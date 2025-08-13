عربي
إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش الخفض التدريجي للعقوبات على روسيا في حال التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
14:47 GMT 13.08.2025
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مقربة من رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أن السياسيين الأوروبيين يدرسون إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا تدريجياً في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.
وجاء في تقرير نشرته وسائل إعلام غربية: "يدرس حلفاء أوكرانيا إمكانية تخفيف العقوبات تدريجياً في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل".
بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر في الحكومة الإيطالية أنه خلال المحادثات عن بعد، التي ستجرى اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، وممثلين عن القيادة الأوكرانية فإنهم "سيحثون ترامب على إشراك أوروبا في محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضح دبلوماسي إيطالي أنه "يطلب من الدول الأوروبية زيادة إنفاقها العسكري، لذا يجب أن نشارك في اتخاذ هذه القرارات"، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الغربية.

مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
الكرملين: روسيا اكتسبت مناعة ضد العقوبات والاقتصاد يعمل في ظل عدد هائل من القيود
30 يوليو, 10:57 GMT
وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد.
وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا قد اكتسبت حصانة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.
بوتين: التضخم في روسيا يشهد انخفاضا
الرئيس الصربي: بلغراد لن تفرض عقوبات ولن تغير سياستها تجاه روسيا
