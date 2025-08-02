https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يهدد-روسيا-بعقوبات-ويعترف-أن-بوتين-يعرف-كيف-يتجاوزها-1103288442.html

ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها

ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم اعترافه بأن الرئيس الروسي فلاديمير... 02.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-02T02:18+0000

2025-08-02T02:18+0000

2025-08-02T02:52+0000

ترامب

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية: "[إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا]، فسنفرض عقوبات، وهو [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] بارع جداً في التعامل مع العقوبات. إنه يعرف كيف يتجنبها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أن "العد التنازلي لمهلة الأيام العشرة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدأ اليوم".وأضاف:وأشار ترامب إلى أنه "في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات، لكنه غير متأكد مما إذا كان هذا سيؤثر على روسيا".وأمس الجمعة، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب.ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.وأشار لافروف إلى أن:وأضاف أن التقدم يعزى في المقام الأول إلى أن الزملاء الأمريكيين، على عكس الأوروبيين الذين يركزون على معاداة روسيا بشكل عدواني، يدركون الحقائق الراهنة ويسعون جاهدين لمراعاة الأسباب الجذرية للأزمة.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة قد تقيم بموضوعية إجراءات كييف الرامية إلى إبادة كل ما هو روسي، وستكون هذه خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تسوية الوضع في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أخيرا وتبادل الأسرى.وقال بوتين للصحفيين: "أقيم (المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول) بأنها إيجابية بشكل عام. كيف يمكن للمرء ألا يقيم بإيجابية عودة مئات الأشخاص إلى وطنهم؟ هذا أمر إيجابي. ولأسباب إنسانية، كما تعلمون، سلمنا آلاف جثث العسكريين الأوكرانيين القتلى، وفي المقابل استقبلنا العشرات من رجالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. أليس هذا إيجابيا؟ بالطبع، إنها لحظة إيجابية".

https://sarabic.ae/20250802/ترامب-حول-إمكانية-إجراء-محادثة-مع-بوتين-سيكون-لدينا-بعض-الاجتماعات-وسنرى-ما-سيحدث-لاحقا-1103287909.html

https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يقيم-إيجابيا-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1103271075.html

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ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية