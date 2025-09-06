https://sarabic.ae/20250906/إعلام-غياب-استراتيجية-منسقة-بين-الولايات-المتحدة-وأوروبا-بشأن-أوكرانيا-يصب-في-مصلحة-روسيا-1104576951.html

إعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا

إعلام: غياب استراتيجية منسقة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن أوكرانيا يصب في مصلحة روسيا

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة أمريكية أن غياب استراتيجية منسقة بشأن أوكرانيا بين الولايات المتحدة وأوروبا، يصب في مصلحة روسيا، ويساعدها على الحفاظ على هيمنتها في الصراع. 06.09.2025, سبوتنيك عربي

وبيّنت الصحيفة في مقالها المنشور، اليوم السبت: "إن ما ينقص، كما يقول العديد من السياسيين والمحللين الذين ينتقدون نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حفظ السلام، هو استراتيجية أمريكية أوروبية منسقة".وبحسب استنتاجات الصحيفة، إذا استمرت الاتجاهات الحالية على الجبهة، فإن قدرة الجيش الأوكراني على الدفاع عن نفسه سوف تُستنفد خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.وتشير "وول ستريت جورنال" إلى أنه على الرغم من العقوبات الغربية، فإن الاقتصاد الروسي أظهر نمواً قوياً في عامي 2023 و2024 بفضل صادرات الطاقة والتحفيز المالي، في حين أن الصعوبات الحالية لا تشير إلى أزمة وشيكة من شأنها أن تضر بالبلاد.وكان الرئيسان الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، ناقشا سبل حل النزاع الأوكراني خلال اجتماع عُقد في ألاسكا في 15 أغسطس/آب الماضي. ووصف الزعيمان الاجتماع بإيجابية. وعقب القمة، صرّح الرئيس الروسي بإمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، مؤكدًا حرص روسيا على التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.كما أكد ترامب بأنه لن تكون هناك قوات أمريكية في أوكرانيا خلال فترة رئاسته. وذكرت وسائل إعلام غربية أن الضمانات الأمنية الأمريكية والأوروبية لكييف ستستند إلى عمل "تحالف الراغبين"، الذي قد يشمل قوات متعددة الجنسيات.

