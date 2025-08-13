https://sarabic.ae/20250813/إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يناقش-الخفض-التدريجي-للعقوبات-على-روسيا-في-حال-التوصل-لاتفاق-حول-أوكرانيا---1103696196.html

إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش الخفض التدريجي للعقوبات على روسيا في حال التوصل لاتفاق حول أوكرانيا

إعلام: الاتحاد الأوروبي يناقش الخفض التدريجي للعقوبات على روسيا في حال التوصل لاتفاق حول أوكرانيا

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مقربة من رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي أن السياسيين الأوروبيين يدرسون إمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على... 13.08.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في تقرير نشرته وسائل إعلام غربية: "يدرس حلفاء أوكرانيا إمكانية تخفيف العقوبات تدريجياً في حال التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل".بالإضافة إلى ذلك، أفادت مصادر في الحكومة الإيطالية أنه خلال المحادثات عن بعد، التي ستجرى اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته، وممثلين عن القيادة الأوكرانية فإنهم "سيحثون ترامب على إشراك أوروبا في محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأكدت موسكو مراراً وتكراراً أنها ستواجه ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها عليها منذ عدة سنوات، والتي تستمر في التزايد.وفي وقت سابق، صرّح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا قد اكتسبت حصانة ضد العقوبات، والاقتصاد يعمل منذ فترة طويلة في ظل عدد هائل من القيود.بوتين: التضخم في روسيا يشهد انخفاضاالرئيس الصربي: بلغراد لن تفرض عقوبات ولن تغير سياستها تجاه روسيا

