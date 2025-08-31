https://sarabic.ae/20250831/الكرملين-الأوروبيون-يعرقلون-الجهود-المبذولة-لوضع-عملية-التسوية-الأوكرانية-على-المسار-السلمي--عاجل-1104338235.html
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي.
وقال بيسكوف: "الأوروبيون يعرقلون هذه الجهود (المبذولة للتسوية الأوكرانية)، ويضعون العراقيل في طريقها".وتعليقًا على التصريحات اللاذعة لقادة أوروبا الغربية، قال بيسكوف إن الطرف الأوروبي المتصارع "يحافظ على توجهه السائد، ولا يهدأ"، موضحا أن "هذا يتناقض تمامًا مع نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب".وقال: "لقد وضعوا لأنفسهم منذ زمن بعيد "هدفا تاريخيا" يتمثل في "احتواء" روسيا، بلدنا، بكل السبل الممكنة. وهذا توجه مألوف. ونحن نعلم بالفعل، كيفية التصدي له".وأوضح بيسكوف أن أن روسيا تُحافظ على موقفها واستعدادها لحل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة طالما أن موسكو لا ترى أي معاملة بالمثل من جانب كييف في جهودها لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وقال: "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ولكن حتى الآن لا نرى أي رد فعل من كييف، وسنواصل العملية العسكرية الخاصة".ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسيي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي.
وقال بيسكوف: "الأوروبيون يعرقلون هذه الجهود (المبذولة للتسوية الأوكرانية)، ويضعون العراقيل في طريقها".
وأكد بيسكوف أن جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدفع هذه العملية إلى مسار سلمي لا تُقدر بثمن، وروسيا ممتنة لها، قائلا: "لا تقدر جهود (ترامب) لدفع العملية السياسية نحو مسار سلمي، ونحن ممتنون له على هذه الجهود".
وتعليقًا على التصريحات اللاذعة لقادة أوروبا الغربية، قال بيسكوف إن الطرف الأوروبي المتصارع "يحافظ على توجهه السائد، ولا يهدأ"، موضحا أن "هذا يتناقض تمامًا مع نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب".
وأشار بيسكوف إلى أن ممثلي الدول الأوروبية سعوا منذ فترة طويلة إلى "احتواء" روسيا بكل الطرق الممكنة، لكن موسكو تعرف كيف تتصدى لذلك.
وقال: "لقد وضعوا لأنفسهم منذ زمن بعيد "هدفا تاريخيا" يتمثل في "احتواء" روسيا، بلدنا، بكل السبل الممكنة. وهذا توجه مألوف. ونحن نعلم بالفعل، كيفية التصدي له".
وأوضح بيسكوف أن أن روسيا تُحافظ على موقفها واستعدادها لحل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.
ولفت إلى أن الأوروبيين يشجعون نظام كييف على مواصلة تعنته بشكل عبثي، قائلا: "الأوروبيون يتسامحون بكل الطرق مع نظام كييف وربما يشجعونه على مواصلة سياسته التعنتية السخيفة تماما".
وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة
طالما أن موسكو لا ترى أي معاملة بالمثل من جانب كييف في جهودها لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
وقال: "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ولكن حتى الآن لا نرى أي رد فعل من كييف، وسنواصل العملية العسكرية الخاصة".
وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، يوم أمس السبت، بأن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن "بعض القادة الأوروبيين يدعمون علناً جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنهم يعرقلونها سراً".
ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".
وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسيي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.