ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:20 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
انطلاق قمة الأمم المتحدة للغذاء في إثيوبيا.. والجوع في غزة والسودان يتصدران النقاشات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:54 GMT
6 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
12:03 GMT
55 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
دور مصر المحوري في غزة والمنطقة مع زيادة المطالب بدخول المساعدات عبر معبر رفح
16:03 GMT
57 د
حصاد الأسبوع
خبراء يشددون على ضرورة التعاون بين موسكو ودمشق
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
"بريكس".. هل نشهد ميلاد نظام قضائي دولي جديد؟
09:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
زيارة ويتكوف لتل أبيب من أجل صفقة أم لتحسين صورة إسرائيل
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
11:03 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:36 GMT
23 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الخلاف الكردي مع الإدارة السورية الجديدة يعود الى السطح من جديد مع أحداث السويداء
16:03 GMT
55 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، لافروف يؤكد خلال محادثاته مع نظيره السوري الموقف المبدئي الداعم لسيادة سوريا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التصرفات الأوروبية غير المسؤولة حيال روسيا هي التي أدت إلى انهيار اتفاقية هلسنكي
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250802/ترامب-يهدد-روسيا-بعقوبات-ويعترف-أن-بوتين-يعرف-كيف-يتجاوزها-1103288442.html
ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها
ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم اعترافه بأن الرئيس الروسي فلاديمير... 02.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-02T02:18+0000
2025-08-02T02:52+0000
ترامب
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeb03b04a0bba60b4da0346d939a13bd.jpg
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية: "[إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا]، فسنفرض عقوبات، وهو [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] بارع جداً في التعامل مع العقوبات. إنه يعرف كيف يتجنبها".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أن "العد التنازلي لمهلة الأيام العشرة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدأ اليوم".وأضاف:وأشار ترامب إلى أنه "في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات، لكنه غير متأكد مما إذا كان هذا سيؤثر على روسيا".وأمس الجمعة، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب.ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.وأشار لافروف إلى أن:وأضاف أن التقدم يعزى في المقام الأول إلى أن الزملاء الأمريكيين، على عكس الأوروبيين الذين يركزون على معاداة روسيا بشكل عدواني، يدركون الحقائق الراهنة ويسعون جاهدين لمراعاة الأسباب الجذرية للأزمة.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة قد تقيم بموضوعية إجراءات كييف الرامية إلى إبادة كل ما هو روسي، وستكون هذه خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تسوية الوضع في أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أخيرا وتبادل الأسرى.وقال بوتين للصحفيين: "أقيم (المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول) بأنها إيجابية بشكل عام. كيف يمكن للمرء ألا يقيم بإيجابية عودة مئات الأشخاص إلى وطنهم؟ هذا أمر إيجابي. ولأسباب إنسانية، كما تعلمون، سلمنا آلاف جثث العسكريين الأوكرانيين القتلى، وفي المقابل استقبلنا العشرات من رجالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. أليس هذا إيجابيا؟ بالطبع، إنها لحظة إيجابية".
https://sarabic.ae/20250802/ترامب-حول-إمكانية-إجراء-محادثة-مع-بوتين-سيكون-لدينا-بعض-الاجتماعات-وسنرى-ما-سيحدث-لاحقا-1103287909.html
https://sarabic.ae/20250801/بوتين-يقيم-إيجابيا-نتائج-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-وتبادل-الأسرى-1103271075.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1b/1098244961_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba433de72cfef6760510054b59ff5934.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يهدد روسيا بعقوبات ويعترف أن بوتين يعرف كيف يتجاوزها

02:18 GMT 02.08.2025 (تم التحديث: 02:52 GMT 02.08.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه مستعد لفرض عقوبات على روسيا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا، رغم اعترافه بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعرف جيداً كيف يتجاوزها.
وقال ترامب في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية: "[إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحرب في أوكرانيا]، فسنفرض عقوبات، وهو [الرئيس الروسي فلاديمير بوتين] بارع جداً في التعامل مع العقوبات. إنه يعرف كيف يتجنبها".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2025
ترامب حول إمكانية إجراء محادثة مع بوتين: سيكون لدينا بعض الاجتماعات وسنرى ما سيحدث لاحقا
00:21 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الثلاثاء الماضي أن "العد التنازلي لمهلة الأيام العشرة لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدأ اليوم".
وأضاف:
"الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن أوكرانيا خلال 10 أيام، وإلا فإنها ستفرض رسوماً جمركية على الواردات، والعد التنازلي لتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا يبدأ اليوم".
وأشار ترامب إلى أنه "في حال فشل المفاوضات، فإنه ينوي فرض رسوم جمركية على الواردات، لكنه غير متأكد مما إذا كان هذا سيؤثر على روسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتبادل الأسرى ... فيديو
أمس, 12:10 GMT
وأمس الجمعة، ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن نظام كييف وافق على اقتراح روسيا باستئناف محادثات إسطنبول بفضل إصرار ترامب.
ونقلت وزارة الخارجية الروسية تصريحات لافروف، حيث أضاف، أن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيد للغاية ويثمر نتائج.
وأشار لافروف إلى أن:
"استئناف الإدارة الأمريكية الحالية للحوار المباشر يتوافق تماما مع الممارسات الدبلوماسية المعتادة، والتي كان التخلي عنها في عهد جو بايدن مخالفا للمنطق السليم. إن النقاش الجوهري حول القضية الأوكرانية بين موسكو وواشنطن، والمستمر منذ بداية العام، مفيدٌ للغاية ويثمر نتائج. وبفضل إصرار الرئيس دونالد ترامب، وافق نظام كييف على اقتراحنا باستئناف محادثات إسطنبول".
وأضاف أن التقدم يعزى في المقام الأول إلى أن الزملاء الأمريكيين، على عكس الأوروبيين الذين يركزون على معاداة روسيا بشكل عدواني، يدركون الحقائق الراهنة ويسعون جاهدين لمراعاة الأسباب الجذرية للأزمة.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن الولايات المتحدة قد تقيم بموضوعية إجراءات كييف الرامية إلى إبادة كل ما هو روسي، وستكون هذه خطوة مهمة نحو إحراز تقدم في تسوية الوضع في أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أنه يقيم إيجابيا نتائج المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول أخيرا وتبادل الأسرى.
وقال بوتين للصحفيين: "أقيم (المفاوضات مع أوكرانيا في إسطنبول) بأنها إيجابية بشكل عام. كيف يمكن للمرء ألا يقيم بإيجابية عودة مئات الأشخاص إلى وطنهم؟ هذا أمر إيجابي. ولأسباب إنسانية، كما تعلمون، سلمنا آلاف جثث العسكريين الأوكرانيين القتلى، وفي المقابل استقبلنا العشرات من رجالنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وطنهم. أليس هذا إيجابيا؟ بالطبع، إنها لحظة إيجابية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала