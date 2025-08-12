https://sarabic.ae/20250812/بوتين-التضخم-في-روسيا-يتراجع-وقد-يصل-إلى-6-بحلول-نهاية-العام-1103652141.html
بوتين: التضخم في روسيا يتراجع وقد يصل إلى 6% بحلول نهاية العام
بوتين: التضخم في روسيا يتراجع وقد يصل إلى 6% بحلول نهاية العام
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في روسيا يتراجع وقد يصل إلى 6% بحلول نهاية العام. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T14:22+0000
2025-08-12T14:22+0000
2025-08-12T14:28+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103652470_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_f86ae4a52b8bc54f0790714c8236543e.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "إن إعداد الميزانية، كما هو الحال دائما، عمل ضخم ومنهجي ومعقد، بل ويتطلب جهدا كبيرا. إنه من الناحية المهنية، ذو طابع اقتصادي ومالي بحت، ولكنه بالتأكيد ذو طابع سياسي أيضا، إذ يجب تنسيق جميع المواقف مع البرلمان، ومع الكتل القيادية".وتابع بوتين: "فيما يتعلق بالميزانية الفيدرالية، فإن الوضع هنا مستقر".وأكد بوتين أن معدل التضخم السنوي في روسيا تباطأ إلى 8.8% بنهاية يوليو/تموز، وقال: "خفض التضخم إنجاز مهم. فإذا كان قد بلغ 10.3% سنويا بنهاية مارس/آذار، فقد وصل بالفعل إلى 9.4% بنهاية يونيو/حزيران، و8.8% بنهاية يوليو".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103652470_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_acf0173581e627cc86a8144f8386516d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بوتين: التضخم في روسيا يتراجع وقد يصل إلى 6% بحلول نهاية العام
14:22 GMT 12.08.2025 (تم التحديث: 14:28 GMT 12.08.2025)
يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في روسيا يتراجع وقد يصل إلى 6% بحلول نهاية العام.
وقال بوتين خلال اجتماع حول القضايا الاقتصادية: "إن إعداد الميزانية، كما هو الحال دائما، عمل ضخم ومنهجي ومعقد، بل ويتطلب جهدا كبيرا. إنه من الناحية المهنية، ذو طابع اقتصادي ومالي بحت، ولكنه بالتأكيد ذو طابع سياسي أيضا، إذ يجب تنسيق جميع المواقف مع البرلمان، ومع الكتل القيادية".
وتابع بوتين: "فيما يتعلق بالميزانية الفيدرالية، فإن الوضع هنا مستقر".
وأكد بوتين أن معدل التضخم السنوي في روسيا تباطأ إلى 8.8% بنهاية يوليو/تموز، وقال: "خفض التضخم إنجاز مهم. فإذا كان قد بلغ 10.3% سنويا بنهاية مارس/آذار، فقد وصل بالفعل إلى 9.4% بنهاية يونيو/حزيران، و8.8% بنهاية يوليو".