6b4bef021ff75b947de60f2d462c4a1.jpg
موسكو –سبوتنيك. وكتب دميترييف في منشور عبر صفحته على منصة "إكس" يوم أمس السبت: "ستالين وروزفلت وتشرشل فازوا بالحرب العالمية الثانية.. بوتين وترامب سيمنعان الحرب العالمية الثالثة".كما أضاف دميترييف صورتين إلى منشوره، الأولى بالأبيض والأسود، تظهر الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، كما يتضمن المنشور صورة ملونة لبوتين وترامب.ويتضمن المنشور أيضا أيقونات تمثل العلمين الروسي والأمريكي، بالإضافة إلى حمامة السلام.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_eedc611e49df0b4f784d8732427de4f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كيريل دميترييف, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين, حرب عالمية ثالثة
كيريل دميترييف, روسيا, ترامب, فلاديمير بوتين, حرب عالمية ثالثة
رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر: بوتين وترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة
02:00 GMT 07.09.2025 (تم التحديث: 02:35 GMT 07.09.2025)
صرح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيمنعان اندلاع حرب عالمية ثالثة.
موسكو –سبوتنيك. وكتب دميترييف في منشور عبر صفحته على منصة "إكس" يوم أمس السبت: "ستالين وروزفلت وتشرشل فازوا بالحرب العالمية الثانية.. بوتين وترامب سيمنعان الحرب العالمية الثالثة
".
كما أضاف دميترييف صورتين إلى منشوره، الأولى بالأبيض والأسود، تظهر الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين، والرئيس الأمريكي الثاني والثلاثين فرانكلين روزفلت، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل، كما يتضمن المنشور صورة ملونة لبوتين وترامب.
ويتضمن المنشور أيضا أيقونات تمثل العلمين الروسي والأمريكي، بالإضافة إلى حمامة السلام.