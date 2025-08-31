https://sarabic.ae/20250831/الكرملين-الأوروبيون-يعرقلون-الجهود-المبذولة-لوضع-عملية-التسوية-الأوكرانية-على-المسار-السلمي--عاجل-1104338235.html

الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي

الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف: "الأوروبيون يعرقلون هذه الجهود (المبذولة للتسوية الأوكرانية)، ويضعون العراقيل في طريقها".وتعليقًا على التصريحات اللاذعة لقادة أوروبا الغربية، قال بيسكوف إن الطرف الأوروبي المتصارع "يحافظ على توجهه السائد، ولا يهدأ"، موضحا أن "هذا يتناقض تمامًا مع نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب".وقال: "لقد وضعوا لأنفسهم منذ زمن بعيد "هدفا تاريخيا" يتمثل في "احتواء" روسيا، بلدنا، بكل السبل الممكنة. وهذا توجه مألوف. ونحن نعلم بالفعل، كيفية التصدي له".وأوضح بيسكوف أن أن روسيا تُحافظ على موقفها واستعدادها لحل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة طالما أن موسكو لا ترى أي معاملة بالمثل من جانب كييف في جهودها لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وقال: "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ولكن حتى الآن لا نرى أي رد فعل من كييف، وسنواصل العملية العسكرية الخاصة".ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسيي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان

