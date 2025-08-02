https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يهدد-روسيا-بعقوبات-ويعترف-أن-بوتين-يعرف-كيف-يتجاوزها-1103288442.html
ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها
ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم اعترافه بأن الرئيس الروسي فلاديمير... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T02:18+0000
2025-08-02T02:18+0000
2025-08-02T02:52+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb03b04a0bba60b4da0346d939a13bd.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية: "[إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا]، فسنفرض عقوبات، وهو [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] بارع جداً في التعامل مع العقوبات. إنه يعرف كيف يتجنبها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أن "العد التنازلي لمهلة الأيام العشرة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدأ اليوم".وأضاف:وأشار ترامب إلى أنه "في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات، لكنه غير متأكد مما إذا كان هذا سيؤثر على روسيا".وأمس الجمعة، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب.ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.وأشار لافروف إلى أن:وأضاف أن التقدم يعزى في المقام الأول إلى أن الزملاء الأمريكيين، على عكس الأوروبيين الذين يركزون على معاداة روسيا بشكل عدواني، يدركون الحقائق الراهنة ويسعون جاهدين لمراعاة الأسباب الجذرية للأزمة.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة قد تقيم بموضوعية إجراءات كييف الرامية إلى إبادة كل ما هو روسي، وستكون هذه خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تسوية الوضع في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أخيرا وتبادل الأسرى.وقال بوتين للصحفيين: "أقيم (المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول) بأنها إيجابية بشكل عام. كيف يمكن للمرء ألا يقيم بإيجابية عودة مئات الأشخاص إلى وطنهم؟ هذا أمر إيجابي. ولأسباب إنسانية، كما تعلمون، سلمنا آلاف جثث العسكريين الأوكرانيين القتلى، وفي المقابل استقبلنا العشرات من رجالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. أليس هذا إيجابيا؟ بالطبع، إنها لحظة إيجابية".
https://sarabic.ae/20250802/ترامب-حول-إمكانية-إجراء-محادثة-مع-بوتين-سيكون-لدينا-بعض-الاجتماعات-وسنرى-ما-سيحدث-لاحقا-1103287909.html
https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يقيم-إيجابيا-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1103271075.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba433de72cfef6760510054b59ff5934.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها
02:18 GMT 02.08.2025 (تم التحديث: 02:52 GMT 02.08.2025)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم اعترافه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف جيداً كيف يتجاوزها.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية: "[إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا]، فسنفرض عقوبات، وهو [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] بارع جداً في التعامل مع العقوبات. إنه يعرف كيف يتجنبها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أن "العد التنازلي لمهلة الأيام العشرة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدأ اليوم".
"الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال 10 أيام، وإلا فإنها ستفرض رسوماً جمركية على الواردات، والعد التنازلي لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدأ اليوم".
وأشار ترامب إلى أنه "في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات، لكنه غير متأكد مما إذا كان هذا سيؤثر على روسيا".
وأمس الجمعة، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب.
ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.
"استئناف الإدارة الأمريكية الحالية للحوار المباشر يتوافق تماما مع الممارسات الدبلوماسية المعتادة، والتي كان التخلي عنها في عهد جو بايدن مخالفا للمنطق السليم. إن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيدٌ للغاية ويثمر نتائج. وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترامب، وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف محادثات إسطنبول".
وأضاف أن التقدم يعزى في المقام الأول إلى أن الزملاء الأمريكيين، على عكس الأوروبيين الذين يركزون على معاداة روسيا بشكل عدواني، يدركون الحقائق الراهنة ويسعون جاهدين لمراعاة الأسباب الجذرية للأزمة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة قد تقيم بموضوعية إجراءات كييف الرامية إلى إبادة كل ما هو روسي، وستكون هذه خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تسوية الوضع في أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أخيرا وتبادل الأسرى.
وقال بوتين للصحفيين: "أقيم (المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول) بأنها إيجابية بشكل عام. كيف يمكن للمرء ألا يقيم بإيجابية عودة مئات الأشخاص إلى وطنهم؟ هذا أمر إيجابي. ولأسباب إنسانية، كما تعلمون، سلمنا آلاف جثث العسكريين الأوكرانيين القتلى، وفي المقابل استقبلنا العشرات من رجالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. أليس هذا إيجابيا؟ بالطبع، إنها لحظة إيجابية".