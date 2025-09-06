https://sarabic.ae/20250906/إعلام-غياب-استراتيجية-منسقة-بين-الولايات-المتحدة-وأوروبا-بشأن-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-روسيا-1104576951.html
إعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا
ذكرت صحيفة أمريكية أن غياب استراتيجية منسقة بشأن أوكرانيا بين الولايات المتحدة وأوروبا، يصب في مصلحة روسيا، ويساعدها على الحفاظ على هيمنتها في الصراع. 06.09.2025, سبوتنيك عربي
وبيّنت الصحيفة في مقالها المنشور، اليوم السبت: "إن ما ينقص، كما يقول العديد من السياسيين والمحللين الذين ينتقدون نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفظ السلام، هو استراتيجية أمريكية أوروبية منسقة".وبحسب استنتاجات الصحيفة، إذا استمرت الاتجاهات الحالية على الجبهة، فإن قدرة الجيش الأوكراني على الدفاع عن نفسه سوف تُستنفد خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أنه على الرغم من العقوبات الغربية، فإن الاقتصاد الروسي أظهر نمواً قوياً في عامي 2023 و2024 بفضل صادرات الطاقة والتحفيز المالي، في حين أن الصعوبات الحالية لا تشير إلى أزمة وشيكة من شأنها أن تضر بالبلاد.وكان الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ناقشا سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب الماضي. ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.كما أكد ترامب بأنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وذكرت وسائل إعلام غربية أن الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.
وبيّنت الصحيفة في مقالها المنشور، اليوم السبت: "إن ما ينقص، كما يقول العديد من السياسيين والمحللين الذين ينتقدون نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفظ السلام، هو استراتيجية أمريكية أوروبية منسقة
وأكدت الصحيفة أن مثل هذه الاستراتيجية قد تختصر الوقت الذي يصب في مصلحة روسيا، وتُغير حسابات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه في ظل التطورات الحالية، قد يخرج الزعيم الروسي منتصرًا.
وبحسب استنتاجات الصحيفة، إذا استمرت الاتجاهات الحالية على الجبهة، فإن قدرة الجيش الأوكراني على الدفاع عن نفسه
سوف تُستنفد خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أنه على الرغم من العقوبات الغربية، فإن الاقتصاد الروسي أظهر نمواً قوياً في عامي 2023 و2024 بفضل صادرات الطاقة والتحفيز المالي، في حين أن الصعوبات الحالية لا تشير إلى أزمة وشيكة من شأنها أن تضر بالبلاد.
وفي الوقت نفسه، تؤكد الصحيفة أن الولايات المتحدة وأوروبا أيضا لا تعربان عن أي اهتمام خاص بفرض عقوبات على الصين، التي تشتري موارد الطاقة الروسية وقادرة على الرد في أي حرب تجارية.
وكان الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ناقشا سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب الماضي. ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية.
وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا
، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، استضاف ترامب، فلاديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين في البيت الأبيض. وخلال الاجتماع، صرّح ترامب بأنه لن يُقارن الضمانات الأمنية التي قد تحصل عليها كييف بتلك التي يقدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
كما أكد ترامب بأنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وذكرت وسائل إعلام غربية أن الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.