https://sarabic.ae/20250804/ترامب-موسكو-بارعة-في-تجنب-العقوبات-1103341633.html

ترامب: موسكو بارعة في تجنب العقوبات

ترامب: موسكو بارعة في تجنب العقوبات

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، "إذا لم يتم التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا، ضمن الإطار الزمني الذي أعلنه سابقًا"،... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T05:13+0000

2025-08-04T05:13+0000

2025-08-04T05:13+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

روسيا

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وقال ترامب للصحفيين: "ستكون هناك عقوبات، لكن يبدو أنهم يجيدون تجنبها. كما تعلمون، إنهم أذكياء، ويجيدون تجنبها، لذا سنرى ما سيحدث".وفي الـ29 من يوليو/ تموز الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي أن أمامه "10 أيام للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وتبدأ هذه الفترة من اليوم"، وأضاف أنه في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات من روسيا، لكنه غير متأكد ما إذا كان ذلك سيؤثر على روسيا.وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن الاقتصاد الروسي يعمل منذ فترة طويلة في ظل قيود هائلة. وأشار إلى أن الكرملين سجل تصريحات جديدة لترامب بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا، والقيود المحتملة.ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة الماضي، أمرًا تنفيذيًا يفرض رسومًا جمركية على 69 شريكًا تجاريًا أمريكيًا، وسيدخل حيز التنفيذ في 7 أغسطس. وستتراوح نسب الرسوم بين 10% و41%، حسب كل دولة.ترامب: ويتكوف قد يزور روسيا الأربعاء أو الخميسترامب حول إمكانية إجراء محادثة مع بوتين: سيكون لدينا بعض الاجتماعات وسنرى ما سيحدث لاحقا

https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يهدد-روسيا-بعقوبات-ويعترف-أن-بوتين-يعرف-كيف-يتجاوزها-1103288442.html

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