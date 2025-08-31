الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
الكرملين: الأوروبيون يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقال بيسكوف: "الأوروبيون يعرقلون هذه الجهود (المبذولة للتسوية الأوكرانية)، ويضعون العراقيل في طريقها".وتعليقًا على التصريحات اللاذعة لقادة أوروبا الغربية، قال بيسكوف إن الطرف الأوروبي المتصارع "يحافظ على توجهه السائد، ولا يهدأ"، موضحا أن "هذا يتناقض تمامًا مع نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب".وقال: "لقد وضعوا لأنفسهم منذ زمن بعيد "هدفا تاريخيا" يتمثل في "احتواء" روسيا، بلدنا، بكل السبل الممكنة. وهذا توجه مألوف. ونحن نعلم بالفعل، كيفية التصدي له".وأوضح بيسكوف أن أن روسيا تُحافظ على موقفها واستعدادها لحل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة طالما أن موسكو لا ترى أي معاملة بالمثل من جانب كييف في جهودها لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وقال: "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ولكن حتى الآن لا نرى أي رد فعل من كييف، وسنواصل العملية العسكرية الخاصة".ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسيي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان
الولايات المتحدة الأمريكية
31.08.2025
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الأوروبيين يعرقلون الجهود المبذولة لوضع عملية التسوية الأوكرانية على المسار السلمي.
وقال بيسكوف: "الأوروبيون يعرقلون هذه الجهود (المبذولة للتسوية الأوكرانية)، ويضعون العراقيل في طريقها".

وأكد بيسكوف أن جهود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لدفع هذه العملية إلى مسار سلمي لا تُقدر بثمن، وروسيا ممتنة لها، قائلا: "لا تقدر جهود (ترامب) لدفع العملية السياسية نحو مسار سلمي، ونحن ممتنون له على هذه الجهود".

ترامب خلال قمة حلف الناتو في هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
موسكو: واشنطن باتت تدرك أن قادة أوروبا يعرقلون السلام في أوكرانيا
أمس, 19:20 GMT
وتعليقًا على التصريحات اللاذعة لقادة أوروبا الغربية، قال بيسكوف إن الطرف الأوروبي المتصارع "يحافظ على توجهه السائد، ولا يهدأ"، موضحا أن "هذا يتناقض تمامًا مع نهج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب".

وأشار بيسكوف إلى أن ممثلي الدول الأوروبية سعوا منذ فترة طويلة إلى "احتواء" روسيا بكل الطرق الممكنة، لكن موسكو تعرف كيف تتصدى لذلك.

وقال: "لقد وضعوا لأنفسهم منذ زمن بعيد "هدفا تاريخيا" يتمثل في "احتواء" روسيا، بلدنا، بكل السبل الممكنة. وهذا توجه مألوف. ونحن نعلم بالفعل، كيفية التصدي له".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
ترامب يؤكد قرب انعقاد قمة ثلاثية أمريكية روسية أوكرانية
أمس, 17:05 GMT
وأوضح بيسكوف أن أن روسيا تُحافظ على موقفها واستعدادها لحل النزاع في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

ولفت إلى أن الأوروبيين يشجعون نظام كييف على مواصلة تعنته بشكل عبثي، قائلا: "الأوروبيون يتسامحون بكل الطرق مع نظام كييف وربما يشجعونه على مواصلة سياسته التعنتية السخيفة تماما".

وأكد بيسكوف أن "العملية العسكرية الخاصة مستمرة طالما أن موسكو لا ترى أي معاملة بالمثل من جانب كييف في جهودها لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمم المتحدة تدين هجمات أوكرانيا على الأراضي الروسية
أمس, 02:35 GMT
وقال: "نحن مستعدون لحل المشكلة بالوسائل السياسية والدبلوماسية. ولكن حتى الآن لا نرى أي رد فعل من كييف، وسنواصل العملية العسكرية الخاصة".

وكان موقع "أكسيوس" قد أفاد، يوم أمس السبت، بأن مسؤولين في البيت الأبيض يعتقدون أن "بعض القادة الأوروبيين يدعمون علناً جهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء حرب أوكرانيا، لكنهم يعرقلونها سراً".

ونقل الموقع عن مسؤول بالبيت الأبيض قوله: إنه "لا يحق للأوروبيين إطالة أمد الحرب في أوكرانيا بالتطلع إلى توقعات غير معقولة، مشدداً على أنه إذا أرادت أوروبا تصعيد الحرب الأوكرانية - الروسية فهذا شأنها".
وأضاف الموقع أن دولاً أوروبية تريد من واشنطن تحمل التكلفة الكاملة للصراع الروسيي - الأوكراني دون أن تخاطر بأي شيء.
موسكو: نأمل أن يتمثل نهج واشنطن في عهد ترامب بالتخلي عن دور "الوصي العالمي" لحقوق الإنسان
